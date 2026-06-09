Le site de vente de pneus est un ovni qui se met tout le monde à dos dans le milieu, de ses concurrents aux organismes chargés du recyclage en passant par le Syndicat du pneu… sans oublier une bonne partie de ses clients.

La justice a tranché. Après des années de procédure, le tribunal des activités économiques de Paris a donné raison, le 16 février 2026, à Aliapur et France recyclage pneumatiques (FRP), les deux principaux éco-organismes chargés de récupérer et de valoriser les gommes usagées dans l’Hexagone, ainsi qu’au Syndicat du pneu, qui regroupe de nombreux professionnels. Les juges ont confirmé qu’AD Tyres International, la société qui édite le site Centralepneus.fr, était bel et bien redevable de l’écocontribution, cette participation financière qui sert à financer la collecte et le recyclage des vieux pneus.

Son dirigeant avait toujours refusé de la régler, arguant que le siège social de l’entreprise se situait dans la principauté d’Andorre, soit hors de l’Union européenne, et que ses plateformes logistiques étaient implantées en Allemagne et en Belgique, et donc qu’il n’importait lui-même aucun pneu dans notre pays. La justice lui a donné tort.

Dans la mesure où son site marchand, Centralepneus.fr, cible les consommateurs français, il doit être considéré comme un « producteur » de déchets au sens du Code de l’environnement et, à ce titre, payer l’écocontribution. Il est tenu de communiquer le nombre d’unités qu’il a vendues sur notre sol en 2023 et 2024, afin que soit fixé le montant des sommes dont il devra s’acquitter. L’affaire est toutefois loin d’être terminée, AD Tyres International ayant immédiatement contesté la décision et fait appel. Un nouveau procès aura donc lieu.

Un habitué des tribunaux

Ce cas est loin d’être isolé. Depuis des années, Centralepneus.fr collectionne les jugements, le plus souvent en sa défaveur. En 2013, par exemple, Allopneus.com, un de ses concurrents, s’était pourvu en justice contre lui pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le leader du marché français lui avait reproché, entre autres, d’avoir copié la présentation et le logo de son site Internet de manière à profiter de sa notoriété.

Il l’accusait, en outre, d’avoir recouru à de la publicité comparative en s’appuyant sur des prix erronés. Après une très longue procédure, CP Reifen, la firme allemande qui exploitait Centralepneus.fr à l’époque, alors placé en liquidation, avait été condamnée à lui verser 400 000 € de dommages et intérêts. À peu près à la même période, Centralepneus.fr avait à son tour attaqué Allopneus.com, réclamant pas moins que la désactivation de sa plateforme marchande et 20 millions d’euros de dommages et intérêts. Le tribunal de commerce d’Évry (91) avait fini par rejeter ses demandes après avoir conclu à l’absence de faute et de préjudice.

En 2020, rebelote. Centralepneus.fr assignait de nouveau Allopneus.com pour une garantie dommage pneu qui, d’après ses dires, s’apparentait à une assurance sans en respecter les obligations légales. Une fois de plus, le site andorran avait été débouté. En 2019, c’est une autre procédure, qui l’opposait cette fois à l’administration fiscale française, qu’il a perdue, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi qu’il avait déposé à la suite d’une décision qui lui était défavorable. Et, d’après nos informations, il a également été en conflit avec des entreprises européennes et le serait encore aujourd’hui avec un concurrent direct.

Que Choisir en ligne de mire

À Que Choisir aussi, nous avons eu l’honneur de goûter aux velléités procédurières de Centralepneus.fr. À deux reprises, en 2021 et en 2025, la plateforme nous a fait parvenir un courrier d’avocat nous mettant en demeure de supprimer de notre forum des dizaines de témoignages qu’elle jugeait dénigrants. Afin de nous conformer au Digital Service Act (DSA), le règlement européen sur les services numériques, il nous a fallu en supprimer certains. Mais il en reste beaucoup, et d’autres sont apparus depuis (voir encadré).

→ Lire aussi : Centralepneus.fr - Effacer les avis pour faire oublier les problèmes

Car Centralepneus.fr suscite pléthore de mécontentements. Nombreux sont les consommateurs qui continuent, sur notre forum, ou auprès des associations locales Que Choisir Ensemble, à se plaindre de commandes non conformes, de délais de livraison à rallonge, de retours compliqués ou encore de remboursements aléatoires. L’efficacité du service après-vente est, en outre, régulièrement mise en cause. Beaucoup de clients qui le contactent déplorent des réponses hors sujet, voire à la limite de la mauvaise foi, données plus pour les pousser à abandonner la démarche que pour leur venir en aide. Et le fait que la société mère soit installée en Andorre ne facilite pas les choses en cas de contestation.

En dépit de ses démêlés judiciaires et des mauvais retours clientèle, Centralepneus.fr est une affaire qui roule. En 15 ans, AD Tyres International en a fait l’un des principaux sites de vente de pneus en France. Dans le même temps, la multinationale a étendu sa présence dans plus de 25 pays en Europe, développé son offre à destination des professionnels sous la marque MaxiTyre, et s’est lancée dans la vente de pièces auto via la plateforme Distriauto.fr. Centralepneus.fr poursuit son chemin sur les chapeaux de roues.

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