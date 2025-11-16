Citroën fait entrer son C5 Aircross dans une nouvelle ère en changeant de plateforme et de style. Le SUV conserve ses qualités d’origine en termes d’habitabilité et de confort, mais pèche par une finition intérieure perfectible.

Le nouveau C5 Aircross rompt avec les rondeurs de l’ancienne génération pour adopter les lignes plus anguleuses et marquées correspondant au nouveau « langage de design » de Citroën. Chacun sera libre d’apprécier ce changement de style radical. Conçu sur la plateforme STLA-Medium de Stellantis, le SUV gagne 150 mm en longueur (4 652 mm) et 60 mm en empattement (2 784 mm) pour une meilleure habitabilité, notamment aux places arrière.

Qualité de vie à bord

L’habitacle est agréable à vivre, mais la qualité de la finition est inégale.

Le changement de style, on le retrouve aussi à l’intérieur où la planche de bord horizontale est dessinée tout en longueur. Là aussi, certaines réalisations ne seront pas du goût de tout le monde, comme les excroissances situées à chaque extrémité de la planche de bord qui supportent les tweeters (haut-parleurs gérant les aigus). Il y a du bon et du moins bon. Le tissu moussé qui la recouvre en partie basse est de très bonne facture ; on le retrouve sur les portières, mais la partie supérieure est constituée de plastiques durs peu agréables au toucher. Ces mêmes plastiques qui sonnent creux sont aussi présents au niveau de l’accoudoir des portières : comme ce sont des zones de contact, c’est peu valorisant. Heureusement, l’ensemble reste assez agréable à l’œil.

L’écran est impressionnant et bien pensé.

Le nouveau C5 Aircross reçoit le plus grand écran central tactile haute définition jamais proposé par Stellantis : 13 pouces ! Avec de telles dimensions, il est logiquement proposé en position verticale, ce qui évite au conducteur d’avoir à allonger le bras pour atteindre la zone la plus à droite. Cet écran dispose d’une grande partie personnalisable qui permet d’afficher la navigation 3D, de piloter le système d’infodivertissement, mais aussi de programmer des icônes d’accès direct à certaines fonctions. On peut en afficher jusqu’à 16 par page, que l’on fera facilement défiler du bout du doigt comme sur un smartphone. D’ailleurs, l’intégration de ce dernier est facilitée par une connexion sans fil compatible Apple CarPlay et Android Auto. Deux smartphones peuvent être connectés simultanément par Bluetooth. Nous avons apprécié le bandeau de touches, notamment la touche symbolisée par une voiture qui permet d’afficher toutes les aides à la conduite et de la désactiver en quelques clics.

Le bouton de réglage des rétroviseurs permet aussi de régler la position de l’affichage « tête haute ».

Tous les nouveaux C5 Aircross reçoivent un combiné d’instruments digital personnalisable de 10 pouces. Selon les finitions et options, il peut être complété par un affichage tête haute « étendu ». La projection à travers le pare-brise est en couleur et, surtout, de grande dimension pour une très bonne lisibilité de la carte : un bon point pour la navigation. À noter que Citroën a eu la très bonne idée de placer le réglage de sa hauteur d’affichage sur le même bouton que celui de la position des rétroviseurs.

Les sièges avant assurent un très bon maintien.

Les nouveaux sièges Advanced Comfort, en série sur toutes les versions, se sont avérés très confortables et assurent un très bon maintien en latéral. Les passagers arrière ne sont pas oubliés : ils bénéficient de la même technologie. Les dossiers sont inclinables entre 21° et 33°, ce qui permet de trouver une posture idéale. Sur les finitions supérieures, les sièges arrière sont chauffants. Et même si ce nouveau C5 Aircross abandonne la banquette arrière coulissante – un équipement pourtant fort appréciable –, il offre un des meilleurs volumes de coffre de son segment qui est (c’est très rare, pour ne pas dire unique) identique quelle que soit la motorisation choisie : 565 dm3 avec les sièges arrière en place et jusqu’à 1 668 dm3 banquette rabattue. Et, grâce à la modularité 40-20-40 et aux dossiers des sièges arrière réglables en inclinaison, le volume de chargement peut être adapté à chaque besoin.

Le coffre est très logeable.

Au volant

Le nouveau C5 Aircross offre un choix varié de motorisations électrifiées : hybride (48 V), hybride rechargeable (d’une autonomie en usage électrique annoncée de 86 km en moyenne, soit 33 % de plus que le précédent C5 Aircross, et même plus de 100 km en ville) ou électrique. Ce sont même deux versions 100 % électriques qui sont au catalogue : un moteur de 210 ch (157 kW) associé à une batterie de 73 kWh utiles offrant une autonomie de 520 km ou un moteur de 230 ch (170 kW) et une batterie de 97 kWh utiles permettant de parcourir jusqu’à 680 km.

Nous avons pris en main cette dernière version, qui vient tout juste de faire son apparition et qui sera bientôt disponible à la commande. Ses prix ne sont pas encore connus, mais elle devrait représenter une grosse partie des ventes de modèles électriques au regard des performances annoncées, parmi les mieux-disantes du marché.

Avec la batterie de 97 kWh, l’autonomie réelle dépasse les 450 km.

Sur un parcours de 250 km, dont 160 sur autoroute à 115 km/h, notre consommation moyenne s’est établie à 18,9 kWh/100 km. Partis avec 99 % de charge, nous sommes arrivés à destination avec un reste de 48 % et une autonomie affichée de 204 km. Ainsi, par rapport aux 589 km annoncés au départ par l’ordinateur de bord (et aux 680 km officiels), nous aurions en réalité pu parcourir un peu plus de 450 km. Mais cela reste vraiment raisonnable et la Model Y de Tesla ne fait pas vraiment mieux.

Côté recharge, on regrette vraiment la capacité limitée en charge rapide. En effet, la voiture n’accepte que 160 kW en courant continu, c’est un peu léger aujourd’hui. Pour faire passer la batterie de 97 kWh de 20 à 80 % de charge, il faudra patienter 8 h 55 avec une wallbox 7,4 kW monophasée, 6 h 30 avec une wallbox 11 kW triphasée et 27 minutes avec une borne ultrarapide (dont la puissance maxi sera donc bridée à 160 kW). Là, Citroën ne fait pas mieux que la concurrence.

La charge rapide n’est pas un des points forts du nouveau C5.

Sur la route, le SUV s’est montré très confortable en toutes circonstances. Les irrégularités de la chaussée sont très bien filtrées et les passagers ne sont pas secoués aux passages de bosses. Sur autoroute, le C5 Aircross assure un confort de très bon niveau et permet de parcourir de longs trajets sans aucune fatigue. Même lorsque les virages s’enchaînent sur les routes de campagne, les mouvements de caisse sont bien gérés et aucune prise de roulis excessive n’est à déplorer. Le seul véritable défaut serait une pédale de frein un peu trop souple, même si c’est un peu mieux que sur l’ancienne génération. En effet, il est parfois difficile de bien ressentir ses effets en fonction de la pression qu’on lui applique, car sa réactivité dépend du dispositif de récupération. Heureusement, avec un peu d’habitude, on appréhende mieux le dosage pour arriver à obtenir le freinage souhaité.

La gamme et les tarifs du C5 Aircross

You Plus Max Motorisations essence Puissance (ch) Émissions de CO 2 (g/km) Hybride 145 145 121-126 34 990 € 37 990 € 40 990 € Hybride rechargeable 195 55-59 42 490 € 45 490 € Motorisations électriques Puissance (ch) Capacité de la batterie (kWh) Électrique 210 73 40 290 € 43 290 € 46 290 € Électrique 230 97 – – –