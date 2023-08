© Adobe Stock Disney+ Encore une hausse de prix

Au 1er novembre, Disney+ appliquera de nouveaux tarifs. Les abonnés actuels devront payer 3 € de plus par mois, soit 11,99 €, pour bénéficier du même service. L’offre à 8,99 €/mois reste, mais elle sera restreinte à 2 écrans au lieu de 4 et la qualité vidéo limitée à la Full HD. Comme Netflix avant lui, Disney+ lance aussi une offre avec publicité à 5,99 €/mois.

L’annonce est aussi discrète que… conséquente. Cet été, en plein cœur du mois d’août, Disney+ a annoncé une nouvelle grille tarifaire qui fait bondir de plus de 33 % le prix de l’abonnement actuel. Le géant du streaming est coutumier du fait, il avait déjà augmenté son abonnement seulement 1 an après son lancement en France.

Au 1er novembre, il faudra payer 3 € de plus par mois, soit 11,99 €, pour bénéficier du même service, à savoir un accès illimité au catalogue en UHD, avec diffusion possible de contenus différents sur 4 écrans en simultané, et possibilité de télécharger des contenus pour les regarder sans connexion à Internet.

Attention, si vous êtes abonné, vous basculerez automatiquement sur cette nouvelle offre désormais baptisée Disney+ Premium (la bascule aura lieu le 6 décembre). Pour maintenir votre tarif à 8,99 €/mois, vous devrez rétrograder vers l’offre Disney+ Standard, qui limite la qualité des vidéos au Full HD et n’intègre plus que 2 écrans en simultané.

Plus de pub et moins de partage

Autre nouveauté, comme Netflix avant lui, Disney lance à son tour une offre intégrant de la publicité. Pour 5,99 €/mois, les abonnés bénéficieront des contenus de la plateforme, sur 2 écrans simultanés et en Full HD 1080p, mais sans possibilité de les télécharger.

Selon toute vraisemblance, Disney+ transposera les pratiques déjà en cours aux États-Unis. Dans ce cas, il adaptera les publicités lorsque l’utilisateur a moins de 18 ans et au-delà, les publicités seront personnalisées en fonction de la localisation et des habitudes de visionnage de l’utilisateur notamment. Elles seront diffusées avant et pendant le programme, « comme ce à quoi on peut s’attendre quand on regarde la télévision », peut-on lire dans la foire aux questions du site américain de Disney+.

Enfin, inspiré cette fois encore par Netflix, Disney+ ne cache pas son intention de serrer lui aussi la vis du côté du partage de compte : le géant souhaiterait combler le manque à gagner lorsqu’un abonné partage ses identifiants avec ses proches. Des essais sont en cours, pour un déploiement effectif probable en 2024.

Les offres de Disney+ (1er novembre 2023)