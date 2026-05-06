D’après le site d’information Mediapart , le célèbre jouet ne serait pas fabriqué en France, mais en Chine, contrairement au discours marketing du fabricant, la société Vulli. Si ces informations se vérifiaient, il s’agirait d’une tromperie vis-à-vis des consommateurs.

Sur les photos, des ateliers tout ce qu’il y a de plus chinois, des caisses de girafes en caoutchouc sur le sol : d’après des révélations du site d’investigation Mediapart, le célèbre jouet destiné aux bébés, prénommé Sophie la girafe, serait fabriqué en Asie – et non en France comme le prétend son fabricant, l’entreprise Vulli. Pourtant, la marque fait de cette fabrication hexagonale un argument de vente. Au point que ce jouet, vendu 17,99 € sur le site du fabricant, est fréquemment évoqué dans les discours sur le made in France. Et si, sur certains emballages, la mention « made in France » a cédé la place à « Née en France », autrement plus ambigüe, elle était toujours visible sur plusieurs sites de vente en ligne (Amazon, La Redoute par exemple) au 5 mai.

Toujours selon Mediapart, la délocalisation de la majeure partie de la production daterait d’au moins 2013. Et depuis 2019, l’usine française ne tournerait plus, sauf pour des visites ou à l’occasion de contrôles. La direction générale de la Répression des fraudes (DGCCRF) a diligenté une enquête concernant cette potentielle pratique commerciale trompeuse (1), mais n’a pas souhaité commenter une procédure en cours.

Vulli n’a pas répondu à nos sollicitations, mais a confirmé ce lundi auprès de l’AFP qu’une partie des girafes était produite en Chine depuis une trentaine d’années, tout en certifiant que la délocalisation de la totalité de la production est une situation temporaire, due à des retards dans la mise en route de la nouvelle usine de la marque, à Saint-Nabord, dans les Vosges. Le dirigeant de Vulli, Alain Thirion, assure que tous les jouets sont ensuite « terminés » – sans préciser ce qu’il entend par ce mot – et « contrôlés » en France. De là à pouvoir afficher « Fabriqué en France » sur les emballages…