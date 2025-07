Comme chaque été, alors que les parents ont déjà reçu la liste du matériel scolaire à acheter pour la rentrée prochaine, Que Choisir est allé vérifier les évolutions de prix pratiqués par la grande distribution. Conclusion : équiper les élèves coûtera un peu plus cher que l’an dernier.

Cahiers, stylos, règles ou peinture voient leurs tarifs augmenter légèrement, à + 2 % entre juillet 2024 et juillet 2025, d’après un relevé de prix en ligne, réalisé le 7 juillet, pour 118 fournitures. C’est une hausse similaire à l’inflation générale. Dans le détail, le tiers des matériels recensés est en hausse d’au moins 2 %, un sur cinq est en baisse d’au moins 2 %, et le reste (presque la moitié) est stable.

L’an dernier, ce même matériel scolaire reculait légèrement (-1 %) après une année 2022-2023 marquée par une forte inflation.

Il n’est visiblement plus question de revenir à des niveaux de prix d’avant l’inflation massive provoquée par la reprise post-covid de 2021, et surtout par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Pourtant, la hausse avait été justifiée par la flambée des cotations des matières premières, en particulier celle de la pâte à papier, qui est redescendue depuis. En revanche, il est vrai que le coût de diverses matières premières (énergie, emballages) reste supérieur à celui qui prévalait avant 2020. De plus, le débouché se réduit : les effectifs devraient perdre 110 000 à 120 000 élèves chaque année, d’après le ministère de l’Éducation nationale, ce qui n’en fait pas un marché dynamique susceptible de fortes promotions.

Pour autant, il est possible de jouer sur les dates d’achat. En général, le prix des fournitures baisse légèrement durant l’été, avant de s’envoler début septembre.

Mieux vaut donc acheter les fournitures indispensables fin août, quitte à le faire avant d’avoir les demandes précises de chaque professeur après la rentrée de septembre.

Une allocation de rentrée scolaire revalorisée

Pour les familles confrontées à des difficultés financières, une aide est versée sous conditions de ressources. Elle concerne les foyers ayant des enfants de 6 à 18 ans, qui sont scolarisés, en apprentissage ou pris en charge en établissement d’accueil spécialisé.

Le gouvernement a publié les montants, revalorisés en avril 2025 :

423,48 € par enfant âgé de 6 à 10 ans (âge au 31 décembre 2024) contre 416,40 € précédemment ;

446,85 € par enfant âgé de 11 à 14 ans contre 439,38 € ;

462,32 € par enfant âgé de 15 à 18 ans contre 454,60 €.

Cette allocation sera versée courant août. Près de 3 millions de familles devraient en bénéficier, d’après le site gouvernemental Service-public.fr.