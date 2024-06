Utilisés comme agents de conservation, les sulfites sont présents dans des produits alimentaires mais aussi des cosmétiques et des médicaments. Ces substances peuvent provoquer des allergies de contact.

Bien peu glorieuse, la distinction qui a été décernée aux sulfites, désignés comme « Allergènes 2024 » par la Société américaine de dermatite de contact. Utilisées comme antioxydants, conservateurs ou antiseptiques, ces substances à base de soufre incluent des composés comme l’anhydride sulfureux, le bisulfite de sodium ou le sulfite de calcium.

Les sulfites peuvent entraîner des dermatites de contact. Ce sont des réactions d’hypersensibilité. Ce type de réaction est moins dangereuse que les allergies classiques qui, elles, peuvent être mortelles, mais n’en restent pas moins très pénibles. Les manifestations sont de type inflammatoire : rougeurs, démangeaisons, gonflements, plaques ou boutons, voire, chez les asthmatiques, des difficultés à respirer.

En alimentation, les sulfites sont utilisés de longue date, depuis l’époque romaine, dans le vin ! On en trouve désormais comme additifs dans des aliments aussi divers que les fruits secs, le vinaigre, les légumes secs, les salades en sachet ou les plats déshydratés… On les repère sous les codes E220 à E228. L’étiquetage de la mention « contient des sulfites » est obligatoire sur les produits dès lors que la concentration est supérieure à 10 mg/l ou 10 mg/kg.

Les fabricants de cosmétiques intègrent également des sulfites dans leurs produits, en particulier dans les shampoings et plus encore dans les colorations pour cheveux. Une recherche dans la base de données de Que Choisir, QuelProduit, a révélé plusieurs centaines de produits. Si vous voulez les débusquer, cherchez les termes « sodium bisulfite » et « sodium sulfite » sur les étiquettes.

Même dans des médicaments

Enfin, les sulfites entrent, et c’est encore moins connu, dans la composition de médicaments, comme excipients. Des médicaments courants sont concernés tels que des antibiotiques et des antifongiques, par exemple des crèmes pour traiter les champignons entre les orteils.

Les réactions cutanées aux sulfites se produisent principalement sur les zones de contact : les lèvres en cas d’ingestion d’un aliment, le visage en cas de coulure de produit capillaire ou les mains qui ont touché un produit en contenant. Mais des réactions généralisées peuvent aussi se produire, par exemple après consommation alimentaire ou injection d’un médicament.

C’est cette diversité de réactions ainsi qu’une certaine méconnaissance du caractère allergisant des sulfites qui a poussé la Société américaine de dermatite de contact à les mettre en avant en les désignant allergènes de l’année.