Audi A3 (2024)

Dans la famille de la compacte Audi A3, il y a toujours eu deux versions : la berline, une carrosserie à trois volumes avec un coffre, et la Sportback, un modèle à deux volumes avec un hayon. Il faudra désormais composer avec une troisième ligne : l’allstreet. C’est en fait une Sportback rehaussée de 3 cm (un châssis plus haut de 1,5 cm et des pneus plus gros de 1,5 cm) pour adopter un look plus baroudeur, à la limite du SUV. L’A3 allstreet devient ainsi la grande sœur de la citadine A1 éponyme qui a inauguré ce style dès 2020 (alors baptisé Citycarver avant de changer de nom deux ans plus tard). Toutes les versions voient leur face avant et arrière modifiées et adoptent le nouveau logo de la marque.

© AUDI AG La version allstreet (en jaune) est plus haute de 3 cm par rapport à l'A3 Sportback dont elle est issue.

Qualité de vie à bord

© Tibo - The Good Click La qualité de fabrication est d'un excellent niveau.

À l’intérieur de la compacte, les changements sont plus subtils. On peut noter la commande de vitesses remodelée, le nouveau design des grilles d'aération, dont la surface extérieure est chromée, la console centrale redessinée et dotée d’une nouvelle finition plus qualitative. On retrouve également cette finition améliorée sur les poignées intérieures de portes. C’est là le véritable atout de cet intérieur, la finition d’un excellent niveau apporte une très agréable sensation de bien-être. Tous les matériaux sont de qualité et très bien assemblés.

Pour le reste, les options sont à la carte. Le constructeur propose 5 fonctions individuelles d'infodivertissement et de confort qui peuvent être ajoutées via l'appli myAudi, même après l'achat du véhicule. Ainsi, il est possible d’opter pour la navigation incluant les services Audi connect, le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistant de feux de route et la possibilité d'étendre le système de climatisation de série avec une climatisation confort à deux zones. Ces fonctions peuvent être commandées pour 1, 6, 12 ou 36 mois ou de manière permanente, en fonction des besoins individuels du client. La navigation et l'assistant de régulation de vitesse adaptatif pourront être activés le temps des vacances, par exemple. Ce dernier équipement vous coûtera 20 € pour 1 mois, 117 € pour 6 mois et jusqu’à 825 € pour un achat définitif.

© Tibo - The Good Click La console centrale a été redessinée, tout comme la commande de vitesses.

L’ergonomie de l’A3 ne change guère et on lui reproche toujours une commande de régulateur de vitesse très mal placée et difficilement gérable lorsqu’on n’a pas l’habitude. À l’inverse, nous avons apprécié la touche de raccourci permettant d’accéder en un seul clic aux fonctions d’aides à la conduite. Désormais obligatoires, de nombreuses aides et alertes s’avèrent vite pénibles, notamment l’alerte de survitesse qui sonne parfois, à tort, à tout bout de champ.

© Tibo - The Good Click La commande du régulateur de vitesse demeure mal placée.

Lire aussi Sécurité routière - Nouveaux équipements obligatoires sur les voitures neuves

Pas de changement côté habitabilité. Les places arrière sont toujours accueillantes avec un espace généreux aux jambes. Celle du milieu reste pénalisée par le tunnel central qui rend difficile l’installation confortable d’un passager. Enfin, le coffre d’une capacité de 425 l (pour toutes les carrosseries) est dans la moyenne haute du segment. En comparaison, une Opel Astra propose 352 l, une Mercedes Classe A 370 l et une Renault Megane E-Tech est à 389 l.

© Tibo - The Good Click Les places arrière et le coffre de la nouvelle Audi A3.

Au volant

Au moment de la commercialisation, 4 blocs seront proposés : 3 essence (dont un surpuissant de 333 ch réservé à la version sportive S3) et 1 diesel (qui représente encore 21 % des ventes dans la gamme A3). À noter que les moteurs à essence, sauf celui de la S3, sont dotés d’une hybridation légère sous 48 volts. Arriveront ensuite des blocs essence hybrides rechargeables de 204 et 245 ch.

Nous avons pris le volant des versions essence 150 ch avec l’A3 allstreet et diesel pour la carrosserie Sportback. Le premier s’est avéré très agréable à conduire mais également très sobre. Sur un trajet de plus de 150 km comportant beaucoup de routes de montagne, il n’aura en effet consommé qu’une moyenne de 6,2 l/100 km. Ce qui est vraiment très intéressant au regard des conditions de circulation très exigeantes. Associé à la boîte de vitesses à double embrayage (baptisée S-tronic chez Audi), le bloc s’est montré assez vif et agréable à conduire. Un bémol sur les émissions sonores qui, une fois que le moteur monte dans les tours, sont assez importantes dans l’habitacle. Autre regret, l’impossibilité d’évoluer en mode électrique, même sur une très courte distance, avec cette version à hybridation légère.

© AUDI AG Le moteur 1.5 TFSI est doté d'une hybridation légère.

Pour notre second parcours, nous avons conduit le diesel de 150 ch (35 TDI) monté sous le capot d’une Audi A3 Sportback. À puissance équivalente, il s’est montré plus agréable à conduire avec, c’est assez étonnant, une sonorité plus agréable. Les relances sont plus vives et, lorsqu’on opte pour le passage des rapports à l’aide des palettes au volant, la réactivité du moteur est meilleure. La consommation affichera peu ou prou la même chose avec une moyenne de 6 l/100 km.

Côté suspensions, nous avons noté une différence entre les deux carrosseries, la version allstreet étant plus ferme que la Sportback. Sans que cela ne soit véritablement pénalisant pour les occupants, les petits défaut de la route sont aussi moins bien filtrés. Mais, dans les deux cas, le comportement routier est d’un excellent niveau et la voiture colle véritablement à route. Selon le mode de conduite sélectionné, les commandes s’affermissent plus ou moins, et la mécanique devient plus alerte. La direction, à pas variable, est très précise et offre un très bon ressenti au conducteur.

La gamme et les tarifs de l’Audi A3

A3 Berline

Motorisation Puissance (ch) Émissions de CO 2 (g/km) Design Business Executive S line S3 Essence 30 TFSI 116 119 à 127 37 645 € 38 645 € 42 295 € - 35 TFSI 150 119 à 128 38 645 € 39 945 € 43 595 € - S3 TFSI Quattro 333 185 à 189 - - - 63 565 € Diesel 35 TDI 150 126 à 136 41 165 € 42 465 € 46 115 € -

A3 Sportback

Motorisation Puissance (ch) Émissions de CO 2 (g/km) Design Business Executive S line S3 Essence 30 TFSI 116 122 à 130 36 780 € 38 080 € 41 730 € - 35 TFSI 150 121 à 132 38 080 € 39 380 € 43 030 € - S3 TFSI Quattro 333 192 à 194 - - - 63 000 € Diesel 35 TDI 150 128 à 139 40 600 € 41 900 € 45 550 € -

A3 allstreet

Motorisation Puissance (ch) Émissions de CO 2 (g/km) Design Avus Essence 35 TFSI 150 124 à 130 39 980 € 44 430 € Diesel 35 TDI 150 131 à 136 42 500 € 46 950 €

L’Audi A3 en résumé L’Audi A3 remplit parfaitement son rôle de voiture compacte premium. La qualité de fabrication est d’un très bon niveau grâce à des matériaux très agréables et bien assemblés et dont l’aspect monte un peu en gamme sur cette nouvelle mouture. Côté esthétique, la ligne devient plus dynamique et se modernise. L’apparition de la version allstreet, qui devrait représenter une grosse partie des ventes selon le constructeur, lui redonne aussi un coup de jeune. Mais, en y regardant de plus près, elle devient aussi la plus chère de son segment. En effet, si une Mercedes Classe A débute à 39 799 €, elle reçoit un moteur hybride plus puissant de 136 ch (116 ch pour l’A3). Tout comme la BMW Série 1 qui est proposée à partir de 38 900 € mais avec un bloc hybride de 170 ch. En revanche, dans sa nouvelle carrosserie allstreet, l’Audi A3 n’a pas vraiment de concurrente depuis la suppression de la DS4 Crossback du catalogue du constructeur. © Tibo - The Good Click Les + Qualité de fabrication

Confort de conduite

Comportement routier

Habitabilité

Équipement Les - Prix

Commande du régulateur de vitesse mal placée

Moteur bruyant (sur allstreet)

Comparatif Comparatif Voitures compactes Voir le comparatif