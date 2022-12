© Adobe Stock Pneus hiver Pourquoi il faut préférer les 3PMSF

Depuis le 1er novembre, la loi Montagne impose l’utilisation d’équipements spéciaux sur certaines routes à risque d’enneigement ou de verglas. Si vous devez acheter des pneus dédiés, optez plutôt pour des pneus hiver 3PMSF, les seuls autorisés à terme. Explications.

La loi Montagne impose depuis le 1er novembre l’utilisation de 4 pneus hiver, chaînes à neige ou de chaussettes. Si une tolérance est octroyée jusqu’à la fin de l’année, c’est pour certains le moment de s’équiper à bon escient si le remplacement des pneus doit être réalisé.

Le 3PMSF s’impose

Avec la loi Montagne, seuls les pneumatiques portant la mention 3PMSF (3 Peak Mountain Snowflake) seront acceptés à terme. Cependant, de 2022 à 2024, l'appellation « pneu hiver » mentionnée dans le texte concerne tous les pneus identifiés par l'un des marquages M+S, M.S ou M&S, avec ou sans la présence conjointe du marquage 3PMSF. Ainsi, les pneus dits toutes saisons et même certains pneus été pourront répondre aux exigences de la loi jusqu’au 1er novembre 2024. Mais, à partir de cette date, seule la mention 3PMSF sera reconnue. Exit donc les simples pneus marqués M+S, y compris ceux qui sont aujourd’hui classés par les manufacturiers dans leur offre de pneus hiver et vendus comme tels : ils ne permettront alors plus d’emprunter les routes réglementées.

© istock Le marquage M+S sur un pneu ne sera bientôt plus suffisant dans certaines zones.

Si vous devez changer vos pneus en ce moment en vue de partir à la montagne, avec potentiellement l’obligation de disposer d’un équipement spécial (tous les départements ne sont pas concernés), autant choisir des pneus 3PMSF. Cela vous évitera de repasser à la caisse dans 2 ans, à moins que vous ne rouliez beaucoup et deviez remplacer vos pneus usés d’ici là. C’est d’autant plus judicieux que les tarifs sont très proches. Par exemple, nous avons relevé sur un site de vente de pneus en ligne des tarifs compris entre 65,80 € et 169,90 € pour des pneus toutes saisons (sans le label 3PMSF) en dimension 215/45R17 à monter sur une Volkswagen Polo 1.0 115 ch. Pour la même voiture, des pneus hiver homologués 3PMSF s’affichent entre 61,70 € et 179,40 €.