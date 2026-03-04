Si vous rencontrez des difficultés à vivre au quotidien dans votre logement, des solutions existent pour l’aménager. Pour vous accompagner dans ces changements, vous pouvez faire appel à un ergothérapeute. Mais attention aux tentatives d’arnaques.

L’essentiel Un ergothérapeute peut intervenir à domicile pour vous donner des conseils sur l’aménagement de votre logement.

peut intervenir à domicile pour vous donner des conseils sur l’aménagement de votre logement. Pour financer son intervention, il faut compter autour de 350 € , vous pouvez bénéficier d’aides .

, vous pouvez . Attention aux arnaques et à bien vérifier que l’ergothérapeute est diplômé d’État.

Des marches qui vous semblent désormais trop hautes, une baignoire trop glissante… À la suite d’un accident ou parce que vous commencez à perdre des forces, le logement dans lequel vous vivez depuis des années ne vous paraît plus adapté. Avant d’envisager un déménagement, des solutions existent. Pour vous aider à faire le bon choix, vous pouvez faire appel à un ergothérapeute. Ce professionnel paramédical peut vous aider à optimiser l’aménagement de votre logement, afin que vous puissiez rester le plus longtemps possible chez vous, en sécurité et en autonomie.

Concrètement, après un premier contact téléphonique, il se rend à votre domicile. Il observe votre environnement, prend en compte votre état de santé, analyse vos habitudes et identifie les obstacles qui compliquent votre quotidien. Il peut ensuite faire des préconisations d’aménagements et évoquer des idées auxquelles vous n’aviez pas pensé. « Je peux intervenir chez une personne qui veut sécuriser son escalier et, au final, lui proposer aussi certains endroits où installer des barres d’appui ou encore travailler sur la luminosité pour éviter les chutes », détaille Anne-Laure Lopez, ergothérapeute libérale à Roanne, dans la Loire.

Passage obligatoire par de gros travaux ?

Quand on parle d’adapter son logement, on imagine souvent des chantiers lourds : casser la salle de bains pour remplacer une baignoire par une douche à l’italienne, installer un monte-escalier… Pourtant, ce n’est pas toujours nécessaire. « On peut parfois proposer des aménagements qui évitent de gros travaux comme installer une planche de bain pour rentrer plus facilement dans la baignoire », illustre Fanny Soum-Pouyalet, directrice technique de l’Association nationale française des ergothérapeutes (ANFE).

Si vous choisissez d’être accompagné par ce professionnel, vous devez avant tout être sûr que vous voulez rester encore plusieurs années dans votre logement. Si ce n’est pas le cas, l’intervention d’un ergothérapeute ne sera pas nécessaire car elle se limitera à des conseils généraux, sans préconisations à mettre en œuvre.

En revanche, si vous comptez rester encore longtemps chez vous, son intervention sera pertinente, à condition de bien clarifier vos attentes. Souhaitez-vous une visite à domicile avec un compte-rendu ? Voulez-vous également des préconisations accompagnées d’une nouvelle visite pour vérifier que vous utilisez correctement les nouveaux aménagements ? Le coût dépend de la prestation choisie. Pour une visite d’évaluation de votre domicile avec un compte-rendu comprenant des préconisations d’aides techniques ou d’aménagements, il faut compter autour de 350 € à 400 €.

Des conditions de remboursement très encadrées

Si vous êtes éligible au dispositif MaPrimeAdapt', qui aide les personnes âgées ou en situation de handicap, sous conditions, à financer l’aménagement de leur logement, cette intervention peut être financée. « Mais dans ce cas, les critères pour notre intervention sont assez restrictifs, regrette Anne-Laure Lopez. Si vous avez moins de 80 ans, il faut que vous ayez fait une chute et que vous fassiez appel à une auxiliaire de vie, si vous avez plus de 80 ans, nous pouvons intervenir uniquement si des aménagements sont nécessaires après une chute ou si vous êtes accompagné par une auxiliaire de vie. Malheureusement, nous ne sommes pas vraiment dans la prévention », ajoute-t-elle. Résultat : peu d’interventions sont réalisées dans ce cadre.

Hors de ce dispositif, l’intervention d’un ergothérapeute est toujours possible. Dans certains cas, vous pouvez être aidé financièrement. « Nos interventions ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale, mais certaines mutuelles peuvent les prendre en charge, rappelle Fanny Soum-Pouyalet. Des associations peuvent aussi vous aider à financer cette intervention, comme le propose France Parkinson pour ses adhérents. »

Attention aux arnaques

Avec le vieillissement de la population et la mise en place de MaPrimeAdapt', le marché attire aussi des acteurs peu scrupuleux. Sur Internet, fleurissent des offres de « spécialistes en accessibilité du logement », aux compétences floues. Pour être sûr de faire appel à un professionnel, l’ergothérapeute doit être en mesure de présenter son RPPS. Ce numéro signifie qu’il figure dans le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé. S’il ne peut pas le fournir, passez votre chemin. « Faites bien attention car certains professionnels se présentent comme ergothérapeutes alors qu’ils n’ont pas le diplôme d’État », alerte Fanny Soum-Pouyalet. Pour trouver un professionnel reconnu, vous pouvez consulter l’annuaire de santé du gouvernement : annuaire.esante.gouv.fr.

Autre point de vigilance : l’intelligence artificielle. « Nous pouvons utiliser l’intelligence artificielle pour identifier les risques qu’une personne peut rencontrer à son domicile, mais en aucun cas cela ne remplace une visite sur place, un entretien approfondi avec la personne et une mise en situation d’activités de vie quotidienne », insiste Fanny Soum-Pouyalet. Méfiance donc si on ne vous propose uniquement une analyse à distance basée sur l’IA. Réussir l’adaptation de son logement passe avant tout par l’analyse de votre situation dans votre environnement de vie.