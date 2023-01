© stock.adobe.com Pouvoir d’achat (janvier 2023) Retour en grâce des premiers prix

L’inflation se renforce en ce début d’année, en particulier pour les produits alimentaires et d’hygiène. Lors de leurs courses en grande surface, les consommateurs s’adaptent. Les uns réduisent leurs achats, tandis que les autres délaissent leurs produits habituels plus onéreux pour se reporter sur les marques de distributeurs et les produits premiers prix.

L’année 2023 commence fort, avec un rebond de l’inflation : la hausse des prix en janvier est de 7,1 % par rapport à janvier 2022, d’après nos relevés. Ce sont les achats du quotidien (alimentation et hygiène), ainsi que l’énergie, qui accusent les plus fortes augmentations, comme c’est le cas depuis près de 1 an. Ainsi, les prix en grandes surfaces affichent une hausse de 15,4 % en 1 an, dont +15 % pour l’alimentaire et +18 % pour l’hygiène-beauté. Du jamais vu depuis des décennies !

Face à ces hausses, la riposte la plus simple est d’acheter moins ou moins cher. Les consommateurs l’ont bien compris, et ont notablement modifié leur comportement d’achat. « Désormais, ils gèrent différemment leur budget et ont pris pour habitude de se serrer la ceinture, explique l’institut de données Kantar. Les achats non prioritaires sont relégués au second plan, et leurs dépenses alimentaires sont gérées un peu plus au jour le jour. » Les Français se rendent plus souvent dans les magasins, mais les paniers de courses sont plus petits. Et ils baissent en gamme.

Reports vers les marques de distributeurs

Le tiers d’entre eux délaissent au moins partiellement les grandes marques, au profit des marques de distributeurs (MDD), en particulier les premiers prix, dont ils se détournaient depuis quelques années. Ces produits ont beau avoir subi des hausses supérieures aux marques nationales, leurs tarifs demeurent plus abordables. Toujours selon Kantar, les ventes des premiers prix se sont accrues de 7 % en volume sur la période août-novembre 2022 par rapport à 2021 (et de 20 % en valeur). Simultanément, les marques nationales reculaient de 3,6 % en volume (mais progressaient de 7 % en valeur grâce aux hausses de prix).

Les consommateurs se tournent aussi davantage vers les enseignes réputées à bas prix (Lidl, Aldi, Netto, mais aussi les solderies) qui grignotent chaque mois des parts de marché.

Ces nouvelles habitudes contribuent à renforcer la toute-puissance des enseignes de la grande distribution. Une toute-puissance que les moutures successives de la loi Égalim (1) ont peu entamée, contrairement à l’objectif affiché. Et si les agriculteurs ont pu bénéficier de prix plus rémunérateurs, les consommateurs, eux, n’en ont pas vraiment profité.

Énergie • Vers un tassement de l’inflation ? Le fioul est en hausse de 23 % par rapport à janvier 2022, avant le début de la guerre en Ukraine mais après l’amorce de la flambée fin 2021, et le gazole est à +21 %. Les tarifs de ces énergies sont néanmoins en net recul par rapport à l’été dernier, ce qui laisse espérer un tassement de l’inflation d’ici quelques mois – mais pas forcément un retour des prix à l’avant-2022.

(1) Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, dite Égalim, promulguée le 1er novembre 2018.