café black idol

Un nouveau café se pare de vertus santé merveilleuses : brûle-graisse, anti-âge… Les belles promesses de la marque Black Idol ne s’appuient, malheureusement, pas sur grand-chose et pourraient s’avérer risquées pour les clients potentiels.

Et si une simple tasse de café pouvait vous aider à maîtriser votre poids, votre taux de cholestérol et votre digestion, tout en préservant votre jeunesse ? La promesse semble impossible à tenir et pourtant, c’est celle avancée par la marque Black Idol. Son secret serait la présence de catéchines, des antioxydants naturellement présents dans le thé vert, intégrées aux capsules de café moulu. Le tout pour la modique somme de 8 € les 10 capsules, soit à peu près le double des autres références sur le marché.

Les catéchines mises en avant par ce fabricant sont des molécules antioxydantes. La plus présente dans le thé vert est l’épigallocatéchine gallate – plus souvent appelée EGCG. Elle est parée de multiples vertus comme une action contre le cancer, contre les maladies infectieuses ou même le surpoids. Les fabricants de ces capsules l’ont bien compris : ils proposent des formules anti-âge (Re-Naissance), pro-microbiote (Digestion Facile), brûle-graisse (Plume), anticholestérol (Gestion Cholestérol). Mais pour le moment, de tels effets restent à démontrer.

Des « chimistes quantiques »

Pour développer cette capsule merveilleuse, les fondateurs de Black Idol ont dû innover. Contrairement au thé, le café ne contient pas de catéchines. Il a donc fallu les ajouter. Problème, « les antioxydants sont très peu solubles dans l’eau et peuvent boucher la capsule », nous explique Benoît Lion, cofondateur de l’entreprise. Au terme de 4 ans de recherche, la solution a été trouvée. « Des chimistes quantiques ont rendu les catéchines solubles et davantage biodisponibles », développe l’entrepreneur enthousiaste. Autrement dit, ces molécules auraient été modifiées de manière à être mieux absorbées par l’organisme. S’il est vrai que la chimie quantique s’intéresse au comportement des molécules, elle reste dans le domaine théorique. On notera, par ailleurs, que cette discipline est souvent utilisée pour appuyer des promesses fantaisistes.

Pourquoi ne pas simplement proposer du thé vert ? Pour une raison de goût mais aussi de biodisponibilité et surtout de quantité. « Dans une tasse de 300 ml de thé vert, on trouve au maximum 10 mg de catéchines », nous indique Benoît Lion. Leur capsule la plus dosée, elle, en contiendrait 300 mg. C’est là que le bât blesse. Le site de Black Idol recommande 4 à 5 capsules par jour, en fonction de la gamme sélectionnée. Pour une capsule contenant 300 mg de catéchines, cela représente donc 1 200 mg par jour. Or, selon l’Agence européenne de sécurité alimentaire (Efsa), il existe un risque de toxicité pour le foie. Des lésions hépatiques, pouvant aller jusqu’à l’insuffisance hépatique aux doses les plus élevées, sont susceptibles de se produire à partir de 800 mg par jour.

Une promesse exagérée

Derrière ce discours qui se veut expert, on peut déceler de nombreuses approximations scientifiques, sur l’impact des antioxydants notamment. Le site affirme ainsi que les catéchines « déclenchent une légère production de chaleur de votre organisme » qui expliquerait son effet brûle-graisse. Il n’explique pas, en revanche, comment chaque capsule peut avoir un effet différent en contenant les mêmes catéchines, à des doses comparables.

© site internet black idol Ces 4 cafés Black Idol promettent des effets très différents. Pourtant, leur composition ne varie presque pas.

De fait, les fondateurs n’ont pas effectué de tests sur l’humain pour évaluer les effets de ce café. Ils nous disent avoir tout simplement fouillé les textes réglementaires, à la recherche d’allégations autorisées. Ainsi, selon eux, leur produit « lutte contre les effets du surpoids », « ralentit le vieillissement du corps », « régule votre flore intestinale », « aide à maintenir un taux de cholestérol normal ».

Mais la réglementation est plus subtile que cela. Il faut être autorisé à utiliser de telles allégations pour un produit donné. Ce n’est pas parce que l’allégation « brûle-graisse » est autorisée pour l’acide alpha-lipoïque (AAL) qu’elle s’applique à toutes les autres substances. Le fabricant doit démontrer le lien entre la substance (ici, les catéchines) et l’effet avancé. Les différentes demandes sont recensées dans un registre européen, qui liste les allégations autorisées et celles qui n’ont pas reçu de feu vert. Or, les différentes demandes incluant les catéchines ont été refusées. Pire : l’alliance EGCG/caféine est spécifiquement mentionnée dans un dossier, et l’Efsa a conclu qu’il n’était pas possible d’alléguer un effet brûle-graisse.

Un marketing approximatif

L’appel à des gages de sérieux ne convainc pas plus. Le Nutri-Score A, fièrement affiché sur le site, est vide de sens : on ne peut évidemment pas s’attendre à un mauvais Nutri-Score avec un produit non transformé comme le café en capsule – à la différence des cafés solubles qui, eux, peuvent être sucrés.

© site internet black idol Les fabricants ont pris le temps de calculer le Nutri-Score de leur café en capsule. Cela n’a pas vraiment d’utilité, puisqu’il s’applique au produit brut.

Quant au « plus grand comité scientifique de France », on n’en trouve nulle part la trace. La seule personnalité mise en avant par Black Idol est le Dr Éric Postaire, membre de l’Académie nationale de pharmacie qui est présenté comme « l’un des plus grands scientifiques français », sans plus d’explication. Mais là encore, une erreur est commise : Benoît Lion nous affirme qu’il a reçu un prix décerné par l’université Pierre et Marie Curie. Il s’agit en fait d’une récompense remise en 2019 par l’International Society of Antioxidants, à l’occasion d’un congrès… organisé dans les locaux de ladite université. Pour l’exactitude, on repassera.