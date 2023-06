© Adobe Stock Summer body Une source de mal-être

Montrer son corps en maillot de bain est une source de complexes pour nombre de personnes. À l’approche de l’été, une majorité d’hommes et de femmes suivent un régime ou augmentent leur activité sportive, selon un sondage.

Aux yeux de certaines personnes, le trajet entre la serviette de plage et la mer relève de la torture. Pour éviter ce malaise, et viser un corps idéal pour l’été (summer body), toutes les méthodes sont bonnes. Cette préoccupation peut sembler superficielle, mais elle a de réelles conséquences sur la santé mentale, révèle un récent sondage (1) : se montrer en maillot de bain est source de gêne pour 2 femmes sur 3.

Le problème ne se limite pas à la gent féminine : 46 % des hommes interrogés disent ne pas aimer leur corps, et près de 8 sur 10 préparent leur corps en vue de l’été ‒ contre 93 % des femmes. Pour cela, l’activité physique et la pratique d’un régime sont les méthodes privilégiées par les deux sexes. Des efforts souvent limités dans le temps, et qui favorisent une reprise de poids à la rentrée.

Les femmes sont deux fois plus nombreuses à développer des stratégies pour limiter la gêne, ou masquer leur corps, comme porter un paréo ou un short lorsqu’elles se déplacent (84 %), ou rentrer le ventre (62 %). Victime directe de ces préoccupations, la santé mentale des personnes concernées. Ainsi, la moitié des sondés estime que se mettre en maillot est une source d’angoisse, voire de troubles du sommeil ou d’épisodes dépressifs. C'est plus souvent le cas lorsque les personnes disent ne pas aimer leur corps.

On pourrait penser que l’injonction à la minceur des publicités, magazines et réseaux sociaux est en cause. Mais ça n’est pas le premier moteur identifié par les sondés. En tête des sources de gêne, le fait de se montrer en maillot devant ses proches et de se comparer avec ces derniers. La pression médiatique et les multiples images d’un corps dit « parfait » n’arrivent qu’ensuite.

(1) Sondage Ifop Flashs pour VoyageAvecNous.fr