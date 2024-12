Vous payez beaucoup d’impôt sur le revenu, vous avez de la trésorerie disponible et vous cherchez un placement de dernière minute susceptible de faire fondre la note à payer au fisc l’an prochain ? Si les placements à risque ne vous font pas peur et que vous avez le profil d’un client averti, vous pouvez investir dans certaines entreprises non cotées d’ici le 31 décembre. Vous obtiendrez une réduction d’impôt en 2025 (impôt calculé sur vos revenus de 2024) comprise entre 18 % et 50 % de vos versements.

PME, ESUS, SFS : 18 ou 25 % de réduction d’impôt

Vous aurez droit à une réduction d’impôt de 18 % si vous souscrivez en numéraire au capital d’une société répondant à la définition européenne des PME dont le siège est situé dans l'Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein. Elle sera calculée sur vos versements de 2024 retenus dans la limite de 50 000 € (célibataire) ou 100 000 € (couple marié ou pacsé).

ESUS et SFS

Le bonus sera majoré à 25 % si vous investissez dans une PME qui a le statut de société foncière solidaire (SFS). Ou si vous avez investi dans une PME ayant le statut d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) entre le 28 juin et le 31 décembre 2024, les versements faits du 1er janvier au 27 juin ouvrant droit au bonus de 18 %. Le plafond de versements annuels de 50 000 € ou 100 000 € est commun aux placements dans les PME, les SFS et les ESUS.

Versements excédentaires

Si vous investissez plus que la limite, l’excédent ne sera pas perdu. Il vous ouvrira droit à la réduction dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes (2026 à 2029). Par exemple, si vous êtes célibataire et investissez 60 000 € dans une PME en décembre, vous aurez droit à une réduction calculée sur 50 000 € en 2025, puis à une seconde calculée sur 10 000 € en 2026. Votre impôt baissera de 9 000 € l’an prochain et de 1 800 € l’année suivante.

Imputation et plafonnement

Mieux vaut calibrer vos versements en fonction de votre charge fiscale car votre réduction s’imputera sur vos impôts 2025 dans la limite de leur montant et l’excédent sera perdu. Par exemple, si vous devez 4 000 € d’impôt et avez droit à une réduction de 5 000 €, les 1 000 € de bonus non imputés seront perdus (ils ne vous seront pas remboursés). Par ailleurs, votre réduction sera soumise au plafonnement global des niches fiscales de 10 000 € par an. Mais si vous dépassez ce plafond, l’excédent, lui, ne sera pas perdu. Vous pourrez le reporter sur vos impôts des cinq années suivantes (2026 à 2030). Par exemple, si vous êtes marié et investissez 70 000 € dans une PME, votre réduction de 12 600 € s’imputera sur vos impôts de 2025 à hauteur de 10 000 €, et les 2 600 € restants s’imputeront sur ceux de 2026 à 2030.

JEI : 30 ou 50 % de réduction d’impôt

Vous aurez droit à une réduction d’impôt de 30 % si vous souscrivez au capital d’une société ayant le statut de jeune entreprise innovante (JEI). Elle sera calculée sur vos versements de 2024 retenus dans la limite de 75 000 € (célibataire) ou 150 000 € (couple).

JEI très innovante

Le bonus sera majoré à 50 % si vous investissez dans une JEI ayant réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 30 % de ses charges. Dans ce cas, elle sera calculée sur vos versements retenus dans la limite de 50 000 € (célibataire) ou 100 000 € (couple).

Imputation et plafonnement

Là encore, mieux vaut calibrer vos versements car votre réduction s’imputera sur vos impôts 2025 dans la limite de leur montant. En outre, si vos versements dépassent les plafonds, l’excédent ne sera pas reportable sur les années suivantes, contrairement au report des versements excédentaires faits aux PME, ESUS et SFS. Par ailleurs, votre réduction ne sera pas soumise au plafonnement des niches fiscales mais à un plafonnement spécifique : son montant global est limité à 50 000 € par foyer pour tous les investissements en JEI faits ente 2024 et 2028. Par exemple, si vous êtes marié et investissez 100 000 € dans une JEI très innovante, votre réduction de 50 000 € s’imputera sur vos impôts 2025 dans la limite de leur montant. Vous en perdrez une partie si vos impôts sont inférieurs à 50 000 €, et vos investissements en JEI de 2025 à 2028 ne vous ouvriront droit à aucune réduction.

Sofica, presse : 30 à 50 % de réduction d’impôt

Vous aurez droit à une réduction de 30 % si vous souscrivez au capital d’une société de financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) ou d’une entreprise de presse. La première sera calculée sur vos versements de 2024 retenus dans la limite de 25 % de votre revenu global et de 18 000 €, et son taux grimpera à 36 % ou 48 % si la société s’est engagée à réaliser certains investissements à bref délai. La seconde sera calculée sur vos versements retenus dans la limite de 10 000 € (célibataire) ou 20 000 € (couple), et son taux grimpera à 50 % si elle a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information. Les deux seront soumises au plafonnement des niches fiscales.

FCPI, FIP : 18 ou 30 % de réduction d’impôt

Investir en direct dans une entreprise non cotée est un exercice périlleux, à envisager si vous avez une certaine maîtrise de l’analyse économique et financière, car les risques de perte en capital sont élevés. Et la réduction obtenue sera remise en cause si vous ne conservez pas vos titres pendant 5 ans (jusque fin 2029 pour les titres acquis en 2024).

Innovation et régions

Pour les novices, l’alternative consiste à investir dans des fonds dédiés au financement des entreprises. Vous bénéficiez ainsi de l’expertise de professionnels qui choisissent à votre place des entreprises performantes. Deux d’entre eux sont intéressants du point de vue fiscal : les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces fonds à risque (votre argent n’est pas garanti) mobilisent l'épargne des particuliers pour investir dans des sociétés non cotées. Les FCPI investissent dans des PME non cotées innovantes ayant leur siège social en France ou en Europe, les FIP dans les PME régionales à fort potentiel de croissance.

Bonus resserré

Vous aurez droit à une réduction d’impôt de 18 % si vous souscrivez des parts de tels fonds, calculée sur vos versements de 2024 retenus dans la limite de 12 000 € (célibataire) ou 24 000 € (couple). Son taux grimpera à 30 % en cas de souscription de parts de FIP investis dans des sociétés exerçant leur activité en Corse ou outre-mer. Et le plafond de versements s’appliquera distinctement, et non pas globalement, à chaque type de souscription : FCPI, FIP, FIP Corse et FIP outre-mer. Mais vos versements n’ouvriront droit au bonus qu’à hauteur de la quote-part d’investissement dans les PME que le fonds s’est engagé à respecter (80 % par exemple), et votre réduction sera soumise au plafonnement des niches fiscales. Surtout, vous n’y aurez pas droit si vous possédez plus de 10 % des parts du fonds, ou plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à son actif.