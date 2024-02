ACTUALITÉ

Vélos cargos

L’Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation (NVWA) contraint le fabricant Babboe à stopper la vente de tous ses vélos cargos, électriques ou pas, et à procéder au rappel de plusieurs modèles. En cause, de trop nombreux témoignages de cadres cassés, qui permettent de douter de la sécurité de ces vélos.