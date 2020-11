Citroën C5 Aircross Hybrid (2020) Premières impressions

La première voiture hybride rechargeable de Citroën place la barre assez haut en termes de confort et d’agrément d’utilisation. Dommage que l’autonomie du Citroën C5 Aircross Hybrid ne soit pas aussi importante qu’annoncée.

Deux ans après la commercialisation du C5 Aircross, Citroën ajoute une version hybride rechargeable de son SUV. Le nouveau C5 Aircross Hybrid est ainsi le premier modèle hybride rechargeable de Citroën et annonce l’objectif de la marque : proposer 80 % de sa gamme en version électrifiée d’ici 2023 avant d’atteindre les 100 % en 2025. Mais outre sa mécanique particulière, l’Aircross Hybrid ne reçoit que très peu de changements.

Qualité de vie à bord

À l’intérieur, il faudra mettre le contact pour découvrir les spécificités de la version hybride du C5 Aircross. C’est surtout le combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces qui offre un nouveau graphisme. Assez cubique, ce dernier ne nous a pas forcément séduit mais il faut reconnaître qu’il est fluide et très lisible. Il est possible de modifier l’affichage pour obtenir diverses informations : jauges (électrique et carburant), données de conduite, navigation, mode de fonctionnement, etc. L’écran central, qui ne subit aucune modification de fond, propose des informations spécifiques liées à la motorisation hybride.

Les plus observateurs remarqueront deux détails propres à l’hybride : le rétroviseur intérieur et le sélecteur de mode de conduite. Le premier, électrochrome et sans contour, est doté d’un indicateur de roulage en mode 100 % électrique (ZEV, pour Zero Emission Vehicle) : un voyant lumineux bleu, visible depuis l’extérieur, s’allume sous le rétroviseur central permettant d’être repéré dans la circulation comme étant un véhicule roulant en mode ZEV, facilitant l’accès aux zones de circulation restreinte des centres urbains. Le second, situé à droite du levier de vitesses, permet au conducteur de choisir entre plusieurs modes de traction : électrique, hybride ou sport. Par défaut, la gestion entre le moteur électrique et le moteur thermique se fait automatiquement en fonction du niveau de charge de la batterie et de la sollicitation du conducteur.

Pour le reste, on ne trouvera qu’une modification subtile dans le système de navigation avec l’ajout des zones de charge électrique, venant en complément des stations de carburant, et une représentation du rayon d’action en fonction du niveau de charge de la batterie, afin de gérer l’autonomie de la voiture en mode tout-électrique et en mode hybride. En revanche, pas de gestion du trajet en fonction de l’autonomie des batteries ou, par exemple, en privilégiant le fonctionnement en mode 100 % électrique.

Le modèle hybride conserve les atouts d’habitabilité et de modularité du C5 Aircross avec des sièges arrière individuels, de même largeur, coulissants, inclinables et escamotables. Un équipement quasi unique qui en fait l’un des SUV les plus modulables du segment. De même, grâce à l’implantation des batteries sous le plancher arrière, le volume de coffre n’est pas impacté : il varie de 460 à 600 litres selon la position des sièges.

Au volant

Un regret tout d’abord : la version hybride du C5 Aircross ne pourra pas recevoir, comme ses cousins les Peugeot 3008 et l’Opel Grandland X, la motorisation de 300 ch donnant accès à une transmission intégrale. Le C5 Aircross Hybrid est donc uniquement animé par un bloc thermique 1.6 PureTech de 180 ch associé à un moteur électrique de 80 kW implanté entre le moteur thermique et la boîte de vitesses électrifiée ë-EAT8. La batterie lithium-ion d’une puissance de 13,2 kWh et les deux moteurs offrent une puissance cumulée de 225 ch. L’ensemble permettrait, selon Citroën, un roulage de 55 km en mode 100 % électrique et ce jusqu’à 135 km/h. Un chiffre une peu surévalué. Nous n’avons pas réussi à l’atteindre malgré une conduite urbaine apaisée. Pour nous, pas plus de 44 km parcourus en mode ZEV. Le bon point est qu’avec ce mode de roulage, le confort du C5 Aircross monte d’un cran grâce au silence du moteur et à l’absence de vibrations. L’autre atout de ce modèle hybride : sur un parcours mixte de plus de 200 km associant routes nationales et traversées de villages, la consommation globale s’est établie à un très honnête 5,3 litres aux 100 km. C’est l’une des meilleures performances que nous ayons rencontré pour ce type de véhicule. À noter que même s’il n’y a plus d’autonomie affichée pour rouler avec les batteries, elles conservent un minimum de capacité pour venir soutenir le moteur thermique en cas de besoin. Ainsi, lorsque le rythme s’accélère, l’association des deux moteurs permet d’effectuer des dépassements ou de s’insérer très aisément dans le trafic.

Le temps de charge sur une prise domestique classique est d’une nuit (environ 7 h). Il passe à 4 h sur une prise renforcée de type Green’up et à moins de 2 h sur une Wallbox (32 A), lorsque le SUV possède le chargeur embarqué de 7,4 kW (en option à 300 €). La recharge peut être programmée ou différée pour, par exemple, profiter de tarifs avantageux aux heures creuses. Cette programmation est accessible depuis l’écran tactile ou sur l’application MyCitroën. Enfin, une lumière de couleur permet de suivre le processus de recharge. Le bleu indique une recharge en cours, le vert qu’elle est terminée.

Les batteries sont placées sous les sièges arrière.

Pour loger les batteries sous le plancher arrière, le constructeur a dû modifier le train arrière et opter pour une solution dite « multibras ». Si cela ne lui confère pas un plus grand dynamisme routier que les versions thermiques, le SUV gagne en agrément de conduite et en maintien de cap. Le C5 Aircross Hybrid est ainsi quasiment imperturbable sur route et conserve sa trajectoire sans encombre. De même, le freinage ne souffre pas de l’embonpoint généré par les 200 kg de batteries : il reste efficace et facilement gérable.

Sécurité

Avec une vingtaine de technologies d’aides à la conduite, le C5 Aircross Hybrid est capable de proposer, via le Highway Driver Assist, une conduite semi-autonome de niveau 2. Elle est particulièrement adaptée aux embouteillages et aux voies rapides, ce qui permet au conducteur de déléguer la conduite de manière partielle. Un système qui demande toutefois un peu d’habitude avant d’être totalement maîtrisé.

Le C5 Aircross Hybrid en résumé Disponible à partir de 39 950 €, le C5 Aircross Hybrid est très intéressant au regard des tarifs de ses concurrents directs : le Peugeot 3008 Hybrid (45 100 €) et l’Opel Grandland X (à partir de 41 900 €). C’est d’autant plus avantageux que le SUV est confortable et très agréable à conduire. En revanche, son style est peut-être moins dynamique que celui de ses concurrents. Les + Confort

Agrément de conduite

Habitabilité

Consommation

Niveau d’équipement

Prix Les - Pas de version 4x4

Autonomie en mode ZEV