Le restylage du Kia Sportage s’accompagne d’une montée en qualité de fabrication et d’un meilleur niveau d’équipement. Mais sous le capot, ce n’est plus qu’une seule motorisation full-hybride qui est proposée. Reste des prix en hausse qui placent désormais le SUV compact dans la moyenne du segment, voire au-dessus.

Les SUV restent des véhicules très prisés des automobilistes et représentent une large partie des ventes en France : 52 % de janvier à septembre 2025, selon la filière automobile (PFA). Le segment des modèles compacts, appelés C-SUV, représente 21 % du marché. Côté motorisation, c’est la version full-hybride qui progresse le plus pour occuper désormais 23 % du marché. Kia a donc choisi de ne proposer que ce type de moteur sur son nouveau Sportage, son modèle le plus vendu depuis son apparition en 1993. Cette nouvelle mouture de la 5e génération commercialisée depuis 2021 évolue légèrement côté esthétique en adoptant une nouvelle face avant et quelques modifications à l’arrière. Mais c’est surtout à l’intérieur qu’il y a le plus de changements.

Qualité de vie à bord

La qualité est au rendez-vous mais l'habitacle risque de se salir rapidement.

L’intérieur du nouveau Sportage est résolument plus moderne et propose une bonne qualité de fabrication avec des matériaux très bien assemblés. Sur la planche de bord redessinée sont intégrées les bouches d’aération désormais horizontales : c’est très discret et cela participe à l’ambiance cossue. Sur notre version haut de gamme, nous disposions d’un intérieur bi-ton sur les sièges et le volant. Si cela fait son effet, on se pose la question sur le vieillissement de la partie la plus claire car elle risque fort de se salir rapidement.

Le combiné d'instruments s’avère très lisible.

Le côté technologique est renforcé par la présence d’une large dalle qui occupe l’espace de la gauche jusqu’au centre de la planche de bord. Y sont intégrés deux écrans, le combiné d’instruments et l’écran central, de 12,3" chacun (seulement 4,2" pour le combiné d’instruments sur les deux finitions Motion et Active). Pour plus de fluidité, le constructeur a presque abandonné les boutons physiques pour faire la part belle au tout numérique. Dans l'habitacle, fini les boutons pour gérer les fonctions de confort et de multimédia, place aux touches tactiles. Même si c’est plus agréable à l’œil, à l’usage ce ne sera pas forcément du goût de tout le monde. Les manipulations pourront être facilitées par la présence, pour la première fois, des systèmes de connexion sans fil pour smartphone avec Apple CarPlay et Android Auto. Seules demeurent quelques touches sur la console centrale pour les réglages des sièges chauffants et ventilés ou encore le mode d’aide à la descente.

Malgré ces évolutions, l’ergonomie est parfois complexe, notamment pour supprimer certaines alertes assez intrusives comme l’alerte sonore à chaque changement de limitation de vitesse. De même, si pour la première fois le Sportage bénéficie de palettes au volant, leur double utilité peut engendrer des désagréments. En effet, en mode éco, elles servent à gérer le niveau de récupération d’énergie au freinage pour recharger la batterie et bénéficier d’un frein moteur plus ou moins puissant. En revanche, si on passe en mode sport, elles permettent alors de passer les vitesses. Attention donc à bien se rappeler sur quel mode on évolue !

Les sièges avant assurent un bon maintien et les dossiers de la banquette peuvent se régler.

Les sièges avant se montrent globalement très confortables et assurent un très bon maintien en latéral. À l'arrière, l'assise trop plate n'assure pas aussi bien cette fonction. Les passagers auront toutefois assez d'espace pour voyager correctement. On apprécie le dossier réglable en inclinaison afin d’adapter sa position pour plus de confort.

Côté rangements, le volume de coffre est dans la moyenne avec 587 litres qui peuvent atteindre 1 776 litres avec les sièges de la deuxième rangée rabattus. Son chargement est aisé grâce à la large ouverture et sa forme relativement carrée. Sous le plancher, on regrette que l'espace soit en partie occupé par la présence d'un bac compartimenté qui prend à lui seul pas mal de volume.

Le coffre est spacieux et facile à charger mais le bac de rangement prend inutilement de la place.

Au volant

Kia a grandement simplifié son offre de motorisation pour son nouveau Sportage qui n’est désormais disponible qu’en version full-hybride. Exit donc les diesels, hybrides rechargeables et modèles électriques. Le SUV, qui est toutefois proposé en 2 ou 4 roues motrices, est donc animé par un moteur essence à 4 cylindres 1.6 turbo de 180 ch (contre 160 ch précédemment) associé à un moteur électrique de 65 ch (vs 60 ch). Le tout délivre un couple combiné maximal de 380 Nm (contre 350 Nm précédemment) et une puissance combinée de 239 ch (soit 29 ch de plus que sur le précédent Sportage). Autre évolution, le SUV permet désormais de tracter jusqu’à 1 510 kg, contre 1 360 kg précédemment.

La mécanique s’est avérée agréable à conduire, sans être bruyante lors des phases d’accélération comme on peut le trouver sur d’autres modèles full-hybride. Toutes les phases de transition entre le fonctionnement des deux moteurs sont totalement imperceptibles et on évolue dans un grand confort. Côté consommation, sur plus de 200 km de routes de campagne et de voies rapides, le moteur a demandé une moyenne de 6,4 l/100 km. Un appétit acceptable qui est inférieur d’un litre par rapport à ce que nous avions relevé sur la précédente version équivalente.

La mécanique est agréable et assez sobre.

Côté trains roulants, le Sportage dispose de suspensions efficaces qui filtrent bien toutes les irrégularités de la route. Même les défauts de raccordement sont presque imperceptibles. On évolue ainsi dans un grand confort quel que soit le type de route empruntée : à la campagne comme sur autoroute. À noter tout de même : lorsqu’on doit négocier des virages un peu rapidement, la voiture a tendance à prendre un peu de roulis.

La gamme et les tarifs du Kia Sportage (octobre 2025)

Hybride Hybride 4x4 Puissance 239 ch 239 ch Émissions de CO 2 126 à 132 g/km 142 à 147 g/km Motion 39 550 € - Active 40 500 € 43 050 € GT-Line 44 550 € 47 050 € GT-Line Premium 48 500 € 51 050 €