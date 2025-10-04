À l’approche de l’hiver, de nombreux foyers passent commande de bois de chauffage. Mais gare aux commandes en ligne. De nombreux faux sites de vente, usurpant l’identité de vraies entreprises, attirent le chaland avec des promotions imbattables.

« Des bûches de qualité, des prix imbattables, une livraison rapide », promet, en gros caractères, le site Livraisondebois.com. Bois de chauffage, bois de construction, granulés, briquettes et charbon… Non seulement ce site Internet est bien achalandé mais tout est affiché en promotion, jusqu’à – 52 % sur certains produits.

Forcément, c’est d’autant plus tentant que Livraisondebois.com reprend tous les codes rassurants d’une boutique en ligne classique, avec ses onglets « Conditions générales de vente et d’utilisation », « Suivi de commande » et même une foire aux questions très fournie. Celle-ci va jusqu’à donner quelques conseils sur ce qu’il faut vérifier à la réception de votre commande. Livraisondebois.com affiche également le logo de Que Choisir sous le titre « Ils nous font confiance » !

Une cinquantaine de victimes

Quel toupet ! Dans les mentions légales, SF Bois de chauffage est présenté comme l’éditeur du site. L’entreprise existe, et elle est bien basée à Gray-la-Ville et dirigée par Stéphane Frotey, comme précisé. Mais, ce dernier nous l’assure : « Jamais je n’ai ouvert cette boutique en ligne, pas plus que celles à l’adresse SFboisdechauffage.com et Verniers-energie.fr, également créées au nom de mon entreprise. C’est bien simple : je n’ai plus de site Internet professionnel depuis 4 ans, précise-t-il. Je n’en ai pas besoin, car ma clientèle est composée essentiellement de grossistes qui me connaissent et me commandent du bois par téléphone pour le vendre ensuite aux particuliers. »

→ Lire aussi : Guide d’achat bois de chauffage

Stéphane Frotey est victime d’une usurpation d’identité. Les noms de domaine de ces sites frauduleux ont été déposés le mois dernier, depuis Burlington, dans la banlieue de Boston (États-Unis), par exemple, pour Livraisondebois.com, ou depuis Rotterdam (Pays-Bas) pour SFboisdechauffage.com. Stéphane Frotey s’en est rendu compte mi-septembre après avoir été contacté par un premier client victime qui a passé commande sur l’un de ces faux sites sans jamais être livré. « Depuis, je reçois 7 ou 8 appels de ce type par jour, encore aujourd’hui », raconte l’artisan, qui estime le nombre des victimes à une cinquantaine à ce jour.

© site web sfboisdechauffage.com Sur SFboisdechauffage.com presque tout est en promotion.

Stéphane Frotey a déposé plainte le 25 septembre. Sur les trois fausses boutiques en ligne repérées, une (SFboisdechauffage.com) est toujours active pour l’instant et continue de prendre des commandes. Quant à Livraisondebois.com, elle a été remplacée par Livraisonbois-fr.com et Livraisonbois-france.com mais toujours avec le même logo. Attention donc au moment d’effectuer des recherches en ligne de sites de vente de bois.

Explosion des fraudes en ligne sur le bois de chauffage

Ces arnaques ne sont pas si rares dans le secteur du bois de chauffage, qu’utilisent plus de 7 millions de foyers français comme énergie pour chauffer leur maison. Stéphane Frotey a déjà été victime d’usurpations similaires par le passé et signale aussi le cas d’un confrère lyonnais, vendant, lui, directement aux particuliers et dont l’identité de l’entreprise a également été usurpée pour créer une fausse boutique en ligne. Le journal télévisé de TF1 y a consacré un sujet (1).

Livraisonbois-fr.com, Livraisondebois.com , Livraisonbois-france.com… Les faux sites se multiplient.

Entre 2023 et 2024, alertée par une hausse des signalements, la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a multiplié les contrôles dans le secteur du chauffage au bois. Les conclusions de l’enquête, publiées cet été, faisaient état d’une explosion des fraudes en ligne, pas seulement d’ailleurs via des boutiques montées de toutes pièces mais également sur des sites de petites annonces (Le Bon Coin, la marketplace de Facebook) ou des chaînes de discussion de réseaux sociaux (WhatsApp, Telegram).

Pour s’en prémunir, Stéphane Frotey n’a qu’un conseil : « N’achetez votre bois qu’auprès d’acteurs locaux et ne finalisez la commande qu’après avoir réussi à les joindre par téléphone. » N’hésitez pas non plus à regarder de près les promotions proposées. Sur Livraisondebois.com, elles sont tellement importantes qu’elles en deviennent invraisemblables.