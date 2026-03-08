En cette journée du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, les discours sur l’égalité vont se multiplier. Ils sont nécessaires. Mais l’égalité ne peut pas rester un principe abstrait. Elle doit se mesurer dans la vie quotidienne. Et notamment dans l’accès à l’argent.

En tant que présidente de la première association de défense des consommatrices et des consommateurs de France, je constate chaque jour combien les inégalités économiques fragilisent d’abord les femmes. L’inégalité ne se joue pas seulement dans les écarts de salaires. Elle se joue aussi dans la capacité à disposer librement de ses revenus, à gérer son compte bancaire, à contracter ou refuser un crédit, à faire face à une dépense imprévue. C’est là que commence l’autonomie. C’est là que commence l’égalité.

Quand j’ai pris cette responsabilité, c’était pour faire bouger les lignes. Pour défendre celles que l’on n’entend pas assez. Celles pour qui chaque fin de mois est un calcul. Celles qui arbitrent, qui renoncent, qui supportent. En silence. J’en suis convaincue : l’égalité ne se décrète pas. Elle se mesure. Elle se vérifie. Elle se constate dans la réalité des comptes bancaires. On parle beaucoup d’égalité salariale. C’est essentiel. Mais il existe une autre réalité, tout aussi importante : l’inégalité d’accès à l’argent, au compte bancaire, à l’épargne, au crédit.

Une enquête Ifop publiée en 2025 montre que 24 % des femmes déclarent avoir déjà subi des violences économiques. Chez les 18-34 ans, elles sont 37 %.

Derrière ces chiffres, il y a des situations très concrètes :

des moyens de paiement retirés,

des crédits contractés sans consentement,

des dettes imposées, des revenus confisqués ou strictement contrôlés,

l'impossibilité de disposer librement de son propre argent.

Ce ne sont pas de simples désaccords sur la gestion d’un budget. Ce sont des mécanismes de dépendance, structurels, dont les conséquences sont immédiates sur le pouvoir d’achat des femmes.

57 % des femmes concernées déclarent avoir eu des difficultés à couvrir les dépenses de première nécessité.

Comment parler d’égalité quand près d’une femme sur deux estime qu’elle n’aurait pas les moyens financiers de quitter son domicile sans aide ? Comment exercer un choix éclairé, comparer, résilier un contrat ou défendre ses droits quand on n'a pas la maîtrise de son propre compte ?

À l’UFC-Que Choisir, nous défendons le droit de choisir. Mais choisir suppose la maîtrise de ses ressources et de ses moyens de paiement. Choisir suppose la liberté de les utiliser. Choisir suppose la possibilité de refuser. L’autonomie financière n’est pas un confort. C’est une condition de la liberté. C’est une question de dignité.

En ce 8 mars, je ne veux pas d’un discours symbolique de plus. Je veux rappeler une évidence : la justice économique fait partie intégrante de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Cela passe par l’accès effectif à un compte personnel. Par la protection contre les crédits contractés sans consentement. Par un accompagnement réel des victimes de surendettement lié à des dettes imposées. Par une vigilance accrue des établissements bancaires face aux situations d’emprise.

Nommer ces réalités, ce n’est pas sortir de notre rôle. C’est être fidèles à notre mission. Défendre les consommatrices, c’est défendre leur autonomie. Défendre leur pouvoir d’achat, c’est défendre leur capacité à vivre libres.

Le 8 mars ne doit pas être une parenthèse. Il doit être un rappel : l’égalité ne s’arrête pas aux principes. Elle commence dans les faits.

Nous continuerons à informer. À alerter. À exiger des règles plus protectrices. Parce que l’égalité économique n’est pas un supplément d’âme. C’est un droit.