Le Gouvernement a annoncé engager la procédure de suspension de l’accès au site Shein. C’est une bonne chose. Le risque zéro pour les consommateurs exigeait cette suspension vu le danger de certains produits vendus sur la marketplace du site chinois. Notre dernière enquête montre les résultats catastrophiques sur les produits que nous avons testés. L’intégralité des jouets pour enfants analysés étaient non conformes à la règlementation européenne et plus de 90% des chargeurs présentaient une qualité catastrophique et pouvaient sur certains d’entre eux potentiellement entrainer des risques d’incendie et de brûlures.

Un constat s’impose, parmi les millions de produits vendus par le géant chinois ou par les vendeurs tiers utilisant sa plateforme, figurent des produits non seulement très bas de gamme mais surtout ne respectant même pas la règlementation européenne et française sur la sécurité. C’est un danger pour la santé et la sécurité des consommateurs et consommatrices !

L’autre problème réside dans le fait qu’une marketplace reste un moyen de mise en relation commerciale entre un consommateur et un vendeur tiers, et c’est l’argument derrière lequel se retranchent des acteurs comme Shein. Dans les faits, un produit dangereux identifié peut très bien être retiré pour être remis en vente plus tard sur la plateforme…

Pour notre association, Shein porte un modèle problématique. Sa stratégie repose sur une influence commerciale débridée, les dark patterns et l’incitation persistante des visiteurs du site à acheter des produits à l’origine et à la qualité douteuse qu’ils n’auraient probablement pas acquis autrement. La crise inflationniste que nous avons vécue en 2022 et 2023 lui a ouvert un boulevard, mais la promotion de la stratégie « Petits prix, maxi risques » sur fond de crise du pouvoir d’achat n’autorise pas toutes les dérives que nous constatons...

Nous verrons donc dans les prochains jours l’issue de la procédure de suspension activée par le Gouvernement. Au-delà de la suspension, les pouvoirs publics doivent multiplier les contrôles et utiliser tout l’arsenal de la législation française et européenne pour faire cesser la commercialisation de produits dangereux. Shein n’est pas le seul… et c’est bien ça le problème.