BMW a diligenté un important rappel début février concernant un risque d’incendie sur bon nombre de ses modèles de voitures. D’autres rappels avaient également été organisés en 2025 pour résoudre le même genre de soucis.

Des milliers de voitures rappelées pour un risque d’incendie

L’essentiel Un rappel massif pour risque d’incendie BMW a lancé une procédure de rappel majeure à cause d'un défaut sur le contacteur magnétique du démarreur. Ce composant peut surchauffer en raison d'une usure prématurée, entraînant potentiellement un départ de feu.

BMW a lancé une procédure de rappel majeure à cause d'un défaut sur le contacteur magnétique du démarreur. Ce composant peut surchauffer en raison d'une usure prématurée, entraînant potentiellement un départ de feu. Une série de campagnes préventives Ce rappel s'inscrit dans une liste plus large d'interventions menées entre 2025 et 2026. Divers modèles sont concernés par des problèmes de câblage, de corrosion ou de fixations défectueuses, tous pris en charge intégralement par le constructeur.

Combien de véhicules sont concernés par la rappel de BMW ?

Le dernier rappel en date, relatif à un démarreur défectueux, concerne 4 053 véhicules en France. Dans le monde, 575 000 véhicules seraient concernés.

Quelle est la cause du rappel ?

Le démarreur peut être défectueux au niveau de son contacteur magnétique qui assure la connexion électrique lors du démarrage du moteur. Dans de très rares cas, et après un nombre particulièrement élevé de cycles de démarrage, une usure prématurée liée à un écart de fabrication pourrait apparaître au niveau de ce composant. Cette situation pourrait, à terme, affecter la capacité de démarrage du moteur et, dans certains cas isolés, empêcher celui-ci de démarrer.

Par ailleurs, la possibilité d’un dysfonctionnement interne du contacteur magnétique ne peut être totalement exclue. Celui-ci pourrait entraîner une élévation localisée de la température au niveau du démarreur. Dans des circonstances exceptionnelles, cela pourrait générer un risque accru de surchauffe et, dans le pire des cas, un départ d’incendie pendant l’utilisation de la voiture. Le conducteur pourrait alors constater la présence de fumée ou percevoir une odeur inhabituelle pendant la conduite ou en quittant le véhicule.

À noter BMW recommande de ne pas laisser le véhicule avec le moteur tournant sans surveillance.

Est-ce que le risque d’incendie est important ?

BMW précise que cette action de rappel, qui vise à assurer la sécurité des conducteurs de ses voitures, est réalisée dans un but de prévention. Selon le constructeur, aucun accident n’a été constaté à ce jour.

Quels sont les modèles concernés ?

BMW Série 2 Coupé (G42)

BMW Série 3 Berline (G20)

BMW Série 3 Touring (G21)

BMW Série 4 Coupé (G22)

BMW Série 4 Cabriolet (G23)

BMW Série 4 Gran Coupé (G26)

BMW Série 5 Berline (G30)

BMW Série 5 Touring (G31)

BMW Série 7 Berline (G11, G12)

BMW X3 (G01)

BMW X4 (G02)

BMW X5 (G05)

BMW X6 (G06)

BMW Z4 (G29)

Comment savoir si ma voiture fait partie de celles rappelées ?

Normalement, BMW vous a envoyé un courrier en recommandé pour vous prévenir. Vous pouvez aussi consulter le site https://www.bmw.com/en/footer/recall/recall-fr.html, en vous munissant de votre carte grise.

Quelles sont les périodes de fabrication ?

Sont potentiellement concernés les véhicules équipés d’un relais de démarreur issu de la période de production de juillet 2020 à juillet 2022. Toutefois, le constructeur précise que « la période de production des véhicules concernés ne peut pas être précisément définie, dans la mesure où le délai de transport entre l’usine de fabrication des démarreurs et les sites de production des véhicules peut varier ». Et d’ajouter : « Par ailleurs, certains véhicules dans lesquels un démarreur défectueux aurait été installé ultérieurement lors d’une intervention en atelier peuvent également être concernés. »

Quelle réparation ?

Pour tous les véhicules potentiellement concernés, le démarreur devra être remplacé.

Quel est le coût de remplacement du démarreur ?

Tous les coûts associés à ces actions sont totalement pris en charge par BMW.

Existe-t-il d’autres rappels BMW pour un risque d’incendie ?

Oui, d’autres rappels ont été récemment mis en place par le constructeur BMW (lire l’encadré).