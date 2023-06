© Adobe Stock Complémentaires santé L’atout résiliation

Les cotisations des complémentaires santé ont fortement augmenté en 2023. Comparer les offres du marché peut s’avérer avantageux, d’autant qu’il est possible de résilier à tout moment une fois la première année de contrat écoulée.

Depuis déjà plusieurs années, les salariés bénéficient, sauf exceptions limitées, d’une complémentaire santé de groupe en adhérant au contrat négocié par leur employeur. Les retraités, les indépendants ou encore les étudiants, quant à eux, doivent se débrouiller seuls pour en trouver une et, à l’arrivée, la facture peut être salée ! Compagnies d’assurances, organismes de prévoyance et mutuelles n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère en fixant le montant de leurs cotisations 2023. En moyenne, elles ont bondi de 7,1 %, selon une étude récemment publiée par l’UFC-Que Choisir. Les 594 avis d’échéance récupérés auprès de participants à l’enquête ont aussi permis d’établir que cette hausse avait alourdi les cotisations de 126 €, toujours en moyenne. Dans 20 % des cas, ce renchérissement était même supérieur à 240 €.

Pourtant, dépenser trop pour sa couverture santé n’est pas une fatalité. Depuis 2020, l’assuré a la faculté de résilier son contrat à tout moment dès lors que la première année est écoulée. Ce droit acquis de haute lutte, notamment grâce à la mobilisation de l’UFC-Que Choisir, permet de faire jouer la concurrence entre les divers acteurs du secteur. Et la résiliation est à présent facile. D’un point de vue juridique, il est plus sûr de la demander par lettre recommandée avec AR, mais la loi indique qu’on peut la réclamer au moyen de « tout support durable » (par exemple, un e-mail).

Tenir compte des tarifs mais aussi de l’étendue des garanties

À noter : au moment de sélectionner une offre, si le tarif est évidemment à regarder de près, les assurés doivent également étudier avec le plus grand soin l’étendue des garanties proposées – de fait, pour certains profils, une formule basique peut suffire. Or, côté lisibilité, les professionnels ont encore pas mal de progrès à faire. Il reste compliqué de comprendre ce qui est couvert ou non, et quels seront les montants des remboursements complétant ceux de l’Assurance maladie… Face à un tel constat, le consommateur en quête d’une complémentaire santé sera sans doute sensible aux initiatives prises ici et là pour l’aider à faire son choix. Celle décrite dans l’encadré ci-dessous en est une !