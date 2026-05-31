Le Nissan Qashqai e-Power se repositionne face à la rude concurrence du segment des SUV compacts. Agréable à conduire, sobre et silencieux, il est aussi bien équipé tout en étant proposé à un prix intéressant.

L’essentiel La technologie e-Power est une hybridation où les roues sont toujours entraînées par le moteur électrique. Le bloc thermique sert, lui, uniquement à produire de l’électricité pour recharger la batterie.

est une hybridation où les roues sont toujours entraînées par le moteur électrique. Le bloc thermique sert, lui, uniquement à produire de l’électricité pour recharger la batterie. Le nouveau Nissan Qashqai e-Power débute à 37 600 €. En comparaison, un Renault Austral E-Tech de 200 ch est proposé à partir de 41 900 € et il faut compter 39 550 € minimum pour un Kia Sportage hybride. Un Ford Kuga FHEV (fonctionnant à l’E85) est plus abordable (à partir de 34 490 €) mais ce dernier est en dessous en termes de finition.

e-Power débute à 37 600 €. En comparaison, un Renault Austral E-Tech de 200 ch est proposé à partir de 41 900 € et il faut compter 39 550 € minimum pour un Kia Sportage hybride. Un Ford Kuga FHEV (fonctionnant à l’E85) est plus abordable (à partir de 34 490 €) mais ce dernier est en dessous en termes de finition. Les intervalles d'entretien ont été allongés. Désormais, les vidanges ne s'effectuent plus que tous les 20 000 km, contre 15 000 km auparavant, grâce à l'utilisation d'une huile moteur plus performante de type 0W40.

​​​​Comme le bon vin, le Nissan Qashqai se bonifie d’année en année. Après une évolution en 2025, le millésime 2026 du SUV progresse pour gagner en puissance et passer de 190 ch à 205 ch, tout en gagnant en consommation. De quoi confirmer la domination de ce modèle e-Power qui représente la grande majorité des immatriculations du crossover de Nissan.

Qualité de vie à bord

La finition intérieure est de très bonne qualité.

L’habitacle du Nissan Qashqai est toujours aussi accueillant et affiche une belle qualité de finition. Les matériaux utilisés sont de qualité et souvent bien rembourrés, à l’instar de ceux utilisés sur l’accoudoir des portières, ce qui est appréciable lors des longs trajets.

Au centre de la planche de bord trône un écran tactile de 12,3" qui intègre désormais, sur les deux derniers niveaux de finition, toutes les applications proposées par Google (Google Maps, Google Assistant, Google Play Store, géolocalisation du véhicule, historique de conduite et de navigation…).

Le combiné d’instruments numérique de 12,3" dispose d’un affichage personnalisable. Malheureusement, l’ensemble est un peu chargé et, selon l’item choisi (consommation, navigation, flux énergétique…), il est difficile, au premier coup d’œil, de trouver facilement l’info recherchée. Heureusement, après quelque temps, le conducteur prend ses marques et la lecture devient plus aisée.

Le combiné d'instruments n'est pas toujours très lisible.

L’ergonomie globale est plutôt bonne. Les commandes au volant sont faciles à appréhender et la gestion des menus via l’écran central également. On aurait toutefois apprécié un système un peu plus réactif, car il n’est pas rare de s’impatienter après avoir appuyé sur une commande et de voir que rien ne se passe. Et de toucher à nouveau l’écran juste à l’instant où ce dernier change d’affichage.

Chose assez rare, si on connecte son smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay, on peut afficher la cartographie de la navigation (Waze, par exemple) au niveau de la partie centrale du combiné d’instruments. Mieux encore, les instructions de navigation sont utilisées par l’affichage tête haute le cas échéant.

Bien vu, enfin, les touches physiques situées sous l’écran central permettant d’accéder à tous les réglages de la température et de la ventilation.

Le maintien des sièges avant est appréciable, mais l'assise de la banquette arrière est bien trop plate.

Le confort intérieur est plutôt d’un bon niveau à l’avant avec des sièges agréables et bien enveloppants. Dotés de multiples réglages, ils permettent de trouver une bonne position. À l’arrière, c’est moins le cas même si l’espace est généreux pour les jambes et la tête, même pour un adulte de 1,80 m. Toutefois, si deux occupants seront confortablement installés à l’arrière, pas de chance pour le troisième au milieu car il sera gêné par le tunnel central. De même, on regrette un confort perfectible car les dossiers sont un peu fermes et l’assise trop plate. C’est un peu fatigant lors des longs trajets et cela manque de maintien.

Bon point pour l’ouverture des portes à quasiment 90°, lorsque la place le permet, qui offre ainsi un très bel espace pour accéder à bord ou même installer un siège auto. Le coffre de 455 litres est dans la moyenne basse du segment, mais sa modularité est appréciable.

Une fois la banquette rabattue, on dispose d'un plancher plat.

Au volant

Bien que toujours basée sur un 3 cylindres 1,5 litre turbo de 158 ch, la nouvelle génération de moteur e-Power, inaugurée il y a quatre ans et montée à l’époque sur le SUV familial X-Trail, a été revue en profondeur avec notamment l’adoption d’un nouveau principe de combustion et d’un turbocompresseur plus grand. Résultat : une mécanique plus efficiente de 205 ch (au lieu de 190 ch précédemment) et un fonctionnement plus silencieux.

En revanche, la taille de la batterie ne change pas, elle reste à 2,1 kWh, tout comme le principe de fonctionnement particulier. Contrairement aux hybrides traditionnels, le système du Qashqai e-Power utilise un moteur à essence pour produire de l'électricité, laquelle alimente à son tour un moteur électrique qui entraîne les roues. Ainsi, les roues sont entraînées uniquement par l'énergie électrique, avec les avantages liés : un couple instantané, une accélération fluide et un silence de conduite accru. C’est comme une voiture électrique que l’on n’a pas besoin de recharger !

Le tout avec une autonomie appréciable. Sur un trajet de 300 km comprenant principalement de l’autoroute, des routes de campagne et un peu de voies urbaines, la consommation moyenne s’est établie à 5,7 l/100 km. Soit, avec un réservoir de 55 litres de carburant, une autonomie de plus de 950 km (964 km exactement), ce qui est plutôt pas mal.

L'hybridation e-Power du Qashqai s'avère efficiente.

En ce qui concerne le confort du Nissan Qashqai e-Power, nous avons noté un silence de fonctionnement appréciable et une absence quasi totale de vibrations, malgré l’apparition de bruits de roulement lorsque le revêtement de la route est en mauvais état.

En outre, en ville, il est possible d’évoluer le plus souvent en mode 100 % électrique en utilisant le mode e-Pedal (que l’on active via un bouton situé sur la console centrale) qui propose une récupération maximale de l’énergie au freinage. Il permet de ralentir le véhicule jusqu’à 10 km/h (dommage qu’il n’aille pas jusqu’à l’arrêt complet) simplement en levant le pied de l’accélérateur tout en rechargeant la batterie. Petit bémol, la pédale de frein manque alors de sensibilité et les arrêts sont parfois un peu brutaux. Son utilisation est aussi intéressante sur route où les ralentissements sont assez importants, ce qui permet, avec de l’habitude, d’éviter l’utilisation des freins.

Pour le reste, le comportement routier est très serein et le SUV est bien suspendu. L’amortissement est adapté à la morphologie de la voiture, empêchant toute prise de roulis intempestive et assurant une bonne filtration des irrégularités de la route.

En ville et lors d’accès à des parkings souterrains, nous avons apprécié le système d'aide au stationnement avec vision intelligente à 360°, qui offre une vue globale du véhicule et indique précisément la position des roues et de leur environnement. Cela permet d’éviter facilement tous les pièges (trottoirs, bordures…). Le rayon de braquage aurait toutefois gagné à être un peu plus court pour permettre de mieux manœuvrer dans les endroits exigus.

La gamme et les tarifs du Nissan Qashqai e-Power (mai 2026)

Nissan Qashqai e-Power Puissance 205 ch Émissions de CO 2 100 à 103 g/km Acenta 37 600 € N-Connecta 39 400 € N-Design 42 600 € Tekna 43 000 € Tekna + 46 300 €