Un an après le restylage de l’Audi A3, c’est au tour des versions hybrides rechargeables d’arriver au catalogue. Elles seront proposées dans les carrosseries berline (Sportback, qui devrait représenter 90 % des ventes) ou à la mode crossover (Allstreet), une déclinaison inaugurée en 2024. Un enjeu pour le constructeur car cette mécanique représente aujourd’hui un tiers des ventes d’Audi A3 en France qui, elle-même, est la deuxième Audi la plus vendue sur notre territoire.

Qualité de vie à bord

© Tibo - The Good Click Les changements à l'intérieur de l’A3 sont minimes.

Dans l’habitacle de la compacte, on retrouve les mêmes changements mineurs que ceux proposés sur les versions traditionnelles à moteurs thermiques présentées l’année dernière. La qualité perçue est toujours d’un très bon niveau avec une omniprésence de matériaux bien rembourrés et bien assemblés. Les seules particularités des versions hybrides rechargeables se voient dans le coffre avec une réduction du volume de chargement qui passe de 380 l à 280 l et sur la taille du réservoir à carburant qui perd 5 l de capacité (40 l au lieu de 45 l).

© Tibo - The Good Click Le volume de coffre des versions hybrides rechargeables est logiquement réduit.

Au volant

Sous le capot, tout change sur cette nouvelle mouture d’Audi A3 hybride rechargeable. Déjà, le moteur thermique 1.4 est remplacé par un moteur 1.5 l TFSI evo2 décliné en deux puissances de 150 ch ou 177 ch. Ensuite, la puissance de la batterie a été multipliée par deux, passant désormais à 25,7 kW bruts. La transmission électrique est en revanche toujours assurée par un moteur synchrone à aimants permanents intégré dans le carter de la boîte de vitesses S tronic à 6 rapports mais sa puissance est accrue : 85 kW (115 ch) pour 330 Nm de couple. Le tout pour une puissance cumulée de 204 ch ou 272 ch avec comme promesse d’atteindre une autonomie record en mode 100 % électrique de 142 km (plus du double de ce que proposait la précédente génération). C’est du moins ce qu’annonce le constructeur. Dans la réalité, comme à l’accoutumée, ce n’est pas aussi spectaculaire, même si cela reste la meilleure performance du segment. Lors de notre prise en main de l’Audi A3 40 TFSIe (de 204 ch), celle qui devrait représenter le plus gros des ventes, nous avons roulé un peu plus de 100 km sans consommer une goutte de carburant. C’est peu ou prou ce que nous avions constaté en novembre dernier sur sa cousine, la Volkswagen Golf, équipée de la même mécanique.

Les modifications de la face avant.

Pour regonfler la batterie, désormais deux choix s’offrent aux propriétaires : une recharge en courant alternatif sous 11 kW maxi et, pour la première fois, en courant continu sous 50 kW maxi. Dans le premier cas, il faudra 2 h 30 pour passer de 10 à 100 % de charge et seulement 26 minutes dans le second. Et pour ceux qui ne disposent pas de wallbox, le délai passera à 12 h sur une prise classique.

À noter qu’une fois la batterie vide, le constructeur annonce une consommation de 5 l/100 km. Mais, là encore, nous ne sommes pas arrivés à descendre aussi bas et avons consommé 6 l/100 km sur un parcours composé de routes de campagne et d’autoroutes urbaines. Ce qui reste raisonnable.

© Tibo - The Good Click La recharge rapide est bridée à 50 kW.

Sur les trajets quotidiens, il est donc intéressant d’utiliser le mode électrique et de se brancher tous les soirs pour être certain d’avoir une batterie pleine le lendemain. En revanche, pour les longs déplacements, nous conseillons de rouler en mode auto. En effet, dans ce cas, le système gère lui-même toutes les phases de fonctionnement, thermique, électrique ou combiné, tout en cherchant à privilégier l’efficience. Et là, la consommation peut descendre à moins de 5 l/100 km sur une longue distance. Ce sera encore mieux si vous utilisez la navigation embarquée car celle-ci peut privilégier des phases de fonctionnement en fonction du type de route. Par exemple, sur l’itinéraire Paris-Nice, le mode électrique sera utilisé au départ puis lors de la traversée de Lyon et enfin à l’arrivée à Nice. En revanche, sur autoroute, le mode hybride sera préféré afin de limiter la consommation du moteur thermique.

L’autre particularité des versions hybrides rechargeables est que, pour compenser le surpoids lié à la présence de la batterie au niveau de l’essieu arrière, les suspensions et les amortisseurs ont été modifiés et sont plus fermes. Si cela profite à la tenue de route, cela se ressent sur les petits défauts de la route et la voiture peut devenir inconfortable lorsque la chaussée est très dégradée ou au passage d’un dos d’âne.

Les carrosseries Sportback et Allstreet.

La gamme et les tarifs de l’Audi A3 Hybride rechargeable

Carrosserie Sportback

Motorisation Puissance Émissions de CO 2 Design Business Executive S line 40 TFSIe 204 ch 6 à 10 g/km 47 900 € 49 200 € 52 850 € 45 TFSIe 272 ch 8 à 10 g/km - - 55 900 €

Carrosserie Allstreet

Motorisation Puissance Émissions de CO 2 Design Avus 40 TFSIe 204 ch 7 à 9 g/km 49 800 € 54 250 €

L’Audi A3 Hybride rechargeable en résumé Dans le segment des compactes hybrides rechargeables, l’Audi A3 est l’une des mieux placées en termes de finition et d’agrément de conduite malgré son petit coffre et ses suspensions un peu fermes. Mais elle n’a pas vraiment de concurrence en termes d’autonomie mis à part la Volkswagen Golf qui utilise la même mécanique et dispose de performances comparables. Elle tire également son épingle du jeu au niveau des tarifs en étant 900 € moins chère que la Golf (dès 48 800 €) et que la Mercedes Classe A (restylée en 2023) proposée à 49 050 € (avec seulement 86 km d’autonomie annoncés). Elle est en revanche plus chère qu’une DS Automobiles DS4 qui débute à 46 700 € mais qui n’annonce que 62 km d’autonomie. © Tibo - The Good Click Les + Autonomie en électrique

Finition

Niveau d’équipement Les - Prix

Suspensions fermes

Volume de coffre