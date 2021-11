Vol de papiers Manque d’humanité de la banque

C’est lors d’une sortie entre amis que madame A. se fait dérober ses papiers d’identité et sa carte bancaire. Quelques jours plus tard, le voleur la contacte et lui demande son code secret tout en la menaçant si elle refuse. Elle s’exécute. Le temps qu’elle dépose plainte, elle se retrouve à découvert, les sommes subtilisées atteignant le montant de 3 229 €. Elle adresse un courrier recommandé à sa banque, qui ne veut rien savoir : la cliente a transmis elle-même son code confidentiel, elle ne sera donc pas remboursée. Madame A. se tourne alors vers l’UFC-Que Choisir de la Haute-Vienne, qui écrit à l’établissement, relatant les faits et exigeant l’indemnisation du préjudice. Les jours qui suivent, la consommatrice récupère tout son argent.