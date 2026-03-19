Alors que presque plus aucune voiture neuve ne propose la moindre roue de secours de série, Citroën va encore plus loin en ne proposant même plus de kit anticrevaison à bord de son nouveau C5 Aircross. En l’espace de quelques années à peine, la crevaison est devenue un business au détriment de l’automobiliste.

L’essentiel Disparition de la roue de secours dans les voitures neuves, remplacée parfois par un kit anticrevaison.

Émergence d’un nouveau business avec la vente de roues galettes et kits en option.

Réparer une crevaison devient plus compliqué, les constructeurs encouragent souvent à passer par un professionnel plutôt que de réparer soi-même.

L’auto-école apprenait jadis à tout le monde comment changer une roue sur une voiture. L’époque semble bien révolue. Sur le manuel d’utilisation de la Peugeot 208, lorsque l’on s’intéresse à la thématique « crevaison », le constructeur invite désormais à « flasher le QR code pour visualiser des vidéos explicatives ». Une fois l’automobiliste rassasié de vidéos, peut-être se lancera-t-il alors dans la réparation de son pneu crevé avec le kit fourni à cet effet. Mais attention ! Uniquement si le trou est situé sur la bande de roulement, si le « liquide de colmatage » qui traîne à bord de la voiture depuis des mois est encore efficace, et si le gonfleur s’avère toujours en état de fonctionner… Une crevaison peut s’apparenter à une belle galère.

L’évolution technologique des voitures n’y est pas pour rien. En plus de leur quête de rentabilité, les constructeurs cherchent par tous les moyens à gagner du poids, tant les règlements sur les émissions polluantes sont devenus contraignants. Sans compter les batteries des voitures électriques, qui peuvent désormais occuper l’espace jusque-là dévolu à la roue de secours. Citroën n’a donc pas lésiné. Il n’est même plus question de fournir le moindre dispositif de dépannage : toute personne qui achète un C5 Aircross, lancé en juillet 2025, doit même débourser 20 € supplémentaires pour bénéficier du « kit de dépannage ». Et ce, quelle que soit la version choisie de ce SUV dont les prix peuvent grimper jusqu’à plus de 43 000 € ! Ford ne propose plus non plus de kit anticrevaison sur ses nouveaux modèles.

Kit de réparation

Si le C5 Aircross peut ainsi être livré neuf sans aucune solution anticrevaison, ce n’est pas encore le cas chez Renault. Sur sa gamme de véhicules particuliers, la marque au losange ne propose plus la moindre roue de secours de série, mais des kits de réparation. Il faut dire que les consignes sont assez claires en ce qui concerne les R5 ou Scenic E-Tech : « Nous vous conseillons de consulter un représentant de la marque pour le changement de roue. Risque d’endommagement du véhicule et particulièrement de la batterie de traction électrique en cas de mauvais positionnement des moyens de levage », annonce le manuel de l’utilisateur.

Concernant les autres modèles de la marque, Renault se montre un peu plus généreux. Outre le kit de réparation distribué de série, il propose presque systématiquement, dans la rubrique « sécurité » de son configurateur Internet, un « pack roue de secours temporaire » à 250 €. Ce pack permet d’acquérir les outils de levage et de démontage de la roue en sus de la « galette », c'est-à-dire d’une roue étroite qui ne permet de rouler qu’à 80 km/h au maximum.

Le business de la galette

Un authentique business s’est ainsi développé ces dernières années autour de la fourniture de roues galettes, voire de roues tout court. Chez Peugeot par exemple, la galette d’un diamètre de 15" est vendue 193 €, sans compter les 56 € à ajouter pour bénéficier des outils nécessaires au démontage. La fourniture d’un kit (galette + outils) coûte 292 € pour une roue plus grande de 19", tandis que l’achat d’une roue normale en tôle de 16" est possible pour la somme de 304,90 €.

Mais il n’y a pas que les constructeurs à s’être lancés dans ce business. Le monde de l’après-vente automobile aussi. Sur le site Internet de Norauto, ce sont des pages et des pages de roues galettes qui sont proposées. Une entreprise tchèque, Rouedesecours.fr, s’est même spécialisée dans la fourniture de roues galettes et s’est implantée dans plusieurs pays. La société concède recevoir « plusieurs dizaines de mails par jour » pour des demandes d’achats de galettes. Curieusement, ce ne sont pas forcément les véhicules électriques dernier cri qui se voient équipés d’une roue de secours. « Très peu de propriétaires acceptent d’avoir une galette dans le coffre, même dans une housse, explique l’entreprise. Ce sont plutôt ceux qui ont encore un emplacement prévu pour la roue de secours dans leur voiture qui en sont demandeurs. »

La disparition des roues de secours entraîne aussi un effet d’aubaine pour les sociétés de dépannage. Lorsque la réparation de la roue n’est pas possible in situ, les dépanneurs sont obligés de tracter les véhicules. Un acte qui tourne autour des 150 €, soit environ le prix… d’une roue galette.