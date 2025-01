En 2022, Bertrand décide, par conviction écologique mais aussi par souci d’économie, de passer à une voiture électrique. Il cherche un modèle correspondant à ses besoins et, surtout, à son budget limité. Il jette son dévolu sur une Nissan Leaf Acenta de février 2016. Cette occasion, vendue 8 400 € par un particulier, l’a séduit. Elle n’a que 80 000 km. Équipée de la toute dernière batterie de la marque, d’une capacité de 30 kWh, elle promet une autonomie raisonnable de 250 km (au lieu des 199 km annoncés jusque-là avec la petite réserve d’énergie de 24 kWh). Cet automobiliste, qui ne parcourt que 70 km par jour, effectuera ainsi ses trajets quotidiens sereinement. Autre point positif : le constructeur propose une garantie de 8 ans ou 160 000 km pour la batterie. Bertrand peut bénéficier de cet avantage, ici transmissible. Il se sent en confiance. Cette première génération (phase 3) de la voiture électrique emblématique du fabricant japonais lui donne d’ailleurs entière satisfaction… du moins pendant un peu plus d’un an.

Car, à partir d’octobre 2023, la dernière barre de la jauge affichant le niveau de capacité de l’accumulateur ne s’allume plus. Conséquences : les recharges se rapprochent et l’autonomie baisse sensiblement. Ce n’est plus 200 km qu’il peut faire avec une pleine charge, mais 100. Âgée de 7 ans et demi, la Leaf de Bertrand compte 126 000 km au compteur. La garantie expire bientôt et notre automobiliste se rend chez son concessionnaire Nissan, qui réalise une expertise en novembre 2023. Le couperet tombe : le SOH (state of health ou « état de santé ») de la batterie est en dessous de la valeur fatidique des 75 %. Elle doit être remplacée sous garantie.

Des engagements respectés par le constructeur

C’est le début d’une longue aventure. Non pas que le garagiste et le constructeur ne veuillent pas se plier à leurs obligations légales, mais le remplacement est impossible faute d’équipement disponible. Le concessionnaire se met donc à la recherche d’un nouvel accumulateur. Et Bertrand de patienter… encore et encore. Au bout de neuf mois, en août 2024, le constat est amer : impossible de changer la batterie. Le fabricant prend alors ses responsabilités et propose le remplacement de la voiture. Bertrand se voit offrir une Nissan Leaf N-Connecta de mai 2021 avec seulement 71 000 kilomètres au compteur. Ce modèle est équipé d’un bloc plus puissant, de 40 kWh. Avec, à la clé, une autonomie portée, sur le papier, à 285 km. Cerise sur le gâteau, la valeur du véhicule est de 13 680 €, et il est garanti jusqu’en 2029 ! Le 13 août, Bertrand repart du garage au volant d’un modèle plus récent, plus performant et plus agréable. Comme on peut l’imaginer, il est ravi. Mais de nombreux conducteurs dans le même cas que lui n’ont pas réussi à obtenir une réparation…​​​​​

L’ancienne et la nouvelle voiture de Bertrand.