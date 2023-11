Cette question est soulevée depuis des mois, et pour une bonne raison : derrière la flambée des prix alimentaires, plus de 20% en 2 ans, se cache un double scandale.

D’un côté, une précarité alimentaire grandissante, avec près d’une personne sur trois qui déclare sauter un repas par manque d’argent, et beaucoup trop de producteurs sous le seuil de pauvreté. De l’autre, une industrie agroalimentaire qui réalise des marges historiques (48 % au second trimestre 2023 selon l’INSEE) et des géants de la grande distribution qui augmentent aussi leurs marges sur des rayons de première nécessité comme les pâtes et les légumes.

Si cette situation profondément injuste est aujourd’hui possible, c’est notamment à cause du manque de transparence des fabricants et des distributeurs sur ce qui se cache derrière les prix affichés. Une omerta qui leur permet tous les coups, y compris des marges excessives en catimini sur des rayons essentiels comme les fruits et légumes, pour compenser des rayons moins rentables ou des promotions sur des produits de la malbouffe.

Ces pratiques abusives qui font grimper les prix, font baisser le pouvoir d’achat des Françaises et Français et rendent les produits sains et durables inaccessibles à des millions de personnes sont intolérables !

Hors de question de laisser faire : nos 4 associations de consommateurs foodwatch, Familles Rurales, UFC-Que Choisir et CLCV font front commun avec vous pour exiger que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et imposent enfin aux géants de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution :

La transparence totale sur les marges qu’ils réalisent, produit par produit ;

Des mesures claires et efficaces pour empêcher l’explosion de marges extravagantes sur les produits alimentaires essentiels, sains et durables.

Agissez avec nous : signez notre pétition ! Plus de transparence sur la construction des prix dans les rayons alimentation et des règles claires pour empêcher les marges excessives des uns et des autres : deux demandes concrètes pour casser le climat actuel d’impunité et contribuer à rendre les produits plus sains et durables plus accessibles pour tout le monde.

Les géants de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution ne doivent plus pouvoir se faire de profits sur le dos du droit à une alimentation saine, choisie et durable.