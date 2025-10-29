Depuis octobre 2025, le formulaire indispensable pour récupérer un véhicule placé en fourrière est accessible sur Internet. Obtenir en quelques clics cette « décision de mainlevée » permet désormais de se présenter directement à la fourrière, sans avoir à passer par les forces de l’ordre.

Rien que dans la capitale, quelque 200 000 voitures sont enlevées chaque année pour stationnement gênant. Afin de faciliter la vie de leurs propriétaires et alléger le travail des forces de l’ordre, l’État a fait en sorte qu’il ne soit plus nécessaire de se rendre au commissariat pour obtenir la décision de mainlevée, indispensable pour récupérer son véhicule. Le formulaire d’autorisation de sortie est désormais à télécharger directement sur le site Service-public.gouv.fr. Auparavant, la procédure était plus complexe, même si des grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille avaient instauré leurs propres règles.

Cette nouveauté complète une autre mesure destinée à faciliter la vie des automobilistes auteurs d’infractions. Depuis septembre 2023 en effet, un service en ligne permet de savoir si un véhicule a été emmené par la fourrière, simplement en renseignant sa plaque d’immatriculation. Si tel est le cas, tout le dossier apparaît : date et heure de l’enlèvement, prix à payer, photos, adresse de la fourrière, etc. Malheureusement, toutes les fourrières de France ne sont pas encore reliées à ce téléservice.

Pour rappel, les tarifs des fourrières sont réglementés au niveau national. Le prix de l’enlèvement a d’ailleurs augmenté au 1er mars 2024. Il est désormais de 127,65 €. Sur ce point également, les grandes villes bénéficient d’un cadre à part. À Paris, l’enlèvement est par exemple facturé 150 €.