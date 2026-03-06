En 2026, l’Euro NCAP, le programme européen d'évaluation de la sécurité des voitures neuves, introduit son nouveau système de notation pour les voitures particulières. Il entend prendre en compte les nouvelles technologies et simplifier la vie des automobilistes face au tout numérique qui envahit les voitures.

Pourquoi cette évolution du protocole Euro NCAP ?

Le changement intervient alors que le règlement général de l'Union européenne (UE) sur la sécurité (baptisé GSR2 pour General Safety Regulation et entré en vigueur en juillet 2024) entrera dans sa troisième phase de mise en œuvre en juillet 2026.

À partir de cette date, de nouveaux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) deviendront en effet obligatoires pour tous les véhicules en vente dans l'UE, qu’ils soient déjà aux catalogues des constructeurs ou qu’il s’agisse de nouveaux modèles.

Les nouveaux dispositifs obligatoires sont :

le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons et des cyclistes ;

l’intégration d’une zone étendue de protection à l’avant en cas d’impact, qui permet de réduire les chocs de la tête en cas de collision.

En outre, à mesure que les véhicules deviennent plus automatisés avec la prolifération des logiciels, l’Euro NCAP souhaite s’assurer de la robustesse des systèmes de sécurité et de la fiabilité de leur fonctionnement en toutes circonstances, c’est-à-dire en dehors des laboratoires et des pistes d’essai contrôlés par les constructeurs.

Ainsi, les ADAS seront désormais évaluées non seulement sur leurs capacités de prévention des accidents, sur piste mais aussi en conditions réelles, dans le but d'améliorer leur acceptation par les consommateurs.

Comment évolue le protocole de crash test de l’Euro NCAP en 2026 ?

À partir de 2026, les évaluations de l’Euro NCAP seront structurées autour de quatre étapes, chacune notée sur un score de 100 et exprimée en pourcentage. Les seuils minimaux continuent de s'appliquer pour chaque étape et détermineront la cote globale des étoiles.

Pourquoi un protocole Euro NCAP en quatre étapes ?

Cette nouvelle structure de notation permettra au protocole d’être plus proche de la réalité. « La structure en quatre étapes rend également le système à l'épreuve du temps, précise Richard Schram, directeur technique de l’Euro NCAP. L’Euro NCAP vise à mettre progressivement davantage l'accent sur les deux premières étapes, en intégrant la technologie de conduite automatisée en cours de route. »

En résumé, il s’agit de mettre l’accent sur la prévention des accidents et la possibilité de les éviter sans pour autant négliger la protection des occupants. Ce sera la plus grande révision du protocole depuis l'introduction du système global de notation en 2009.

Quelles sont les quatre étapes du nouveau protocole Euro NCAP ?

1. Conduite en toute sécurité : il s’agit ici d’examiner les technologies et les caractéristiques du véhicule qui aident à offrir une conduite plus sûre pour le conducteur et les occupants du véhicule.

2. Évitement des accidents : cette partie permet d’évaluer les systèmes d’aides à la conduite (ADAS) servant à l’évitement des accidents et qui aident à prévenir ou à atténuer les incidences critiques par des avertissements ou une intervention autonome.

3. Protection des occupants : sont évaluées les performances des éléments de protection ou permettant d’atténuer les blessures aux occupants du véhicule, aux piétons et aux cyclistes lors d’un accident : structure du véhicule, ceintures de sécurité, airbags, appuie-têtes…

4. Sécurité après l’accident : analyse de la première heure (appelée « heure d’or ») de l’intervention des secours grâce aux systèmes d’information et d’assistance post-accident.

Comment le nouveau protocole Euro NCAP va-t-il influencer les constructeurs automobiles ?

De nouveaux scénarios de tests seront introduits, notamment pour l’évaluation de la protection lors d’une collision avec la prise en compte d’un plus large éventail de morphologies d'occupants : des enfants aux adultes de toutes tailles. Et cela lors de crash tests réels, mais également sur des bancs d'essai en laboratoire ou encore via des simulations virtuelles.

Voici les principales conséquences de l’introduction du nouveau protocole :

Protection adaptative. Les véhicules capables de détecter si les ceintures de sécurité sont correctement bouclées et ensuite d’optimiser les systèmes de retenue et d’airbags en fonction de la morphologie du conducteur et des passagers seront mieux notés.

Le conducteur sous surveillance. L’Euro NCAP mettra à l’honneur les technologies de surveillance du conducteur. Objectif : vérifier en permanence son attention et son implication au volant, attribuant des points supplémentaires aux systèmes avancés capables d’identifier les signes de consommation de drogue ou d’alcool et à ceux permettant d’arrêter le véhicule en toute sécurité si le conducteur perd connaissance.

Les poignées de portes rétractables sur la sellette. Après plusieurs accidents où les occupants n’ont pas pu sortir de leur voiture, le nouveau protocole Euro NCAP testera le bon fonctionnement des poignées de portes rétractables après un crash. Et cela non seulement pour s’assurer que les occupants puissent sortir du véhicule accidenté mais aussi pour faciliter les opérations de secours.

Des batteries plus sécurisées. Les constructeurs de véhicules électriques devront gérer correctement l’isolation de leur batterie haute tension afin de limiter le risque d’incendie.

Fini l’habitacle tout numérique. L’Euro NCAP accordera une plus grande importance à l’interface homme-machine (IHM) et va désormais noter l’emplacement, la clarté et la facilité d’utilisation des commandes essentielles. Il vérifiera notamment la disponibilité de boutons physiques pour les fonctions les plus utilisées. Cela répond à des retours des automobilistes qui se disent de plus en plus distraits par le tout numérique lorsqu’ils sont obligés de quitter la route des yeux pour naviguer dans des menus.

Comptage des occupants. Nouvelle mesure post-accident : le système d’appel d’urgence e-call devra être en mesure d’indiquer aux secours le nombre de personnes à bord pour escompter recevoir la meilleure note.

Quelle va être la conséquence de ce nouveau protocole sur la note ?

L’introduction de ce nouveau protocole Euro NCAP et l’apparition de nouveaux critères de notation va certainement engendrer une baisse des notes moyennes des voitures testées. Ainsi, certains modèles très performants en sécurité passive (au moment de l’accident), mais dépourvus de multiples ADAS et d’alertes autres que celles imposées par le GSR2, devraient être pénalisés dans leurs scores.

Ce protocole va-t-il encore évoluer ?

Oui, le protocole sera actualisé tous les trois ans. Avec ces futures mises à jour du système de notation, l’Euro NCAP ambitionne de s’adapter aux nouvelles technologies de sécurité arrivant sur le marché qui, selon l’organisme, deviennent plus complexes et interconnectées.