Garde d’enfants : Nounou-top.fr sous surveillance

La cellule de surveillance VigE-commerce du ministère de l’Économie a épinglé le site Internet Nounou-top.fr, qui met en relation parents et gardes d’enfants, sur plusieurs manquements. Le reproche : l’utilisation d’allégations trop rassurantes sur les qualités et compétences des profils mis en ligne. Mais, depuis, le site semble avoir rectifié le tir.

L’essentiel La plateforme Nounou-top.fr, qui met en relation familles et gardes d’enfants à la recherche d’un emploi, est dans le viseur de la cellule de surveillance de l’État, VigE-commerce.

Il lui est reproché de ne pas être suffisamment rigoureuse sur le contrôle des compétences des profils mis en ligne en dépit de mentions rassurantes qui semblent avoir été corrigées depuis cette alerte.

En la matière, le lien de confiance est essentiel. La cellule en profite pour rappeler certaines recommandations aux parents qui recherchent une nounou.

Lancée il y a plusieurs mois par le ministère de l’Économie et des Finances pour, notamment, détecter les produits dangereux sur Internet, la cellule de surveillance VigE-commerce alerte sur le site Nounou-top.fr. Comme son nom le laisse entendre, il met en ligne des offres d’emploi de garde d’enfants.

Les parents sont mis en garde. Dans un communiqué daté du 16 juillet, la cellule indique avoir détecté sur « cette plateforme qui met en lien des familles et des nounous, des pratiques commerciales qui pourraient tromper les consommateurs sur les qualités et les compétences des profils mis en ligne ».

Vérification des informations

La cellule a constaté que les « dispositifs de vérification de l’identité et des vérifications de profils ne permettaient pas d’assurer un contrôle systématique et effectif des allégations visant à créer un climat de confiance telles que "personnes de confiance", "profils fiables", ou "garde fiable" ».

À la suite de ces constats, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a engagé des procédures pour la mise en conformité du site. Il semble qu’il se soit plié à tout ou partie de ces exigences, les mentions rassurantes incriminées ayant disparu des pages d’accueil.

Quoi qu’il en soit, les pouvoirs publics profitent de l’occasion pour sensibiliser les parents à la recherche d’une nounou : ils conseillent de demander une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, de rencontrer systématiquement le candidat et d’exiger la communication de références vérifiables auprès d’anciens employeurs. Ils notent également qu’un projet de loi relatif à la protection de l’enfance « devra permettre de renforcer le cadre juridique applicable ».