Renault Captur E-Tech (2021) Premières impressions

Le plus vendu des SUV urbains en France inaugure une finition à l’allure sportive et est désormais proposé dans une version full hybride, après la version hybride rechargeable commercialisée l’année dernière. Si le Captur dispose de la gamme de moteurs la plus électrifiée du moment, il lui manque toutefois une version 100 % électrique qui tarde à venir.

Renault poursuit son objectif de proposer 14 véhicules hybrides ou électriques d'ici 2025. Avec la nouvelle version full hybride proposée sur le Captur (qui sera disponible sur le SUV compact Arkana dans le courant du mois de juin), il en affiche aujourd’hui 8 au catalogue. La prochaine étape sera une version micro-hybride (sous 12 volts) du moteur à essence 1.3 TCe, toujours proposée sur le Captur. À noter que l’apparition de l’E-Tech Hybrid s’accompagne d’une nouvelle finition R.S. Line qui dispose d’une identité visuelle spécifique avec des boucliers avant et arrière redessinés, une lame « type F1 » à l’avant et des jantes en alliage exclusives. À l’intérieur, elle bénéficie d’un ciel de pavillon noir, d’une sellerie spécifique, d’un volant rehaussé de surpiqûres rouges, de décors imitation carbone et d’un pédalier en aluminium.

Qualité de vie à bord

La nouvelle version R.S. Line offre une finition intérieure spécifique.

L’intérieur du Captur E-Tech Hybrid, en dehors des spécificités liées à la nouvelle finition R.S. Line, ne subit aucun changement par rapport aux autres versions. C’est seulement en mettant le contact et en parcourant les menus qu’on découvrira quelques fonctionnalités dédiées à la motorisation hybride. Et encore, celles-ci sont très proches de celles proposées sur la version hybride rechargeable prise en main l’été dernier. Il est par exemple possible d’afficher sur l’écran central le flux d’énergie, une information qui est également indiquée sur le combiné d’instruments. Le conducteur dispose également d’une touche « EV » permettant de forcer le roulage en mode 100 % électrique. Toutefois, cette fonction n’a pas grand intérêt puisque l’autonomie ne sera que de 3 ou 4 kilomètres maximum.

Le combiné d'instruments indique, en haut à droite, le flux d'énergie.

On apprécie que le volume de coffre ne soit pas réduit à cause de la présence des batteries sous son plancher. Ses dimensions sont ainsi strictement identiques à celles d’un Captur traditionnel.

Le volume de coffre de l’hybride est identique à celui d'une motorisation classique.

Au volant

La mécanique du nouveau Captur E-Tech Hybrid est conçue sur la même base que celle montée dans la version hybride rechargeable, à savoir un bloc essence de 1,6 litres associé à deux moteurs électriques. À la différence près qu’ici la batterie est d’une taille beaucoup plus modeste et ne dispose que d’une puissance de 1,2 kWh. Au final, le tout développe une puissance de 145 ch. L’autre grosse différence est que cette version full hybride ne permet pas de rouler très longtemps en mode 100 % électrique : pas plus de 3 ou 4 kilomètres. Néanmoins, comme la petite batterie se recharge très rapidement (lorsque le moteur thermique est en action ainsi qu’à la décélération), il est possible, selon les informations du constructeur, de rouler jusqu’à 80 % du temps en électrique en ville et d’abaisser la consommation jusqu’à 40 %. Un peu dubitatifs sur cette affirmation, nous avons constaté que ce n’était pas loin de la réalité. À condition toutefois d’adapter sa façon de conduire à la motorisation et de rouler le pied très léger, sans accélérer trop fort. À ce jeu-là, sur un parcours de presque 200 km composé de routes de campagne avec des traversées de villes et villages, nous avons réussi un record de consommation : 4,6 l aux 100 km ! C’est moins que les 5 litres annoncés par Renault. Mais dès que le rythme s’accélère un peu ou si la configuration de la route impose de nombreuses relances (virages, montées…) on passe rapidement à 5,7 litres, ce qui reste toutefois assez raisonnable.

La petite batterie est logée sous le coffre.

Nous avons apprécié le tempérament du moteur qui sait se montrer doux comme un agneau et très silencieux lorsqu’on est souple sur l’accélérateur et qui devient vif et volontaire si l’on souhaite accélérer un peu la cadence. On peut donc rouler à une allure très tranquille dans un grand confort et avoir du répondant dès que nécessaire. Deux petits griefs : le moteur s’avère un peu bruyant lorsqu’on monte dans les tours et Renault n’a pas corrigé les soubresauts que l’on ressent parfois à bas régime.

Sur la route, le Captur E-Tech Hybrid affiche un comportement sain et sûr. À noter que les trains roulants sont identiques à ceux des versions classiques (contrairement à l’hybride rechargeable qui reçoit un train arrière modifié pour laisser place à la grosse batterie). Ce Captur est confortable et le surpoids, assez contenu puisque tout le système ne pèse que 10 kg de plus, est imperceptible à la conduite.