Le segment des SUV coupés, également baptisés crossover, a le vent en poupe. Renault n’entend pas louper le coche et propose le Rafale, un modèle très bien fini et bien équipé. Initialement proposé en version hybride simple de 200 ch, il faut désormais composer avec le dernier arrivé dans le catalogue que nous avons pris en main : la version hybride rechargeable PHEV baptisée Rafale E-Tech 4x4 300 ch. Avec ce fleuron technologique, le Rafale est désormais en mesure d’affronter les concurrents premium sans rougir.

Qualité de vie à bord

L'habitacle est de bonne facture et correspond au segment premium visé par le Rafale.

En s’installant à bord du Rafale, on ressent immédiatement une bonne impression. L’habitacle est accueillant et bien aménagé. Les matériaux sont de qualité et la version haut de gamme atelier Alpine dispose d’un design dédié du meilleur goût. Et surtout, le Rafale offre une très bonne habitabilité procurant une bonne sensation d’espace. L’espace à l’avant est généreux et à l’arrière, trois passagers pourront prendre place sans difficulté. Tous auront suffisamment de place pour leurs jambes mais la garde au toit se montrera parfois un peu juste pour les plus grands. Renault soigne également l’espace à vivre avec un intérieur facilement modulable.

Côté volume de rangement, la boîte à gants et les bacs de portières sont un peu juste mais le coffre rattrape le coup avec ses 532 litres. C’est mieux qu’un BMW X2 qui n’affiche que 515 l. Dommage que le Renault n’offre pas un plancher plat une fois les dossiers des sièges arrière rabattus.

Les places à l'arrière sont confortables et spacieuses.

La large tablette centrale légèrement orientée vers le conducteur est facile d’accès et relativement ergonomique. Comme à l’accoutumée chez Renault, l’écran peut afficher jusqu’à trois thématiques en même temps (radio, navigation et téléphone par exemple). Mais, lors de l’utilisation de la navigation, il est aussi possible d’afficher la carte en grand pour une meilleure lecture des indications. Enfin, la présence de touches physiques permet d’accéder rapidement aux fonctions de base comme le réglage de la température, de la ventilation ou du recyclage de l’air de l’habitacle. Leur prise en main ne pose aucune difficulté.

Ce sera un peu moins vrai lorsqu’on posera les mains sur le volant où la présence de nombreuses touches demande un peu d’attention. Entre les commandes liées au régulateur de vitesse situées à gauche et celles de droite pour la gestion de l’affichage des informations sur le combiné d’instruments, la commande vocale… ça fait beaucoup d’informations à intégrer. En outre, le fait d’avoir des touches tactiles et des commandes physiques est un peu perturbant. Deux palettes sont également à disposition derrière le volant mais elles ne commandent pas le passage des rapports comme habituellement mais le niveau de récupération d’énergie au freinage. Détail étrange, celle de droite (la « + ») permet d’en diminuer le niveau alors que celle de gauche (la « - ») l’augmente !

Le volume de coffre est appréciable.

Au volant

La motorisation du Rafale E-Tech 4x4 300 ch est conçue sur la base technique du groupe motopropulseur de la version E-Tech hybrid 200 ch dont le moteur thermique à 3 cylindres de 1,2 litre de cylindrée adopte un nouveau turbocompresseur. Sa puissance est ainsi portée à 150 ch (110 kW) et son couple à 230 Nm. La boîte de vitesses multimode à crabots, déjà utilisée sur les autres modèles hybrides de la marque comme la Clio ou le Symbioz, a également été optimisée pour s’adapter à ce surcroît de performances.

Au moteur thermique sont couplés trois moteurs électriques :

le moteur électrique principal sur l’essieu avant développant 50 kW (70 ch) et 205 Nm de couple ;

un second moteur électrique principal sur l’essieu arrière développant 100 kW (136 ch) et 195 Nm de couple ;

et enfin un moteur électrique secondaire de type HSG (High-voltage Starter Generator) de 25 kW (34 ch) et 50 Nm de couple assurant la fonction de stop & start.

Ainsi équipé, le Rafale hybride rechargeable dispose d’une puissance cumulée de 300 ch.

La qualité de la mécanique assure un comportement routier agréable.

Le système est alimenté par une batterie lithium-ion de 22 kWh (sous 400 V) pour assurer, selon le protocole d’homologation WLTP, jusqu’à 105 km de roulage en électrique et jusqu’à 1 000 km en cumulé batterie pleine, grâce au grand réservoir de 55 l. De notre côté, lors d’un roulage en ville et sur routes urbaines (vitesse maximale de 110 km/h), nous avons réussi à parcourir 93 km en mode tout-électrique ce qui est très honorable et suffisant généralement pour rouler quotidiennement sans consommer de carburant.

Une fois la batterie vide, le moteur thermique prend le relais et se montre efficace. Seul petit défaut, déjà constaté sur d’autres modèles utilisant cette technologie, un bruit important lors des fortes accélérations et une sensation de patinage désagréable. Heureusement, cela ne dure qu’un instant et tout rentre rapidement dans l’ordre. Sur autoroute, la mécanique devient silencieuse et très agréable à conduire. Dans ces conditions ‒ batterie vide sur autoroute ‒ la consommation moyenne de carburant s’est affichée juste sous les 7 l/100 km (6,9 l exactement).

Côté recharge, le chargeur embarqué de 7,4 kW permet une recharge complète de 0 à 100 % en 2 h 55 sur borne publique ou wallbox de puissance équivalente (2 h 10 pour passer de 0 à 80 %). Il faudra compter 5 h 35 sur une prise renforcée 3,7 kW (type Green’up) et même 9 h 05 sur une prise domestique classique de 2,3 kW sous 10 A. C’est long certes, mais toutefois suffisant pour recharger la nuit pendant les heures creuses et repartir avec une batterie pleine le matin suivant. Et rares sont les automobilistes qui réalisent plus de 90 km par jour pour se rendre et revenir du travail.

En mode électrique, le Rafale peut parcourir plus de 90 km en ville.

À conduire, le Rafale s’est montré très agréable et dispose d’un excellent comportement routier. Il faut dire que cette version hybride rechargeable possède un châssis qui a fait l’objet de réglages spécifiques (amortisseurs, ressorts, barre anti-devers…) et l’amortissement est paramétrable selon trois modes (confort, dynamique ou sport). Le Rafale E-Tech 4x4 300 ch Atelier Alpine pris en main se distingue également par une suspension pilotée intelligente inédite car couplée à une caméra située en haut du pare-brise. Ce système prend en compte la vitesse (de 3 à 180 km/h) et les actions du conducteur pour adapter en permanence l’amortissement selon les obstacles à venir tel qu’un ralentisseur (nous l’avons effectivement constaté) ou une chaussée dégradée.

Le seul grief que nous aurions sur ce châssis est la difficulté à appréhender le freinage. En effet, selon le niveau de charge de la batterie et le niveau de récupération d’énergie au freinage sélectionné (via les palettes situées derrière le volant), la hauteur de la pédale de frein varie et devient même parfois élastique avec un temps de réponse qui peut varier sensiblement. C’est assez étrange comme sensation. En ville, c’est surtout la visibilité vers l’arrière, très moyenne, qui pourra poser souci et qui demandera de prendre des précautions lors des manœuvres.​​​​​​

La visibilité vers l'arrière est telle qu'il faudra s'aider de la caméra de recul lors de certaines manœuvres.

La gamme et les tarifs du Renault Rafale hybride rechargeable

Motorisation Puissance Émissions de CO 2 Techno Esprit Alpine Atelier Alpine E-Tech full hybrid 200 ch 105 g/km 45 000 € 49 000 € - E-Tech 4x4 300 ch 12 g/km - 54 500 € 59 000 €