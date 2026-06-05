Un an après l’avoir sanctionnée pour de fausses promotions, la Répression des fraudes a de nouveau frappé fort à l’encontre de Shein, cette fois pour le non-respect de certaines obligations, notamment liées au droit de rétractation.

Les sanctions pleuvent actuellement sur les plateformes chinoises de e-commerce. Après Temu, condamnée à 200 millions d’euros d’amende par la Commission européenne pour ne pas avoir protégé ses clients européens contre des produits dangereux, c’est au tour de son homologue Shein d’être visée, en France cette fois.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient de lui infliger une amende pour ne pas avoir fait figurer, lors de ses confirmations de commande, des mentions obligatoires, comme le prix, la date ou le délai de livraison ou encore des informations relatives à l’identité et aux coordonnées du vendeur, aux garanties légales ou à la possibilité de recourir à un médiateur.

Encore plus fâcheux, le formulaire de rétractation et les informations relatives à ce droit manquaient également. « Ces informations sont pourtant essentielles pour que le consommateur puisse faire valoir ses droits (annuler son achat, demander un remboursement) et sa protection est fragilisée en cas de litige », se justifie la DGCCRF. Pour ces faits, la société Infinite Styles Services Co Limited (ISSL), qui exploite le site fr.shein.com, écope de plus de 16,7 millions d’euros d’amende.

Un total de 22 millions d’euros

Mais ce n’est pas tout. La société Infinite Styles Ecommerce Co Limited (ISEL), responsable des ventes des produits de la marque Shein, a elle aussi été condamnée. Cette fois à 5,7 millions d’euros d’amende, d’une part pour ne pas avoir respecté le droit de rétractation de ses clients, et d’autre part pour avoir manqué à ses obligations d’information sur les caractéristiques environnementales de ses produits générant des déchets.

Concrètement, Shein aurait dû assurer une meilleure traçabilité de ses articles et, sur ses produits composés à plus de 50 % de fibres synthétiques, mentionner le fait qu’ils « rejettent des microfibres plastiques dans l’environnement lors du lavage », ce qu’elle n’a pas fait. Au total, ce sont donc plus de 22 millions d’euros dont elle devra s’acquitter (1).

Cette lourde amende s’ajoute à celle de 40 millions infligée l’année dernière à Shein. La DGCCRF l’avait alors sanctionnée, notamment pour avoir menti sur l’ampleur des réductions annoncées et ne pas avoir pu prouver que ses actions en matière de protection de l’environnement étaient réelles. Et la liste n’est peut-être pas terminée : une enquête est toujours en cours devant la Commission européenne.