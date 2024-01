Opel Astra GSe et Electric

Opel, à présent dans le giron du groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo…), propose deux nouvelles versions de sa compacte Astra : l’Astra Electric, 100 % électrique, et l’Astra GSe (Grand Sport électrique), une hybride rechargeable. Le constructeur a intégré peu de signes distinctifs entre ces deux modèles, qui ne profitent d’aucun changement d’ordre esthétique. Seules les jantes sont spécifiques à chacune des versions.

Qualité de vie à bord

L'intérieur de l'Astra Electric est quasiment identique à celui de la version thermique commercialisée depuis quelques années.

Que vous vous installiez à bord de l’une ou l’autre de ces nouvelles versions de l’Astra, vous ne remarquerez aucune différence par rapport aux versions thermiques déjà existantes. En mettant le contact, ce sera l’ordinateur de bord qui trahira le secret avec la consommation affichée, pour la version électrique, en kWh/100 km en remplacement des l/100 km. Les deux coexistent sur l’hybride. L’écran central pourra afficher, dans les deux cas, le flux d’énergie.

Pour l’électrique comme pour la GSe, la batterie étant située au niveau du châssis, elle ne grève pas l’espace habitable ni le volume de chargement. Même avec les sièges arrière en place, elles conservent un coffre de 352 litres. Sièges arrière rabattus, la capacité peut même atteindre 1 268 litres.

Le coffre conserve un volume intéressant.

Au volant

Nous avons pris en main les deux nouvelles moutures de l’Astra pour un périple sur des routes alliant ville, routes de campagne et autoroutes urbaines limitées à 110 km/h, avec de rares portions à 130 km/h.

L’Opel Astra Electric

La version 100 % électrique est équipée d’un moteur de 115 kW/156 ch associé à une batterie de 54 kWh. Grâce à son poids contenu de 1 679 kg (conducteur compris selon l’homologation), l’Astra Electric est donnée pour des consommations d'énergie de seulement 14,8 kWh/100 km pour une autonomie de 418 km en cycle mixte (WLTP). Nous avons été agréablement surpris de constater que ces chiffres se rapprochent de la réalité. Alors oui, l’ordinateur de bord nous indiquera une moyenne de 15,5 kWh/100 km pour notre trajet, mais il fut réalisé à une température proche de 0 °C, avec le chauffage en route, le dégivrage et les feux allumés. Il y a donc fort à parier qu’avec un temps plus clément, il soit facile d’approcher ces niveaux de consommation. Attention toutefois sur l’autonomie, car la valeur annoncée de 418 km est un peu plus présomptueuse et, selon les indications fournies par l’ordinateur de bord, nous aurions pu parcourir à peine 350 kilomètres.

En ce qui concerne le temps de recharge, il faut compter un peu moins de 30 minutes pour atteindre les 80 % sur une borne en courant continu de 100 kW (le maximum acceptable par le système de la voiture). Notons que l’Astra Electric est dotée de série d’un chargeur embarqué triphasé de 11 kW.

Le temps de charge se situe dans la moyenne des voitures électriques compactes.

L’Opel Astra GSe, une hybride avec du caractère

Disponible en version classique ou break (Sports Tourer), l’Astra GSe est la version hybride rechargeable. Outre sa mécanique dédiée, la voiture dispose d’un châssis avec une hauteur de caisse réduite et des réglages de la direction, des suspensions et même du système ESP (avec un seuil d’activation plus tardif) spécifiques. Cela lui confère une meilleure précision dans les virages et une plus grande fermeté de roulage, parfois même un peu trop perceptible sur mauvais revêtement.

L'Astra GSe dispose d'un châssis spécifique.

Côté motorisation, l’allemande associe un moteur essence 1.6 turbo de 147 kW (200 ch) à deux moteurs électriques, un sur chaque essieu. Le moteur électrique avant délivre 81,2 kW (110 ch), celui de l’essieu arrière 83 kW (113 ch). La puissance cumulée est ainsi de 225 ch pour un couple de 360 Nm. En crête, ils atteignent respectivement 221 kW (300 ch) et 520 Nm.

La voiture est donnée pour une consommation de carburant selon le WLTP de 1,2 l/100 km et annonce une autonomie en tout-électrique de 63 km. Dans la réalité, nous serons loin de ces chiffres. L’autonomie maximum ne dépassera pas les 45 km sur un trajet composé d’autoroutes urbaines (110 km/h) et de ville. Ensuite, lorsque le moteur thermique prend le relais, et une fois l’ordinateur de bord remis à zéro pour avoir la consommation réelle du moteur lorsqu’il est seul en service, il avalera une moyenne de 7 l/100 km sur le même type de trajet. Concernant la recharge, sur secteur, il faudra compter 7 h pour recharger totalement la batterie de 12,4 kWh. En accessoire, un câble de plus grosse section permet de descendre à 3 h 30 sur une prise renforcée. Avec une wallbox débitant 7,4 kW, le chargeur intégré optionnel à 400 € et le câble Type 2 à 249 €, comptez quasiment 2 h.