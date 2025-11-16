par Yves Martin
Citroën C5 Aircross (2025)Premières impressions
Citroën fait entrer son C5 Aircross dans une nouvelle ère en changeant de plateforme et de style. Le SUV conserve ses qualités d’origine en termes d’habitabilité et de confort, mais pèche par une finition intérieure perfectible.
Le nouveau C5 Aircross rompt avec les rondeurs de l’ancienne génération pour adopter les lignes plus anguleuses et marquées correspondant au nouveau « langage de design » de Citroën. Chacun sera libre d’apprécier ce changement de style radical. Conçu sur la plateforme STLA-Medium de Stellantis, le SUV gagne 150 mm en longueur (4 652 mm) et 60 mm en empattement (2 784 mm) pour une meilleure habitabilité, notamment aux places arrière.
Qualité de vie à bord
Le changement de style, on le retrouve aussi à l’intérieur où la planche de bord horizontale est dessinée tout en longueur. Là aussi, certaines réalisations ne seront pas du goût de tout le monde, comme les excroissances situées à chaque extrémité de la planche de bord qui supportent les tweeters (haut-parleurs gérant les aigus). Il y a du bon et du moins bon. Le tissu moussé qui la recouvre en partie basse est de très bonne facture ; on le retrouve sur les portières, mais la partie supérieure est constituée de plastiques durs peu agréables au toucher. Ces mêmes plastiques qui sonnent creux sont aussi présents au niveau de l’accoudoir des portières : comme ce sont des zones de contact, c’est peu valorisant. Heureusement, l’ensemble reste assez agréable à l’œil.
Le nouveau C5 Aircross reçoit le plus grand écran central tactile haute définition jamais proposé par Stellantis : 13 pouces ! Avec de telles dimensions, il est logiquement proposé en position verticale, ce qui évite au conducteur d’avoir à allonger le bras pour atteindre la zone la plus à droite. Cet écran dispose d’une grande partie personnalisable qui permet d’afficher la navigation 3D, de piloter le système d’infodivertissement, mais aussi de programmer des icônes d’accès direct à certaines fonctions. On peut en afficher jusqu’à 16 par page, que l’on fera facilement défiler du bout du doigt comme sur un smartphone. D’ailleurs, l’intégration de ce dernier est facilitée par une connexion sans fil compatible Apple CarPlay et Android Auto. Deux smartphones peuvent être connectés simultanément par Bluetooth. Nous avons apprécié le bandeau de touches, notamment la touche symbolisée par une voiture qui permet d’afficher toutes les aides à la conduite et de la désactiver en quelques clics.
Tous les nouveaux C5 Aircross reçoivent un combiné d’instruments digital personnalisable de 10 pouces. Selon les finitions et options, il peut être complété par un affichage tête haute « étendu ». La projection à travers le pare-brise est en couleur et, surtout, de grande dimension pour une très bonne lisibilité de la carte : un bon point pour la navigation. À noter que Citroën a eu la très bonne idée de placer le réglage de sa hauteur d’affichage sur le même bouton que celui de la position des rétroviseurs.
Les nouveaux sièges Advanced Comfort, en série sur toutes les versions, se sont avérés très confortables et assurent un très bon maintien en latéral. Les passagers arrière ne sont pas oubliés : ils bénéficient de la même technologie. Les dossiers sont inclinables entre 21° et 33°, ce qui permet de trouver une posture idéale. Sur les finitions supérieures, les sièges arrière sont chauffants. Et même si ce nouveau C5 Aircross abandonne la banquette arrière coulissante – un équipement pourtant fort appréciable –, il offre un des meilleurs volumes de coffre de son segment qui est (c’est très rare, pour ne pas dire unique) identique quelle que soit la motorisation choisie : 565 dm3 avec les sièges arrière en place et jusqu’à 1 668 dm3 banquette rabattue. Et, grâce à la modularité 40-20-40 et aux dossiers des sièges arrière réglables en inclinaison, le volume de chargement peut être adapté à chaque besoin.
Au volant
Le nouveau C5 Aircross offre un choix varié de motorisations électrifiées : hybride (48 V), hybride rechargeable (d’une autonomie en usage électrique annoncée de 86 km en moyenne, soit 33 % de plus que le précédent C5 Aircross, et même plus de 100 km en ville) ou électrique. Ce sont même deux versions 100 % électriques qui sont au catalogue : un moteur de 210 ch (157 kW) associé à une batterie de 73 kWh utiles offrant une autonomie de 520 km ou un moteur de 230 ch (170 kW) et une batterie de 97 kWh utiles permettant de parcourir jusqu’à 680 km.
Nous avons pris en main cette dernière version, qui vient tout juste de faire son apparition et qui sera bientôt disponible à la commande. Ses prix ne sont pas encore connus, mais elle devrait représenter une grosse partie des ventes de modèles électriques au regard des performances annoncées, parmi les mieux-disantes du marché.
Sur un parcours de 250 km, dont 160 sur autoroute à 115 km/h, notre consommation moyenne s’est établie à 18,9 kWh/100 km. Partis avec 99 % de charge, nous sommes arrivés à destination avec un reste de 48 % et une autonomie affichée de 204 km. Ainsi, par rapport aux 589 km annoncés au départ par l’ordinateur de bord (et aux 680 km officiels), nous aurions en réalité pu parcourir un peu plus de 450 km. Mais cela reste vraiment raisonnable et la Model Y de Tesla ne fait pas vraiment mieux.
Côté recharge, on regrette vraiment la capacité limitée en charge rapide. En effet, la voiture n’accepte que 160 kW en courant continu, c’est un peu léger aujourd’hui. Pour faire passer la batterie de 97 kWh de 20 à 80 % de charge, il faudra patienter 8 h 55 avec une wallbox 7,4 kW monophasée, 6 h 30 avec une wallbox 11 kW triphasée et 27 minutes avec une borne ultrarapide (dont la puissance maxi sera donc bridée à 160 kW). Là, Citroën ne fait pas mieux que la concurrence.
Sur la route, le SUV s’est montré très confortable en toutes circonstances. Les irrégularités de la chaussée sont très bien filtrées et les passagers ne sont pas secoués aux passages de bosses. Sur autoroute, le C5 Aircross assure un confort de très bon niveau et permet de parcourir de longs trajets sans aucune fatigue. Même lorsque les virages s’enchaînent sur les routes de campagne, les mouvements de caisse sont bien gérés et aucune prise de roulis excessive n’est à déplorer. Le seul véritable défaut serait une pédale de frein un peu trop souple, même si c’est un peu mieux que sur l’ancienne génération. En effet, il est parfois difficile de bien ressentir ses effets en fonction de la pression qu’on lui applique, car sa réactivité dépend du dispositif de récupération. Heureusement, avec un peu d’habitude, on appréhende mieux le dosage pour arriver à obtenir le freinage souhaité.
La gamme et les tarifs du C5 Aircross
|
You
|
Plus
|
Max
|
Motorisations essence
|
Puissance (ch)
|
Émissions de CO2 (g/km)
|
Hybride 145
|
145
|
121-126
|
34 990 €
|
37 990 €
|
40 990 €
|
Hybride rechargeable
|
195
|
55-59
|
42 490 €
|
45 490 €
|
Motorisations électriques
|
Puissance (ch)
|
Capacité de la batterie (kWh)
|
Électrique
|
210
|
73
|
40 290 €
|
43 290 €
|
46 290 €
|
Électrique
|
230
|
97
|
–
|
–
|
–
Le C5 Aircross en résumé
La nouvelle génération de C5 Aircross est l’une des plus confortables du segment et offre de belles prestations sur la route. Son confort est également d’un excellent niveau grâce à ses suspensions, ses sièges et son habitabilité. Reste des détails de finition un peu agaçants : quelques matériaux sonnent creux et ne sont pas vraiment au niveau.
Côté tarif, le nouveau SUV est plutôt bien placé avec des prix débutant à 34 900 €. En comparaison, une Peugeot 3008 débute à 35 500 € en motorisations thermiques et à 45 100 € en version électrique. Quant à la dernière Kia Sportage, indisponible en 100 % électrique, elle débute à 39 500 €.
À noter que, si toutes les versions du C5 Aircross à petite batterie (73 kWh) sont éligibles à la prime CEE qui peut aller jusqu’à 4 242 € (le C5 Aircross est produit à Rennes) ainsi qu’à la surprime de 1 000 € du fait de la production européenne des batteries (en France par ACC), les versions à grosse batterie (97 kWh) devraient en majorité dépasser le seuil fatidique des 47 000 € et se voir privées de ces aides. Peut-être que, si une version de base You est proposée, le constructeur arrivera à contenir le prix de vente sous cette barre pour au moins un modèle.
Les +
- Confort
- Habitabilité
- Volume du coffre
- Autonomie (avec la batterie de 97 kWh)
- Agrément de conduite
Les -
- Finition perfectible
- Pas de banquette coulissante
- Dosage du freinage
Yves Martin