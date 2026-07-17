Rien ne ressemble plus à une liseuse qu’une autre liseuse. Pourtant, il existe des différences fondamentales entre les modèles et les quelques marques qui proposent ces appareils de lecture. Plusieurs sites Internet promettent des « tests », mais Que Choisir est le seul à être totalement indépendant des fabricants (pas de publicités, pas de contenus sponsorisés). Nos laboratoires délivrent des mesures fiables et précises doublées d’une utilisation en conditions réelles. Nos experts ne laissent rien au hasard. Objectif : vous apporter toute l’information indispensable à un choix éclairé.

Liseuses - Qualité d’affichage, écran couleur, commodité : nos tests en laboratoire imparables sur les performances réelles

L’ESSENTIEL Mise à jour : 5 nouvelles liseuses évaluées, de 120 à 400 €, de chez Amazon, Vivlio ou Boox.

de 120 à 400 €, de chez Amazon, Vivlio ou Boox. Le piège de la mémoire : les romans numériques ne sont pas des fichiers très volumineux, mais si vous êtes un grand lecteur, méfiez-vous de la mémoire indiquée : la mémoire réellement disponible est inférieure.

les romans numériques ne sont pas des fichiers très volumineux, mais si vous êtes un grand lecteur, méfiez-vous de la mémoire indiquée : la mémoire réellement disponible est inférieure. Alerte étanchéité : si vous lisez en vacances, au bord de la piscine ou à la plage, optez pour une liseuse performante, mais aussi étanche !

si vous lisez en vacances, au bord de la piscine ou à la plage, optez pour une liseuse performante, mais aussi étanche ! Verdict : avec plus de 30 liseuses testées, le comparatif de Que Choisir est le plus à même de vous aiguiller au mieux.

Comparatif Liseuses Voir le comparatif

Les nouveautés que nous avons testées

Nous avons intégré à notre comparatif les références les plus récentes du marché :

nous avions déjà testé de nombreuses Kindle d’Amazon, comme la Paperwhite (2024) et la Colorsoft Signature Edition . Cette mise à jour intègre la Kindle Colorsoft 2025 , 2 fois moins chère que la précédente liseuse couleur d’Amazon ;

et la . Cette mise à jour intègre la , 2 fois moins chère que la précédente liseuse couleur d’Amazon ; 2 modèles Boox , qui propose des liseuses sous Android , enrichissent la sélection : la Palma 2 Pro et la Go Color 7 Gen 2 . Spoiler : les résultats s’améliorent ;

, qui propose des liseuses sous , enrichissent la sélection : la et la . les résultats s’améliorent ; enfin, nous n’avons pas oublié Vivlio et Pocketbook.

Comment nous avons noté ces nouveautés

Pour garantir l’impartialité des résultats, les ingénieurs de Que Choisir appliquent un protocole strict. Contrairement aux sites qui se contentent d’énumérer les caractéristiques des fabricants, nous vérifions si les promesses marketing sont réelles :

écran : un jury de 3 experts évalue la lisibilité des liseuses (contraste, netteté, réflexion) au soleil, à l’intérieur et dans le noir ;

un évalue la des liseuses (contraste, netteté, réflexion) au soleil, à l’intérieur et dans le noir ; Facilité d’utilisation : ouvrir un livre, tourner les pages, en marquer une, rechercher un mot, changer la taille des caractères… nous ne laissons rien au hasard. Pas même le confort de lecture en position assise, couchée, debout.

Pourquoi ce test est réservé à nos abonnés

L’indépendance de Que Choisir garantit une information indépendante et sans concession :

tests en laboratoire : contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches des fabricants, nous testons toutes les liseuses avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs ;

contrairement à la majorité des sites qui compilent les fiches des fabricants, nous testons toutes les liseuses avec des outils de mesure et ce sont des experts qui mènent ces essais comparatifs ; achat anonyme : Que Choisir achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n’entre dans notre labo ;

achète ses produits en rayon, comme vous le feriez. Aucun modèle de prêt destiné à la presse, potentiellement optimisé, n’entre dans notre labo ; expertise labo : nous utilisons des outils de mesures physiques dans nos propres laboratoires pour obtenir des résultats indiscutables ;

nous utilisons des outils de mesures physiques dans nos propres laboratoires pour obtenir des résultats indiscutables ; 100 % indépendant : zéro publicité, zéro commission. Seul votre abonnement finance l’expertise technique des ingénieurs de Que Choisir et la rigueur de nos essais.

Le monde des liseuses s’est concentré autour de 3 acteurs : Kindle, Kobo et Vivlio. Avant même de comparer les caractéristiques techniques, vous devrez choisir l’écosystème dans lequel vous souhaitez acheter vos livres numériques. Les liseuses Kindle donnent accès à la librairie Amazon. Les liseuses Kobo et Vivlio sont compatibles avec l’ePub, format le plus répandu pour les livres numériques. D’autres acteurs, notamment Boox, proposent une alternative avec l’environnement Android (Google). Une fois votre choix fait, notre test vous livrera les modèles les plus performants.

→ Soutenez l’indépendance de Que Choisir et consultez notre comparatif de liseuses.

Vos questions sur notre test de liseuses

Peut-on lire les livres Amazon sur une Kobo ou une Vivlio ?

Théoriquement, non. Amazon exploite un format propriétaire qui n’est lisible qu’avec une Kindle. Il existe des moyens de convertir les fichiers, mais l’opération est compliquée et le résultat pas toujours satisfaisant.

Peut-on quitter Amazon sans perdre sa bibliothèque ?

Difficilement. Les livres Kindle sont généralement protégés par les DRM Amazon et ne sont lisibles que sur les Kindle ou l’application Kindle.

Peut-on lire les livres de différentes librairies sur une même liseuse ?

Si la liseuse accepte le format ePub DRM, oui ! C’est le cas de toutes les liseuses du marché, sauf les Kindle. Vous pouvez transférer un fichier ePub sur votre liseuse Amazon, mais il sera converti au format Kindle (KFX) avant d’être téléchargé.

Une liseuse fatigue-t-elle les yeux ?

Non, pas du tout. La technologie e-ink offre un confort de lecture équivalent à celui papier, car l’écran n’est pas rétroéclairé (comme l’est celui d’une tablette tactile). De plus, une liseuse permet d’agrandir le texte pour réduire la fatigue oculaire.

Pourquoi choisir une liseuse en couleur ?

L’écran couleur est particulièrement adapté aux illustrations, aux bandes dessinées. Idéal si on ne limite pas la liseuse à la lecture de romans.

Besoin d’aide pour comprendre les technologies avant de choisir ?

Pour bien déchiffrer les critères de nos tests et éviter les erreurs à l’achat, découvrez les conseils détaillés de nos ingénieurs.

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