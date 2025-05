BILLET DE LA PRÉSIDENTE

En une décennie, le maillage territorial des agences bancaires dans notre pays s’est considérablement réduit : 5 300 agences ont fermé entre 2012 et 2022 (1). Fin 2022, il ne restait plus que 34 298 points d’accueil, contre 39 600 dix ans plus tôt. Et la tendance s’accélère : BNP Paribas prévoit la fermeture de 500 agences d’ici 2030, tandis que la Société Générale aura supprimé 600 points de vente dans le cadre de sa fusion avec le Crédit du Nord entre 2021 et fin 2025. Pour justifier ces décisions, les banques avancent l’essor des banques en ligne et la digitalisation du secteur. La fréquentation des guichets s’est effectivement effondrée : seuls 10 % des Français se rendent en agence plus d’une fois par mois, tandis que plus de la moitié (53 %) n’y vont qu’une fois par an ou moins (2).