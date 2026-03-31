Commercialisée depuis octobre 2024, la citadine électrique de Renault, la R5, connaît un vif succès. Pour autant, les rappels se succèdent pour différentes raisons.

L’essentiel Rappels techniques : La Renault 5 fait face à plusieurs rappels, notamment un remplacement de batterie (sur un nombre restreint de véhicules) et une correction logicielle survenue en 2025 pour des soucis de démarrage.

La Renault 5 fait face à plusieurs rappels, notamment un remplacement de batterie (sur un nombre restreint de véhicules) et une correction logicielle survenue en 2025 pour des soucis de démarrage. Qualité de fabrication : Au-delà des rappels mécaniques, certains utilisateurs signalent des problèmes d'infiltrations d'eau au niveau de l'indicateur de charge et une fragilité de la peinture, particulièrement sur la teinte Jaune Pop.

La R5, citadine électrique de Renault, est un succès commercial pour le constructeur de Billancourt (92). Pour preuve, en 12 mois de commercialisation et 15 mois de production dans l’usine de Douai (59), le 100 000e exemplaire est sorti des chaînes d’assemblage.

Livrer autant de clients en si peu de temps tient du record. Mais tenir une cadence aussi élevée peut engendrer des couacs. La voiture a en effet rencontré quelques aléas avec, notamment, un récent rappel pour remplacer sa batterie diligenté depuis le 10 mars 2026.

Batterie à changer

Selon le constructeur, seules 13 voitures sont concernées par le rappel initié début mars. Toutes sont équipées de la batterie 52 kWh et ont été assemblées entre le 12 décembre 2025 et le 28 janvier 2026 dans l’usine de Douai. Si le nombre de modèles concernés est très limité, l’intervention n’en reste pas moins complexe, car il s’agit purement et simplement de remplacer la batterie de traction.

En cause, une anomalie de production chez le sous-traitant qui peut provoquer une dégradation interne de l’accumulateur. Dès lors, trois conséquences peuvent survenir : une perte progressive d'autonomie, l’impossibilité de recharge ou, dans le pire des cas, un emballement thermique pouvant déclencher un incendie.

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Démarrage impossible

Ce n'est pas la première fois que la citadine doit retourner en concession. Déjà en février 2025, Renault avait rappelé plus de 15 000 exemplaires de R5 pour corriger un bug électronique sur le logiciel de l'onduleur qui convertit le courant continu de la batterie en courant alternatif afin d’alimenter le moteur électrique. Le défaut, qui empêchait le démarrage en restant bloqué au neutre (mode N), peut être corrigé en 30 minutes par une reprogrammation.

Infiltrations d’eau

La R5 aurait également rencontré quelques soucis d'infiltration d'eau au niveau de son indicateur de charge installé sur le capot, notamment en cas de lavage en centre auto avec un nettoyeur haute pression. L'eau passerait sous la protection et mettrait, dans certains cas, les capteurs présents à cet endroit en défaut, entraînant l'impossibilité de démarrer le véhicule. Bien que le problème demeure assez rare, il existerait une note interne suite aux remontées de plusieurs clients.

© Renault Des infiltrations d’eau ont été signalées au niveau de l’indicateur de charge arborant le logo « 5 » sur le capot, qui reprend le design de la R5 originale.

Peinture fragile

Plusieurs propriétaires se plaignent de la fragilité de la peinture de leur R5, notamment de la teinte Jaune Pop (facturée 850 € en option). Ils constatent qu’elle s’écaille à différents endroits, laissant apparaître l’apprêt et des « impacts » blancs. Malheureusement, aucune prise en charge en garantie ni remise commerciale n’est proposée par le constructeur.

Pour vérifier si votre véhicule est concerné par un rappel, Renault met à disposition un outil de contrôle via le numéro VIN (case E, numéro d'identification du véhicule, sur le certificat d’immatriculation) sur www.renault.fr/rappel-renault.html.