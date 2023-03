© Adobe Stock Détachants textiles Que valent le vinaigre et le bicarbonate ?

Si notre nouveau test de détachants pour textiles compte 22 produits achetés en magasin, nous y avons ajouté 2 alternatives moins chimiques très citées sur le web pour enlever des taches, le vinaigre et le bicarbonate. Verdict.

Les consommateurs étant de plus en plus nombreux à souhaiter des solutions plus naturelles que les produits fabriqués par les industriels pour un usage précis, nous avons inclus 2 alternatives moins chimiques, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude, à nos nouveaux tests de détachants :

les détachants avant lavage (qu’on applique directement sur les taches avant de mettre le linge dans le lave-linge) ;

les détachants en machine (qu’on ajoute à la lessive avant de démarrer le programme).

Sur le web, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude font l’objet de nombreuses recettes et d’avis enthousiastes quant à leur capacité à enlever les taches. Nous leur avons donc fait subir les mêmes essais de laboratoire qu'aux 14 détachants avant lavage sélectionnés pour ce test.

Le vinaigre blanc est dilué à 50 % avec de l’eau. 4 ml de cette solution sont appliqués sur chacune des 15 taches de notre test, le laboratoire procède ensuite à un frottement puis laisse agir 5 minutes, conformément à la recette que nous avons suivie.

La pâte de bicarbonate est obtenue en mélangeant 1 volume d'eau à 3 volumes de bicarbonate de soude. Après application sur les différentes salissures utilisées dans ce test, le laboratoire procède au même frottement qu’avec le vinaigre. On laisse agir 30 minutes, comme le préconise la recette utilisée.

Quels résultats ?

Pas brillants, c’est le moins que l’on puisse dire. Le vinaigre blanc s’en sort à peu près sur les taches grasses, mais moins bien qu’un savon ménager. Il est très peu efficace sur les autres types de taches, à l’exception du vin rouge sur lequel il a une action.

Le bicarbonate de soude fait encore pire, il est sans effet sur les taches grasses et oxydables, il n’enlève relativement bien que les taches de sang vieilli.

Les fabricants de détachants n’ont donc pas à s’inquiéter, leurs produits vont continuer à se vendre. Mais au vu des résultats de nos tests, le choix de références efficaces s’avère en réalité très limité.