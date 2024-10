L’UFC-Que choisir publie aujourd’hui avec d’autres ONGs une série de recommandations sur le leasing social, dispositif de soutien finançant la location longue durée de véhicules électriques

Au-delà de cette série de recommandations pour la prochaine édition du leasing en 2025, l'UFC-Que Choisir, Transport & Environment, le Réseau Action Climat et le Secours catholique appellent à maintenir un niveau d'aides suffisant pour soutenir les ménages qui en ont le plus besoin alors que le Gouvernement entend réduire le montant des aides à la conversion.

Les aides à l'électrification pour les ménages sont des dispositifs clés pour accompagner les ménages dans la transition vers des mobilités décarbonées dans un contexte où le prix des véhicules, à l’achat ou à la location, est de plus en plus élevé. Il est ainsi essentiel que le Projet de loi de finances 2025 maintienne l’enveloppe budgétaire de 1,5 milliard d’euros définie en 2024, garantissant cet accompagnement.

La transition des mobilités ne passera pas uniquement par l'électrification des véhicules, ces dispositifs ne sauraient être suffisants pour atteindre les objectifs environnementaux et sociaux en matière de transports. Néanmoins, ce sont des leviers nécessaires pour accélérer les changements.

Pour être efficaces, les aides doivent aujourd'hui être ciblées sur les ménages qui en ont le plus besoin et notamment :

- les ménages dépendants de la voiture, qui roulent avec les véhicules de plus de 10-15 ans, qui sont aussi les plus consommateurs de carburants

- les ménages qui ne peuvent accéder à l’acquisition ou à la location « classique » de voiture

Pour cela, le bonus écologique doit être maintenu pour les ménages qui en ont besoin au regard de leur revenu et réhabilité pour les voitures d’occasion, alors que les trois quarts des ménages font l’acquisition d’un véhicule uniquement en seconde main. De même, la prime à la conversion est un outil central pour la transition du parc et doit conserver son niveau de 2024, tout en favorisant les véhicules électriques. Quant au leasing social, s’il n’est pas encore l’outil le plus efficace pour rendre le véhicule électrique accessible aux ménages les plus précaires, il a également montré sa popularité et doit, sous réserve d’ajustements, détaillés dans la note jointe, rester disponible en 2025.

A plus long terme, nos organisations appellent à une mise en cohérence des politiques publiques d’aides à l’acquisition de voiture électrique à travers une évaluation socio-économique et environnementale des différents dispositifs mentionnés. Par ailleurs, les aides à l'achat de véhicules électriques ne peuvent être considérées que comme des dispositifs temporaires : pour démocratiser la voiture électrique, il est urgent que les constructeurs automobiles proposent des véhicules moins chers et qu'ils intègrent dans la production des sites en France des petits véhicules d'entrée de gamme.