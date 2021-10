© stock.adobe.com Forfaits sans engagement Les embrouilles d’Orange

Le premier opérateur de téléphonie mobile de France annonce fièrement avoir converti ses forfaits au sans-engagement. Dans la pratique toutefois, tous ne sont pas concernés.

Comme il le fait régulièrement, Orange vient de présenter sa nouvelle gamme de forfaits. Mais cette fois, l’opérateur ne s’est pas contenté de modifier les tarifs et d’ajuster les enveloppes de data. Il a surtout annoncé que ses forfaits ne seraient désormais plus soumis à une période d’engagement. Sur le papier, il s’agit d’une petite révolution tant Orange était depuis des décennies le chantre de l’engagement. Jusque-là en effet, les abonnés devaient impérativement attendre au moins 12 ou 24 mois pour pouvoir résilier leur forfait, faute de quoi des pénalités leur étaient appliquées. Désormais, ils pourront le faire à tout moment pour des tarifs identiques voire inférieurs à ceux d’avant.

Officiellement, Orange assure vouloir retenir ses clients non plus par obligation mais pour la qualité de ses services. Dans les faits, l’opérateur a surtout dû s’adapter à une clientèle de plus en plus en recherche de liberté. Selon les derniers chiffres de l’Autorité de régulation des télécoms (Arcep), seuls 23 % des abonnés actuels ont payé leur forfait plus cher et ont accepté de s’engager pour bénéficier d’un forfait ou d’un smartphone à un prix plus attractif. Jusque-là, Orange n’avait accompagné ce mouvement qu’avec sa marque à bas coût Sosh, mais pour bénéficier de ces forfaits sans engagement, il fallait être prêt à n’utiliser que des services en ligne (souscription, SAV, etc.) et se contenter de la 4G. Désormais, les clients Orange pourront eux aussi ne pas s’engager et bénéficier des services en boutique et d’une connexion 5G.

Des forfaits toujours flanqués d’un engagement

Bien sûr, Orange offre toujours à ses nouveaux abonnés la possibilité d’acheter un mobile à un tarif préférentiel mais dans ce cas, l’achat du téléphone est décorrélé du forfait. Concrètement, il faut, pour bénéficier d’un smartphone, payer une somme initiale qui varie en fonction du modèle choisi, puis s’engager à verser 24 mensualités qu’il faudra continuer à payer coûte que coûte, même en cas de résiliation du forfait, à l’image de ce que proposent déjà Free mobile ou Bouygues Télécom avec ses forfaits B & You. Cette possibilité ne concerne toutefois que les forfaits Orange les moins chers (jusqu’à 120 Go de data). Les forfaits les plus haut de gamme (130 et 200 Go de data) restent flanqués d’un engagement de 24 mois dès lors qu’on achète aussi un mobile. Mieux vaut donc, avant de souscrire, s’y prendre à deux fois pour vérifier si la signature du contrat est soumise à un engagement ou pas.