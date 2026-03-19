Acquérir ses gommes en ligne permet de comparer facilement les modèles et, souvent, de réaliser de bonnes affaires… à condition d’être bien préparé.

1. Cherchez le bon format

À chaque type de véhicule, ses propres pneus. Sur les sites, il est généralement possible de dénicher la bonne taille soit par l’immatriculation, soit par les dimensions. Celles-ci sont définies par une série de chiffres et de lettres lisibles sur le flanc de la gomme, comme 205/45/R17 88 H.

La première correspond à la largeur du pneu en millimètres.

La deuxième, exprimée en pourcentage, indique le rapport entre la hauteur du flanc et la largeur de l’enveloppe.

Dans notre exemple, le R annonce que sa structure interne est radiale et le 17 précise, en pouces, le diamètre intérieur (donc celui de la jante). Arrivent ensuite les indices de la charge (88) puis de la vitesse (H) que le pneu peut supporter.

2. Trouvez le plus adapté

Il existe trois sortes de pneus : été, hiver et toutes saisons. Ils représentent respectivement 53 %, 10 % et 37 % des ventes. Ceux d’été sont destinés à un usage lors des mois les plus chauds, quand la température peut atteindre les 40 °C. À l’inverse, les gommes hivernales permettent de rouler en sécurité lorsque le thermomètre tombe sous les 7 °C, mais aussi sur verglas ou sur neige. Les enveloppes toutes saisons, elles, constituent un compromis entre les deux.

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3. Comparez les prix

L’avantage d’Internet ? Pouvoir examiner en un coup d’œil les coûts des références en appliquant le filtre dédié. Attention, le pneu le plus abordable se montre généralement le moins performant, comme nos tests le prouvent : adhérence limitée sur la route, distance de freinage allongée, durée de vie courte… Outre les questions de sécurité, se fier uniquement au tarif n’est pas forcément un calcul judicieux. En effet, la résistance au roulement d’une gomme low cost s’avère souvent moins bonne, et peut engendrer une surconsommation de carburant allant jusqu’à 20 %, réduisant d’autant l’autonomie d’un véhicule électrique.

4. Détaillez l’étiquette européenne

Chaque pneu reçoit une vignette indiquant, entre autres, trois critères : la consommation de carburant, l’adhérence sur sol mouillé et le niveau de bruit de roulement en décibels. Y figure aussi un QR code renvoyant aux caractéristiques du produit issues de la base de données européenne European Product Registry Labelling (Eprel), tels le nom du fabricant, le modèle de la gomme, ses dimensions et sa classe :

C1 (voitures particulières…) ;

C2 (utilitaires, camions…) ;

C3 (autocars, bus…).

Le logo en forme de montagne à trois pics avec un flocon identifie le marquage 3PMSF, qui atteste de sa performance sur la neige, alors que l’icône représentant une montagne glacée reflète celle sur le verglas.

5. Pensez au montage

Mieux vaut acheter vos pneus sur un site qui propose des partenariats avec des garages effectuant le montage. Pour simplifier la logistique, faites-les livrer directement chez celui que vous avez sélectionné. Parfois, il existe une solution de montage mobile à l’adresse de votre choix (domicile, travail). Attention, la prestation de montage-équilibrage est propre à chaque enseigne et peut donc varier sensiblement. Pensez à vous renseigner sur ce point, car cela risque de faire grimper la facture.

Bon à savoir L'usure des gommes tolérée par le Code de la route est de 1,6 mm. Elles doivent présenter des sculptures en relief ; vérifiez les témoins d’usure, inspectez les flancs… Consultez notre guide d'achat pour savoir quand changer de pneus.

L’atout du Web Plus de 15 millions de pneus ont été remplacés en 2024. Même si l’on divise par quatre, c’est beaucoup. Un tiers a été acquis sur Internet (source : Syndicat du pneu) ; 50 % des acheteurs prennant d’abord des renseignements en ligne avant de se rendre en magasin ou sur un site. L’atout du Web ? Les avis des clients. Allopneus.com, qui réalise une vente en ligne sur deux, publie au total 500 000 avis vérifiés et authentifiés pour 70 marques. Une sacrée base de données !