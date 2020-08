© Renault Renault Captur E-Tech Hybrid (2020) Premières impressions

Quelques mois après la commercialisation du nouveau Renault Captur, la version hybride rechargeable fait son apparition. Unique dans son segment, elle s’avère efficace tant en matière de réduction de consommation que d’utilisation.



Après la Clio E-Tech, Renault commercialise le Captur E-Tech qui utilise quasiment la même mécanique. À la différence près que le SUV citadin est un hybride rechargeable capable, lui, de rouler plusieurs dizaines de kilomètres en mode 100 % électrique.

Qualité de vie à bord

À gauche le Captur version hybride, à droite la version classique.

Si quelques éléments extérieurs permettent de distinguer un Captur E-Tech d’une version classique, à l’intérieur cela est moins évident. Il faudra mettre le contact pour s’apercevoir que le combiné d’instruments est désormais entièrement numérique (10,2 pouces), qu’il est possible de le configurer comme on le souhaite pour afficher différentes informations (autonomie en mode électrique, échanges de flux d’énergie et de la récupération d’énergie, temps de recharge nécessaire, niveau de charge de la batterie…). Sur la console centrale, l’écran multimédia de 9,3 pouces permet de gérer facilement toutes les fonctionnalités multimédia et de navigation. À noter que l’application MY Renault dispose de fonctions spécifiques à la motorisation du Captur. Par exemple, elle peut afficher le statut de la batterie ou programmer la recharge à distance.

La console centrale aux dimensions XXL.

L’habitabilité pour les passagers reste identique et la banquette arrière coulisse toujours sur 16 cm et le plancher reste plat lorsque les sièges sont rabattus. Si la roue de secours est remplacée par un kit de gonflage, un espace de 40 litres sous le faux plancher permet de ranger les câbles de recharge sans empiéter sur le volume de coffre. Ce n’est toutefois pas très pratique d’avoir à vider le coffre pour accéder aux câbles lorsqu’on doit recharger les batteries. Il est judicieux de prévoir cette recharge et de préparer le câble en avance.

Le coffre demeure d'une capacité raisonnable mais les câbles de recharge seront inaccessibles une fois le coffre plein.

Au volant

La motorisation E-Tech utilise un moteur essence 1,6 litre d’origine Nissan et retravaillé spécifiquement pour cette version hybride. Il est secondé par deux moteurs électriques, un « e-moteur » et un démarreur haute tension de type HSG (High-Voltage Starter Generator), et par une boîte de vitesses spécifique sans embrayage. Le moteur thermique dispose d’une puissance de 160 ch alors que les moteurs électriques affichent respectivement 25 ch et 49 ch. Le rôle du HSG est d’assurer la fonction stop & start (coupure du moteur thermique à l’arrêt puis redémarrage automatique) et d’apporter un surcroît de puissance lorsque cela est nécessaire. Le e-moteur, plus puissant, est utilisé pour l’entraînement des roues au démarrage (le Captur démarre systématiquement en mode 100 % électrique) et tant que les conditions le permettent (vitesse, charge de la batterie…) mais aussi pour soutenir le moteur thermique en cas de besoin. Finalement, les moteurs sont capables de fonctionner indépendamment ou ensemble en dirigeant leur énergie vers les roues ou vers la batterie.

Les phases de fonctionnement du Captur E-Tech.

La gestion des différentes phases de fonctionnement est bien maîtrisée et le conducteur ne se rendra pas vraiment compte des changements de mode d’entraînement. Seul un temps de réponse lors d’une forte accélération est à regretter. Ce phénomène, déjà ressenti sur la Clio E-Tech, n’est toutefois pas rédhibitoire.

Sur la route, le Captur hybride se comporte comme les autres versions. Même si le train arrière a été complètement revu (l’essieu semi-rigide laisse place à un système multibras) pour permettre l’implantation des batteries, le comportement routier est identique à celui des autres versions. Soulignons que la taille du réservoir (qui se situe désormais du côté gauche) a été réduite de 9 litres par manque de place.

La batterie, d’une capacité de 9,8 kWh (avec une tension de 400 V) offre une autonomie d’environ 50 km jusqu’à 135 km/h en utilisation mixte. Elle peut atteindre 65 km en utilisation urbaine. Sur un trajet mixte ville et voies rapides, nous avons parcouru 53,6 km en mode 100 % électrique. Largement de quoi répondre aux besoins quotidiens de la plupart des automobilistes.

Les batteries du Captur sont logées sous le plancher.

Côté consommation, le Captur E-Tech est plutôt intéressant. Sur un trajet mixte ville/autoroute et voies rapides d’un peu moins de 80 km, nous avons relevé une consommation moyenne de 2,5 l aux 100 km, ceci incluant la phase de roulage en mode 100 % électrique ce qui permet de faire baisser sensiblement la valeur. Car lorsque les batteries sont vides et que le moteur thermique entre en action, l’ordinateur de bord affiche alors une moyenne de 6 l/100 km. Cela reste toutefois très raisonnable pour la catégorie. Il est donc judicieux d’optimiser ses trajets afin de profiter au maximum des batteries.

Le Captur dispose d’une fonction intéressante : le mode « E-Save ». Accessible via l’écran central, cette fonction limite l’usage du moteur électrique et privilégie le moteur thermique afin de conserver une réserve de charge (40 % de la batterie au minimum) pour passer en conduite électrique au moment choisi (circuler en centre-ville, par exemple). Sinon, selon le type de prise, il faudra compter entre 3 et 5 heures pour recharger complètement les batteries.

Le Renault Captur E-Tech Hybrid en résumé Le Renault Captur hybride est le seul hybride rechargeable de son segment et n’a donc pas de concurrent direct, son potentiel rival, le Peugeot 2008, n’étant proposé qu’en version 100 % électrique. Quant au nouveau Ford Puma, il ne peut recevoir qu’une hybridation légère ne lui permettant pas de rouler en électrique. Reste que pour s’offrir le SUV de Renault, il faudra débourser, hors aides et prime à l’achat, pas moins de 33 700 €. Mais à ce prix-là, on peut presque se payer un Kia Niro hybride rechargeable. Certes il vous en coûtera 2 290 € de plus (35 990 €) mais le Niro est d’un segment supérieur et offre une meilleure habitabilité. Les + Mode 100 % électrique

Agrément de l’hybridation

Consommation

Confort Les - Très léger temps de réponse lors d’une accélération franche