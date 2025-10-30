Les produits à bas prix vendus sur les plateformes chinoises Shein et Temu sont-ils réellement dangereux ? Pour en avoir le cœur net, nous avons commandé et testé, avec nos partenaires européens, des dizaines de chargeurs USB, jouets et bijoux. Le constat est sans appel : la majorité des produits ne répondent pas aux normes en vigueur dans l’Union européenne et présentent un risque pour les utilisateurs.

L’an dernier, 4,6 milliards de petits colis en provenance de Chine auraient inondé l’Union européenne (UE), selon la Commission européenne, soit quelque 12 millions par jour. C’est le double de l’année précédente et trois fois plus qu’en 2022. La grande majorité de ces articles ont été commandés sur les sites Temu et Shein. En quelques années, ces deux plateformes se sont hissées parmi les tout premiers e-commerçants mondiaux grâce à leurs campagnes de communication agressives, à l’ergonomie de leur application et à leurs prix incroyablement bas.

Mais tous les produits vendus sur ces sites respectent-ils les normes de sécurité européennes ? Pour le savoir, nous avons acheté, avec nos homologues belges, allemands et danois, 27 chargeurs USB, 27 jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans et 27 bijoux sur chacune des deux plateformes. Si nous avons clairement ciblé ces catégories, la sélection des articles, elle, s’est faite de manière complètement aléatoire. Notre seule exigence était qu’ils soient vendus sur la place de marché, c’est-à-dire par des tiers plutôt que par les plateformes elles-mêmes. Une fois reçus, nous avons vérifié la présence des marquages obligatoires et nous les avons soumis à une série de tests chimiques, mécaniques ou électriques en laboratoire. Les résultats font froid dans le dos.

Chargeurs USB - De vrais risques d’incendie

Sur les 54 chargeurs USB achetés entre 2 € et 18,64 €, 21 n’arboraient pas le bon marquage (le logo CE était absent ou l’unité de tension n’était pas indiquée, par exemple) et 51 n’ont pas résisté aux tests mécaniques auxquels nous les avons soumis. Dans la plupart des cas, les broches se sont tordues ou tournées trop facilement, ou bien le boîtier s’est cassé lors de la chute. Plus inquiétant encore, nos experts ont découvert que, sur 4 chargeurs, les circuits à haute et basse tension étaient trop proches l’un de l’autre, risquant de provoquer des arcs électriques, et 14 ont chauffé au-delà des températures maximales autorisées de 77 °C et 87 °C (sur un modèle, elle a même atteint 102 °C !). Au final, seuls 2 modèles (1 de chaque plateforme) ont répondu en tous points aux normes européennes. Nos tests ont mis en évidence le fait que ces produits d’entrée de gamme étaient souvent mal conçus et fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité, et que beaucoup d’entre eux faisaient courir de réels risques de brûlure, de choc électrique et d’incendie à leurs utilisateurs.

Jouets - Trop de petites pièces dangereuses

Mieux vaut réfléchir à deux fois avant d’offrir un jouet acheté sur Temu ou Shein. Car si les prix affichés semblent imbattables (ceux que nous avons achetés coûtaient de 1,69 € à 12,33 €), la qualité de fabrication, elle, peut s’avérer catastrophique. Le bruit émis par une balle sonore, par exemple, atteignait un niveau de 115 décibels, autant que celui d’un marteau-piqueur. Sur deux articles achetés sur Temu, nous avons trouvé des substances dangereuses dépassant très largement les normes autorisées. L’un d’eux affichait, sur deux parties textiles, des taux de formaldéhyde de 143 mg/kg et 164 mg/kg, bien au-delà de la teneur autorisée de 30 mg/kg. Sur un autre, le velcro contenait jusqu’à 440 mg/kg de nonylphénol éthoxylate, un perturbateur endocrinien dont la teneur maximale autorisée dans les jouets pour enfants est de 100 mg/kg. Sur les 3 modèles fonctionnant avec des piles, le compartiment des batteries s’est ouvert trop facilement à cause de la faible résistance de la vis de protection. Dernier élément d’inquiétude et pas des moindres : la présence sur de nombreuses références de petites pièces se détachant trop facilement. Le risque qu’un enfant les ingère et s’étouffe est loin d’être négligeable. Au final, seul 1 jouet sur les 54 achetés respectait les normes européennes.

Bijoux - Des problèmes rares mais graves

En proportion, les bijoux s’en tirent mieux. Sur les 54 colliers dorés achetés de 0,87 € à 6,75 €, seuls 6 achetés sur Shein et 1 sur Temu ont été déclarés non conformes. Mais les problèmes rencontrés étaient loin d’être anodins puisque nous avons trouvé sur plusieurs d’entre eux des taux très importants de cadmium et de nickel, deux métaux hautement toxiques qui n’ont rien à faire sur des articles destinés au grand public, qui plus est lorsqu’ils sont en contact avec la peau et susceptibles d’être portés à la bouche. L’un des bijoux achetés sur Shein était même composé à 87 % de cadmium, soit 8 700 fois la norme autorisée de 100 mg/kg. Parfois aussi, pour un même article, un échantillon était conforme alors qu’un autre ne l’était pas. De quoi émettre des doutes sur le sérieux des processus de fabrication et des contrôles qualité effectués dans certaines usines.

Au final, 69 % des produits testés ne répondaient pas aux normes en vigueur dans l’Union européenne et 57 % faisaient courir un risque réel d’intoxication, d’allergie, d’étouffement, de brûlure ou d’incendie à leurs utilisateurs. Au vu de ces résultats, nous ne pouvons que déconseiller d’acheter ce genre de produits trop bas de gamme sur les places de marché de Shein et de Temu. Et si vous en avez chez vous, méfiance en les utilisant, surtout s’ils sont destinés à de jeunes enfants.