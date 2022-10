© coffee b Cafetière à capsules zéro déchet CoffeeB (vidéo) Premières impressions

Les cafetières à capsules ou à dosettes sont très pratiques, mais elles génèrent des montagnes de déchets peu recyclés. La coopérative suisse Migros a donc eu l’idée de créer une machine à café à capsules zéro déchet. Elle est commercialisée en France depuis mi-septembre au prix de 179 €. Nous l’avons prise en main.



Autoriser YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

Elles ont envahi notre quotidien et remplacé, dans de nombreux foyers et bureaux, la bonne vieille cafetière filtre. Moins chères que les cafetières avec broyeur à grains, les machines à capsules ou à dosettes ont su se rendre indispensables tant il est agréable de pouvoir déguster un petit noir en quelques secondes. Difficile donc de s’en passer même si l’on sait pertinemment qu’elles constituent une aberration écologique. Les montagnes de capsules, en plastique ou en aluminium, vendues chaque année (10 milliards rien que pour Nespresso) sont en effet très peu recyclées – entre 20 et 25 %, selon les estimations – et pèsent l’équivalent de 10 tours Eiffel, selon la coopérative suisse Migros.

Cette dernière a lancé mi-septembre en France une cafetière à capsules innovante, CoffeeB. Fabriquée par la marque Café royal, cette cafetière zéro déchet accueille des boules de café torréfié enrobées d’une enveloppe conçue à partir d’algues (environ 40 centimes l’unité). Fonctionnant comme des capsules, elles se décomposent en quelques semaines.

La machine est constituée de modules réparables et les percolateur, pompe, système de chauffe, buse… peuvent être remplacés séparément. Un bon point pour l’environnement ! Revers de la médaille, elle est plutôt imposante et sa qualité de fabrication fait un peu trop plastique.

Facile à utiliser et zéro déchet, CoffeeB est une belle surprise dans un marché où les innovations sont rares et vont habituellement dans le sens de davantage de déchets, comme lorsque Nespresso a sorti ses nouvelles capsules Vertuo. On salue donc cette initiative de Migros, même si la machine souffre de légers défauts de jeunesse (support de tasse difficile à retirer, vibrations qui peuvent être importantes, chargeur à boules peu pratique…). Nos tests en laboratoire permettront maintenant de déterminer comment ce modèle se défend face aux machines les plus vendues.