Le Jaecco 7 est un SUV compact de la nouvelle marque chinoise Omoda&Jaecco. D’un style anguleux, le nouveau venu dispose d’atouts convaincants. À commencer par un niveau d’équipement complet et des moteurs exclusivement hybrides. La version rechargeable prise en main aurait mérité de disposer d’une plus grande autonomie en électrique.

L’essentiel 35 990 € : c’est le prix de départ du Jaecco 7 SHS-P. En comparaison, une Citroën C5 Aircross hybride rechargeable est vendue à partir de 42 490 € et une Peugeot 3008 PHEV 225 débute à 43 490 € alors qu’une Kia Sportage GDi hybride rechargeable 245 s’affiche à partir de 45 940 €. L’autonomie de la version hybride rechargeable (SHS-P) est assez intéressante, puisque le total (électrique et essence) est estimé à 900 km sur un parcours autoroutier. Selon le constructeur, elle atteint 1 200 km selon le cycle d’homologation WLTP. Elle est de 900 km pour l’hybride simple SHS-H. Le Jaecco 7 SHS-P dispose d’une garantie de 7 ans ou 150 000 km, au premier des deux termes échus. Les composants de la motorisation électrique sont garantis 8 ans ou 160 000 km, ce qui couvre l’unité d’entraînement et la batterie en assurant au minimum 75 % de sa capacité d’origine.​​​​​

Qualité de vie à bord

Le méga-écran central est très lisible.

Un écran large, très large. Avec ses 14,8 pouces et sa définition ultra-HD, l’écran central illumine l’habitacle lorsqu’on ouvre la porte pour s’installer à bord. Et pas besoin d’actionner une clef : les poignées rétractables se libèrent automatiquement de la porte à l’approche. Une technologie dans le collimateur de l’Euro NCAP en raison d’accidents après lesquels les occupants n’ont pas pu sortir de leur voiture à cause des poignées rétractables. Pas besoin non plus d’appuyer sur un quelconque bouton pour mettre le contact : tout est automatique, comme c’est le cas, par exemple, sur les Tesla, dont le Model Y. Et il est obligatoire de boucler sa ceinture de sécurité pour rouler. On se demande du coup pourquoi il est possible de manœuvrer le levier de vitesses sans être attaché…

Les poignées sont rétractables.

C’est pratique pour entrer dans le véhicule, mais un peu déroutant lorsqu’on le quitte, car tout reste sous tension et la radio continue de fonctionner jusqu’à ce que l’on s’éloigne suffisamment de la voiture. Bon point, les vitres, les portes et le toit ouvrant (en option) se referment automatiquement.

Mais le tout-numérique montre un peu ses limites en termes d’ergonomie. En effet, tous les réglages du véhicule passent par l’écran central : température, multimédia, etc. Le conducteur est donc obligé de tourner la tête pour modifier un critère. La prise en main est ainsi un peu longue, car il faut chercher dans les différents menus l’emplacement de la fonction souhaitée.

Avec le tout-numérique, l’ergonomie s’avère parfois compliquée.

Le confort des sièges est appréciable, tout comme leur maintien latéral. Les occupants avant seront bien installés et bénéficieront de multiples réglages de siège pour trouver facilement la position idéale. À l’arrière, l’espace est assez généreux, mais la place centrale s’avère un peu trop ferme pour voyager longtemps dans de bonnes conditions. Nous avons aussi regretté l’accès moyen aux places arrière en raison d’une ouverture des portes limitée.

Les sièges avant sont confortables, mais l’accès aux places arrière laisse à désirer.

Avec un volume de coffre de 500 l (qui peut passer à 1 276 l lorsque la banquette est rabattue), le Jaecco 7 est plutôt bien placé vis-à-vis de la concurrence. Et sa forme très cubique permet d’exploiter au mieux tout l’espace de rangement.

Au volant

Sous le capot, on ne trouve que des mécaniques hybrides, qu’elles soient full hybrid (SHS-H) ou rechargeable (SHS-P). Seules la taille de la batterie et la puissance délivrée changent, le fonctionnement global reste identique dans tous les cas.

Le moteur hybride, appelé par le fabricant chinois SHS pour « super hybrid system », se compose d’un bloc thermique essence à 4 cylindres 1.5 turbo de 143 ch (105 kW) associé à un moteur électrique de 204 ch (150 kW). Dans le cas de la version SHS-H (H pour hybrid), ce dernier est alimenté par une batterie lithium-ion de 1,83 kWh alors que la SHS-P (P pour plug-in) reçoit une batterie LFP de 18,4 kWh. Cela donne une puissance cumulée de respectivement 224 et 279 ch destinée à entraîner les roues avant. Pour les deux systèmes, la gestion de l’énergie se traduit par plusieurs modes de fonctionnement selon les conditions de conduite : 100 % électrique, hybride série, hybride parallèle, thermique pur et récupération d’énergie au freinage.

Nous avons pris en main la version rechargeable. Si elle est supposée pouvoir parcourir 90 km en mode électrique, nous n’avons pu en faire que 80 avant que le bloc thermique entre en service. C’est en dessous de ce que proposent certains modèles hybrides rechargeables modernes, comme la Volkswagen Golf ou l’Audi A3, qui atteignent aisément les 100 km, mais ce sont deux berlines compactes plus petites.

Le passage d’un mode de fonctionnement à l’autre se fait en toute discrétion et la conduite est assez agréable, même si du moteur devient un peu sonore lorsqu’on monte dans les tours, pour effectuer un dépassement, par exemple. Une fois notre batterie « à plat » (il reste encore environ 15 % de capacité pour assurer un fonctionnement en hybride simple), sur un parcours de 166 km composé exclusivement de voies urbaines et d’autoroutes, nous avons consommé 6,7 l/100 km en moyenne. C’est plutôt une bonne surprise, le gros réservoir de 60 l (étrangement, il n’est que de 51 l sur la version hybride simple) autorisant donc une autonomie globale de 900 km dans ces conditions.

La direction, les suspensions et même la commande de freins sont très assistées et manquent cruellement de retour d’information. Dès lors, il est difficile de doser correctement le freinage, et cela engendre des à-coups assez désagréables. En ce qui concerne la direction, chaque action sur le volant génère des mouvements de caisse également agaçants. Tout cela nuit un peu au confort à l’arrière où les passagers seront ballottés. Cela s’améliore légèrement lorsqu’on passe en mode « sport », car la direction et la pédale de frein deviennent un peu plus fermes. Sur autoroute, ces défauts ne sont heureusement pas trop présents.

La gamme et les tarifs de la Jaecco 7 (mai 2026)

Puissance (ch) Émissions de CO 2 (g/100 km) Select Exclusive Jaecco 7 SHS-H 224 125 29 990 € 31 990 € Jaecco 7 SHS-P 279 54 35 990 € 37 990 €

Les avantages et inconvénients de la Jaecco 7 Les + Volume de coffre

Habitabilité

Autonomie globale

Performances

Confort sur autoroute Les – Direction trop assistée

Freinage délicat à doser

Ergonomie parfois complexe