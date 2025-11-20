Indispensables aux véhicules autonomes, les systèmes d’aides à la conduite équipent de plus en plus de voitures. Mais les incidents se multiplient. À tel point que certains constructeurs font marche arrière.

L’histoire de Joanna, dont la Peugeot 208 a été brutalement emboutie au printemps dernier, a fait grand bruit. Il faut dire que sa voiture a freiné toute seule sur l’autoroute ! Un cas de « freinage fantôme », hélas, pas isolé. Sur le groupe Facebook « Collectif freinages fantômes automobiles », ouvert en août, 400 personnes touchées par ce phénomène ont répondu à un questionnaire. Il en ressort que toutes les marques sont concernées. L’incident peut arriver à n’importe quelle vitesse et engendrer, dans 40 % des cas, l’arrêt total du véhicule.

Une enquête enfin en cours

Le souci est pourtant déjà connu. Fin 2023, Aurélie confiait ainsi à France Inter que sa voiture avait subitement freiné sur l’autoroute pour s’arrêter en quelques secondes, avant d’être violemment percutée. Alors qu’elle tombait dans le coma, sa passagère décédait. Un an auparavant, aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) lançait une enquête après avoir enregistré 354 plaintes concernant des freinages inopinés de modèles Tesla. En France, le ministère des Transports a pris les choses au sérieux cette année. Fin août, il diligentait une enquête et, le 22 octobre (1), il mettait en ligne un questionnaire afin de recueillir des