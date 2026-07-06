Le début du mois de juillet marque l’arrivée en rayon des fournitures scolaires et, avec elles, de notre relevé de prix annuel. L’augmentation des tarifs sera modérée cette année, mais nous mesurons des écarts très importants entre les différentes gammes de produits. Explications et conseils.

Fournitures scolaires - Des tarifs toujours en hausse, mais des économies sont possibles

Les vacances scolaires viennent de débuter. L’occasion pour les parents d’élèves de profiter de leurs enfants et, pour les plus chanceux, de partir en vacances. Mais se profile aussi dans les prochaines semaines une dépense conséquente et immuable : l’achat des fournitures scolaires.

Des prix qui continuent leur hausse progressive

Cette année, les parents devront dépenser un peu plus que l’année dernière afin d’équiper leurs enfants pour la rentrée des classes. Les fournitures scolaires en grandes surfaces coûtent en moyenne 2 % plus cher qu’en juillet 2025. Une hausse limitée, mais qui vient s’ajouter à celle observée l’an dernier (+ 2 %) et surtout à l’importante augmentation de 2023 (+ 10 %).

La guerre en Iran et la très forte variation du prix des matières premières qui en a découlé n’impactent pas les prix cette année, car les commandes des grandes surfaces sont passées presque un an à l’avance.

Des marques de distributeurs et premier prix vraiment moins chères

Alors que les prix se maintiennent à un niveau élevé, se tourner vers des marques de distributeur ou premier prix permet-il de faire d’importantes économies ? La réponse est oui. Selon notre relevé effectué chez E.Leclerc et Carrefour, les produits des marques Carrefour et Esquisse (E.Leclerc) coûtent en moyenne 40 % moins cher que les marques nationales (Clairefontaine, Oxford, Maped, Bic…). Pour certains, comme les bâtons de colle ou les ciseaux, l’écart de prix dépasse même 60 %.

Prix d’un panier de fournitures scolaires selon la gamme de produits

Il est possible de faire des économies encore plus importantes en se tournant vers des produits premier prix (Eco+ chez E.Leclerc et Simpl chez Carrefour). Ils sont en moyenne 4 fois moins chers que ceux des grandes marques ! De nombreuses références sont affichées à moins de 30 centimes, comme les 4 stylos bille, les 4 crayons à papier, la paire de ciseaux ou encore le taille-crayon. Mais tous les articles ne sont pas proposés en version premier prix et, quand ils le sont, il n’existe souvent qu’une seule référence. Difficile donc de faire l’ensemble de ses achats avec ces marques d’entrée de gamme, surtout pour satisfaire les demandes parfois très précises de certains professeurs.

À l’inverse, les produits sous licence (affichant un héros de dessin animé, par exemple) peuvent faire flamber la facture. Ainsi, le stylo 4 couleurs de Bic aux couleurs de l’équipe de France de football est 2 fois plus cher que la version classique. La version Super Mario coûte quant à elle 2,5 fois plus cher.

Quand acheter moins cher ses fournitures scolaires ?

Autre moyen de payer moins cher, choisir le meilleur moment pour se rendre en magasin. Contrairement à certaines idées reçues, acheter les fournitures dès le mois de juin est une mauvaise idée. Les rayons sont moins bien fournis et surtout, les prix sont au plus haut.

Pendant l’été, les fournitures scolaires sont un produit d’appel, qui sert à attirer le consommateur même s’il n’est pas un client régulier du magasin. Les grandes surfaces proposent donc des promotions qui font baisser progressivement les prix jusqu’à mi-août. Attendre le mois de septembre est une mauvaise idée, car les prix repartent très nettement à la hausse dès que la rentrée est passée.

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