La responsabilité de la pholcodine, un dérivé morphinique, dans les chocs allergiques graves au cours d’anesthésies générales est connue depuis 20 ans. Les sirops contre la toux qui en contiennent voient, enfin, leur autorisation de mise sur le marché suspendue.

Les sirops contre la toux contenant de la pholcodine viennent de voir leur autorisation de mise sur le marché suspendue par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). La raison : cette molécule peut induire une allergie sévère (anaphylaxie) aux curares, des produits myorelaxants utilisés en anesthésie générale. Le risque, très rare mais très grave, est connu de longue date, et avait d’ailleurs justifié qu’à partir de 2011, une ordonnance soit exigée pour obtenir les spécialités concernées. Plus récemment, l’ANSM avait, dans le contexte de la pandémie de Covid, fortement déconseillé aux médecins de recourir aux sirops à la pholcodine pour soigner une toux. Vous ne trouverez donc plus en pharmacie ni Biocalyptol, ni Dimétane, ni Pholcodine Biogaran. Ce n’est pas un mal, dans la mesure où leur efficacité est anecdotique. Que Choisir avait plusieurs fois tiré la sonnette d’alarme sur les dangers liés à la pholcodine, un dérivé morphinique qui, en plus, favorise la somnolence. Les laboratoires vendant les sirops visés vont procéder à leur rappel. S’il vous en reste à la maison, ne les consommez pas et rapportez-les à la pharmacie.