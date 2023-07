© TIBO Volkswagen ID3 (2023) Premières impressions

Après 3 ans de commercialisation, la première compacte électrique de Volkswagen passe par la case restylage. L’occasion d’améliorer la qualité intérieure, d’accroître son équipement et d’offrir de nouvelles motorisations. L’ID3 se place aussi mieux en termes de tarifs par rapport à la concurrence. Mais des défauts persistent.

© TIBO

Volkswagen en a fait son cheval de bataille : 80 % de ses ventes seront des véhicules électriques en 2030 et il supprimera définitivement le moteur thermique sur ses voitures neuves en 2033. Quitte à se précipiter en commercialisant des voitures loin d’être irréprochables comme la première ID3 en 2020. Conscient de ses travers, le constructeur a revu sa copie. Si l’extérieur de la compacte reçoit de légères modifications esthétiques, c’est à l’intérieur et sous le capot, enfin plutôt sous le châssis, que les changements sont les plus notables.

Qualité de vie à bord

© TIBO L'intérieur de l'ID3 n'a que très peu évolué, restant toujours aussi épuré.

Attentif aux retours clients, Volkswagen a réagi aux critiques émises notamment au niveau de l’habitacle pour la nouvelle version de l’iD3. Même si ce n’est pas vraiment visible au premier coup d’œil, l’habillage des portes a été redessiné et les matériaux rigides ont été remplacés par des revêtements moussés, plus confortables et beaucoup plus agréables au toucher. Idem pour la partie inférieure de la planche de bord jusqu’alors réalisée en plastiques durs pas vraiment dignes des standards de la catégorie. On remarque aussi des surpiqûres sur le revêtement supérieur qui apportent un gain substantiel en termes de qualité perçue.

La console centrale modifiée est dotée de nouveaux aérateurs, plus discrets. Le constructeur propose également un habitacle exempt de matériaux issus d'animaux. Ainsi, le volant est recouvert d’un faux cuir végane et les contreportes et les sièges de matières composées de 71 % de déchets plastiques recyclés. Enfin, les plus observateurs remarqueront le nouvel écran central dont la dimension passe à 12" sur toutes les versions.

© TIBO Décriées, les commandes tactiles au volant sont vouées à disparaître.

En revanche, pas vraiment de changements côté ergonomie. Dommage que les boutons tactiles du volant soient toujours présents, car la fausse manipulation en conduisant n’est jamais bien loin. Heureusement, le constructeur nous a promis qu’ils seraient bientôt remplacés par des boutons classiques. On note par ailleurs la nouvelle interface du système multimédia qui devient plus fluide à l’usage. Si beaucoup de bugs ont été corrigés sur cette versions 3.5 du logiciel, on reste quand même en deçà de la concurrence plus avancée dans le domaine, notamment en termes de rapidité d’exécution comme c’est le cas par exemple sur la Tesla Model 3. Pourtant Volkswagen tente des choses et propose désormais les mises à jour à distance (OTA, pour over the air) mais aussi d’acheter définitivement à la commande, seulement pour 1 an ou de louer pour 1 mois des équipements tels que la navigation, la climatisation bi-zone ou l’éclairage d’ambiance à 30 couleurs. La climatisation coûtera ainsi 289 € à l’achat, 73 € pour l’année ou 7,5 € par mois. Les options par abonnement sont une tendance qui prend de l’essor, mais pas sûr que le consommateur y trouve son compte.

© TIBO Les sièges, avant et arrière, n’ont pas évolué depuis la précédente version de l’ID3.

Au volant

En termes de conduite, pas de chamboulement pour la nouvelle ID3 version 2023 et on retrouve le bon et le mauvais de la première génération car rien n’a été modifié dans ce domaine. Le bon avec des suspensions qui apportent une très bonne tenue de route, un agrément de conduite et un confort appréciables, de très bons diamètres de braquage et une visibilité très appréciable. Le mauvais arrive avec une filtration perfectible des petits défauts de la chaussée qui malmène les occupants sur mauvaises routes. C’est donc du côté de la motorisation qu’il faudra regarder pour voir les modifications apportées à l’ID3.

La nouvelle compacte électrique de Volkswagen propose toujours une seule puissance de moteur qui s’affiche à 204 ch mais, désormais, deux capacités de batterie.

La petite, montée sur l’ID3 Pro Performance, s’établit à 58 kWh (capacité nette) pour un couple de 240 Nm. L’autonomie annoncée selon la norme WLTP est comprise entre 418 et 427 km selon la finition et la taille des jantes. Cela correspond à une consommation comprise entre 15,3 et 16 kWh/100 km. Merci à l’évolution de l’électronique qui a permis de gagner en performance.

La plus puissante, qui équipe l’ID3 Pro S, est d’une capacité de 77 kWh nette pour un couple de 310 Nm et une autonomie comprise entre 545 et 557 km en cycle mixte avec une consommation officielle comprise entre 15,4 et 15,7 kWh/100 km.

Ayant pris le volant de la plus petite version, nous constaterons une conso moyenne de 14 kWh/100 km sur 200 km de routes de campagne et de voies rapides limitées à 110 km/h. C’est donc mieux-disant que la valeur annoncée par le fabricant, un fait suffisamment rare pour le signaler. Toutefois, cela a été constaté avec une conduite très tranquille, sans besoin d’accélérations franches pour effectuer des dépassements ou autres.

L’autonomie de l’ID3 a augmenté, permettant de rouler plus sereinement.

Notons également que cette nouvelle version est d’ores et déjà prévue pour la charge bidirectionnelle et sera capable de redistribuer jusqu'à 10 kW. La voiture, une fois branchée sur secteur et sur une borne adaptée, pourra servir de source d’énergie pour alimenter le réseau du domicile. Ainsi, lors d’un gros besoin en courant, la voiture pourra répondre aux principaux besoins et, la nuit où la consommation est moindre, elle sera rechargée à moindre coût si on bénéficie du tarif adapté. Et si aucune consommation électrique n’est sollicitée dans la résidence, le courant réinjecté pourra être revendu et rapporter un peu d’argent.

À noter, la version la plus puissante n’est homologuée qu’en 4 places (5 pour la petite). En cause, selon le constructeur, une contrainte de poids autorisé en charge.

Sécurité

Sans grand changement, l’ID3 bénéficie surtout d’une remise à niveau de ses équipements de sécurité. Il faut désormais compter sur la présence de nouvelles aides à la conduite : conduite semi-autonome de niveau 2, aide au stationnement avec fonction automatique, caméra de recul de série... Comme sa devancière, elle dispose de la communication entre voitures « Car2X » qui permet de signaler des incidents aux voitures situées aux alentours, à condition qu’elles soient elles aussi dotées du Car2X.

© TIBO L'ID3 dispose désormais du stationnement automatique.

La Volkswagen ID3 en résumé Avec cette remise à niveau, la compacte de Volkswagen reprend du poil de la bête et se place parmi les plus intéressantes du segment. Surtout en petite version Pro Performance (de 42 990 à 46 990 €) car elle donne droit au bonus écologique de 5 000 €. Un peu moins en version Pro S proposée entre 49 990 et 52 990 € car elle ne peut prétendre au bonus. Seule alternative : opter pour un financement en LOA (utilisé par 70 % des particuliers chez le constructeur) qui permet alors de rentrer dans les clous du bonus écologique. Difficile de lutter contre une Renault Megane E-Tech Electric dont les tarifs débutent à 38 000 € et qui dispose d’un système multimédia mieux-disant. En revanche, l’ID3 est plus abordable qu’une Cupra Born V (à partir de 44 500 €) ou que la nouvelle Peugeot e-308 affichée à 48 000 € dans sa seule version disponible pour l’instant. Les + Finition en progrès

Tenue de route

Maniabilité

Confort (sauf sur route dégradée)

Autonomie Les - 4 places et absence de bonus en version Pro S

Système multimédia perfectible