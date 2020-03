© Michel GAILLARD/REA - Adobe Stock Norme d’homologation WLTP Retards de cartes grises à prévoir

Avec l’entrée en vigueur au 1er mars 2020 du protocole d’homologation WLTP, l’attribution des certificats d’immatriculation pourrait être plus compliquée, au risque de voir les délais s’allonger. Explications.

Après quelques reports et déboires, le décret vient enfin d’être publié au Journal officiel ce 28 février. Ainsi, au 1er mars, la nouvelle norme d’homologation des véhicules WLTP entre officiellement en vigueur avec comme corollaire une grille d’attribution du malus écologique revue et corrigée.

Comme nous l’annoncions, l’effet négatif à redouter avec ce passage au WLTP est un retard administratif important pour l’immatriculation des véhicules neufs. Dans son rapport du 25 février, la Cour des comptes rappelle ainsi que « la mise en œuvre des projets informatiques s’est révélée difficile » et que « pour la délivrance des cartes grises, la gestion de projet a été défaillante et a abouti à un allongement considérable des délais de traitement avant qu’une cellule de crise ne rétablisse la situation ».

Homologation modèle par modèle